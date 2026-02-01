HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công nhân trúng hàng trăm phần quà tại chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm

Thanh Thảo

(NLĐO) - Giải đặc biệt là chiếc xe máy Vision trị giá gần 35 triệu đồng, cùng với đó là hàng trăm phần quà như tủ lạnh, tivi, máy giặt, nồi cơm điện...

Tối 31-1, CĐCS Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam (KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TPHCM) đã tổ chức hội thi văn nghệ và chương trình bốc thăm trúng thưởng, chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Hoạt động này thu hút hàng ngàn công nhân tham gia.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày cuối năm Ất Tỵ, Ban giám đốc và Ban chấp hành CĐCS đã cháy hết mình với người lao động trong các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" trẻ trung, hấp dẫn.

CLIP: Người lao động cháy hết mình tại chương trình văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng do CĐCS Công ty YC - TEC tổ chức

Xen kẻ là chương trình bốc thăm trúng thưởng với hàng trăm phần quà như tủ lạnh, tivi, máy giặt, nồi cơm điện... và 1 giải đặc biệt là chiếc xe máy Vision trị giá gần 35 triệu đồng.

Ông Trịnh Đình Cường, Chủ tịch CĐCS Công ty YC-TEC cho biết hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động được Ban giám đốc và CĐCS duy trì tổ chức hàng năm, nhằm để ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của anh chị em công nhân trong suốt 1 năm làm việc, cống hiến cho sự phát triển của công ty.

Năm nay, tại Công ty YC-TEC, ngoài tiền thưởng Tết là 1 tháng lương đã được Ban giám đốc thông qua, thì CĐCS công ty cũng tổ chức tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, hội thi văn nghệ... để người lao động được đón một cái Tết cổ truyền trọn vẹn, ấm cúng.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Công nhân trúng hàng trăm phần quà tại chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm - Ảnh 1.

Công nhân trúng hàng trăm phần quà tại chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm - Ảnh 2.

Công nhân trúng hàng trăm phần quà tại chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm - Ảnh 3.

Công nhân trúng hàng trăm phần quà tại chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm - Ảnh 4.

Công nhân trúng hàng trăm phần quà tại chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm - Ảnh 5.

người lao động giải đặc biệt Tết cổ truyền chăm lo Tết
