Tết đặc biệt của Khoai Lang Thang

Phóng viên: Năm 2025, Khoai Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, SN 1991) đã đi rất nhiều nơi và đoạt nhiều giải thưởng đáng chú ý. Nhìn lại những thành tựu trong năm qua, cảm xúc của bạn như thế nào?

- YouTuber Khoai Lang Thang: Năm 2025, mình rất may mắn khi thực hiện được những điều luôn mơ ước, như đi du lịch khắp nơi trên nhà di động, đến nhiều nơi là Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Bali (Indonesia), Ấn Độ, các nước châu Âu...

Ngoài ra, năm qua, Khoai đã nhận giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" tại Ngày hội Sáng tạo nội dung Vietnam iContent 2025, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT phối hợp tổ chức. Được tôn vinh bởi một số giải thưởng, đó là điều bất ngờ nhất.

Khoai cảm thấy mình rất may mắn khi được khán giả yêu thương, công việc được công nhận và coi trọng hơn. Năm 2025 cũng khá đặc biệt, đánh dấu 9 năm Khoai sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Đây là một hành trình dài để chuẩn bị cho cột mốc 10 năm trong năm 2026.

Trong những chuyến rong ruổi khắp Việt Nam năm qua, điều gì gây ấn tượng mạnh nhất với bạn?

- Tại Việt Nam, mình đã quay nhiều clip, đặc biệt là về miền Tây. Khi đến An Giang, Khoai được bà con đồng bào Khmer tiếp đãi rất nhiệt tình, cùng nấu tiệc, mời các chú bán kẹo kéo, bán đá bào đến vui cùng trẻ con.

Rồi Khoai được bà con hướng dẫn làm bánh Kà Tum - một loại bánh gần như là thất truyền, không có nhiều người làm nữa. Sau chuyến đi này, Khoai lại đi vỏ lãi đến một xóm cù lao ở Cà Mau; cùng người dân nấu tiệc và thưởng thức những món ăn dân dã. Cảm giác mình được trải nghiệm cuộc sống miền Tây hồi xưa.

Điều gì khiến bạn nhớ nhất mỗi dịp Tết đến?

- Khoai nhớ nhất lúc nhỏ, cách Tết nửa tháng là mình sẽ được may đồ mới, cùng mẹ lặt lá mai. Mẹ ngày nào cũng tưới những cây bông vạn thọ cho kịp bung nở ngày Tết. Mình cảm giác Tết ở quê ngày xưa đông đúc hơn, nhất là người trẻ, thanh niên trai tráng ở quê rất nhiều. Còn bây giờ, người trẻ đi học, đi làm và chỉ về nhà khi còn vài ngày nữa là Tết.

Bản thân Khoai vẫn giữ nếp cũ, về sớm và khi về đến quê cảm giác buồn hơn. Không phải vì mình lớn mới thấy Tết buồn mà Tết ở quê ngày nay không còn rôm rả như xưa. Tết chỉ vui vào thời khắc gần giao thừa. Rồi tới mùng 4, mùng 5, mọi người lại rời quê để trở về với công việc hằng ngày, thành ra ngày Tết không còn vui dài như trước nữa. Ai cũng mong muốn dành thời gian ngắn này để đoàn viên với gia đình và đây là khoảng thời gian rất quý giá của từng người.

Theo Khoai, làm sao để duy trì hương vị Tết xưa?

- Khoai nghĩ rất khó, vì mỗi người ai cũng sẽ nhớ những gì tốt đẹp nhất nhưng cuộc sống có rất nhiều thứ quan trọng như áp lực kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Đối với Khoai, tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng tiền không thể mang lại cảm giác tươi đẹp nhất trong ký ức mỗi người.

Muốn giữ lại được hồn Tết xưa không dễ vì cuộc sống đã ít nhiều thay đổi. Nhưng mình sẽ có nhiều cách để kết nối mọi người với nhau, ví dụ cả gia đình cùng nhau nấu ăn, gói bánh ngày Tết. Một số nếp truyền thống cần gìn giữ, như con cháu đi chúc Tết ông bà. Khi con cháu tụ họp, đó cũng là lúc mình cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của gia đình.

Khoai sẽ làm gì trong những ngày gần Tết và ngày Tết?

- Khi về nhà, Khoai sẽ cùng người thân ra vườn khiêng vài chậu cây vào nhà, phụ mẹ nấu ăn, mua sắm đồ đạc chuẩn bị đón Tết. Dù Tết nhưng Khoai cũng làm việc trực tuyến nữa.

Trong ngày đầu năm mới, Khoai sẽ đi thăm ông bà, đến nhà ngoại chúc Tết ngoại và cô dì, chú bác. Và cho mình ngủ nướng một giấc thật đã.

Kế hoạch ngắn sau Tết Bính Ngọ của Khoai là gì?

- Sau Tết khoảng một tuần, Khoai sẽ đi chùa cùng gia đình và đưa mẹ đi du lịch. Khoai và em trai sẽ dẫn mẹ đi du lịch ở những nơi có cảnh đẹp, yên tĩnh. Khoai sẽ thuê nhà của người dân để ở rồi cùng nhau đi chợ, nấu những món ăn dân dã của địa phương.

Nhân dịp Tết đến, xuân về, Khoai chúc mọi người luôn bình an, mạnh khỏe. Chúc tất cả mọi người có một cuộc sống đủ đầy trong năm mới, công việc hanh thông và mọi kế hoạch đều thực hiện tốt như ý nguyện.