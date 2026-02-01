HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ấm áp bữa cơm cuối năm

Thanh Thảo

(NLĐO) - Bữa cơm cuối năm do Công đoàn phường Tân Hiệp tổ chức là hoạt động ý nghĩa được tạo nên từ cuộc thi nấu ăn của các Công đoàn cơ sở.

Ngày 1-2, Công đoàn phường Tân Hiệp, TPHCM đã tổ chức bữa cơm ngày Tết và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không về quê đón Tết Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" trên địa bàn phường.

Bữa cơm cuối năm do Công đoàn phường Tân Hiệp tổ chức là hoạt động ý nghĩa được tạo nên từ cuộc thi nấu ăn của các Công đoàn cơ sở, thông qua những món ăn đậm đà hương vị 3 miền, được chuẩn bị công phu và đầy sáng tạo.

Ấm áp bữa cơm ngày Tết do Công đoàn tổ chức - Ảnh 1.

Ấm áp bữa cơm ngày Tết do Công đoàn tổ chức - Ảnh 2.

Ban giám khảo chấm thi các món ăn

Bữa cơm không chỉ là thành quả của sự khéo léo, tâm huyết mà còn là dịp để mọi người cùng quây quần, chia sẻ niềm vui sau một năm làm việc. Không khí ấm cúng, rộn ràng đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa niềm vui và mang đến những kỷ niệm đẹp trong những ngày cuối năm.

Ông Ngô Văn Tô, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Hiệp cho biết việc tổ chức bữa cơm cuối năm là dịp để các đoàn viên, người lao động cùng nhau quây quần, sẻ chia sau một năm làm việc đầy nỗ lực.

Ấm áp bữa cơm ngày Tết do Công đoàn tổ chức - Ảnh 3.

Ấm áp bữa cơm ngày Tết do Công đoàn tổ chức - Ảnh 4.

Đại diện LĐLĐ TPHCM và lãnh đạo phường Tân Hiệp tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ấm áp bữa cơm ngày Tết do Công đoàn tổ chức - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao giải cho các đội dự thi nấu ăn

Kết thúc cuộc thi, sản phẩm của các Công đoàn cơ sở được bố trí thành bàn tiệc rất trang trọng để lãnh đạo địa phương, cán bộ Công đoàn, công nhân lao động cùng nhau thưởng thức.

Dịp này, Công đoàn phường Tân Hiệp cũng đã trao tặng 100  quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn xã hội hoá được Công đoàn vận động các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, chung tay hỗ trợ để mang đến một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn cho người lao động xa quê.

công đoàn cơ sở hoàn cảnh khó khăn công nhân lao động Hoạt động ý nghĩa người lao động
