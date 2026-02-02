HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tết đầm ấm đến với người lao động khó khăn tại TPHCM

Thanh Nga

(NLĐO)- Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương, tiếp thêm động lực để công đoàn viên, người lao động khó khăn được đón Tết đầm ấm, đủ đầy

Ngày 2-2, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp LĐLĐ TPHCM họp mặt, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tết đầm ấm đến với công nhân lao động khó khăn tại TPHCM - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP trao quà cho người lao động

Tại chương trình, tập thể ban lãnh đạo, Công đoàn công ty và hơn 300 đoàn viên, người lao động của công ty đã cùng nhau ôn lại những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua.

Tết đầm ấm đến với công nhân lao động khó khăn tại TPHCM - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao quà cho đoàn viên, người lao động

Ghi nhận và tri ân những đóng góp, nỗ lực không ngừng để hoàn thành sứ mệnh phục vụ cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM của đoàn viên, người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 300 phần quà Tết (mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, người lao động còn được thưởng thức văn nghệ và cùng nhau dùng cơm tất niên thân mật.

Tết đầm ấm đến với công nhân lao động khó khăn tại TPHCM - Ảnh 3.

Lãnh đạo Thành phố và LĐLĐ Thành phố chúc Tết, chụp hình lưu niệm cùng người lao động

Thay mặt ban tổ chức, ông Lê Văn Hòa, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp đến đoàn viên, người lao động. Ông Hòa nhấn mạnh: "Thông qua chuỗi hoạt động chăm lo Tết được triển khai đồng bộ đến tất cả các cấp Công đoàn trong thời gian này, đã và đang góp phần mang đến cho đoàn viên, người lao động một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn; qua đó tiếp tục củng cố được niềm tin, sự gắn bó của người lao động với tổ chức"

Ông cũng đề nghị thời gian tới, Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động.

Tết đầm ấm đến với công nhân lao động khó khăn tại TPHCM - Ảnh 4.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai Xuân tại Chương trình "Tết Sum vầy - Chợ Tết Công đoàn, Xuân Bính Ngọ 2026"

Trước đó, tối 1-2, LĐLĐ TPHCM đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Linh Xuân tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Chợ Tết Công đoàn, Xuân Bính Ngọ 2026".

Tại chương trình, hàng trăm đoàn viên, người lao động đã được tham gia các hoạt động như mua hàng giá ưu đãi với mức giá giảm từ 10-50%, tham gia hội thi "Khéo tay cùng mứt Tết"…

Tết đầm ấm đến với công nhân lao động khó khăn tại TPHCM - Ảnh 5.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM tặng quà cho người lao động

Dịp này, LĐLĐ Thành phố đã chăm lo cho 207 đoàn viên ở các nghiệp đoàn xe ôm truyền thống, xe công nghệ và ẩm thực đường phố với số tiền 1 triệu đồng/người và một phần quà. Ngoài ra, Đảng ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ phường Linh Xuân chăm lo cho 200 người lao động tự do khó khăn đang ở các khu nhà trọ trên địa bàn với số tiền 500.000 đồng/người. Ngoài quà tặng, đoàn viên, người lao động khó khăn còn cùng nhau dùng cơm tất niên, xem múa Lân, thực hiện nghi thức khai Xuân…

Tin liên quan

Ấm áp bữa cơm cuối năm

Ấm áp bữa cơm cuối năm

(NLĐO) - Bữa cơm cuối năm do Công đoàn phường Tân Hiệp tổ chức là hoạt động ý nghĩa được tạo nên từ cuộc thi nấu ăn của các Công đoàn cơ sở.

Cán bộ Công đoàn chung tay giúp hộ gia đình chính sách đón xuân

(NLĐO)- Các cán bộ Công đoàn đã giúp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa và tặng quà Tết gia đình chính sách

Công nhân trúng hàng trăm phần quà tại chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm

(NLĐO) - Giải đặc biệt là chiếc xe máy Vision trị giá gần 35 triệu đồng, cùng với đó là hàng trăm phần quà như tủ lạnh, tivi, máy giặt, nồi cơm điện...

người lao động công đoàn công nhân lao động thanh niên xung phong Tổng LĐLĐ Việt Nam
