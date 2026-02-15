HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tết đầu tiên ở những phường "vừa lạ vừa quen"

HUYỀN TRÂN - PHAN ANH

(NLĐO) - Tết Nguyên đán 2026 là Tết rất đặc biệt, bởi đây là mùa xuân đầu tiên sau sắp xếp, mở ra không gian đô thị mới với phường, xã và địa giới mới

Sáng 27 Tết, chị Nguyễn Thị Khuynh (ngụ phường An Hội Đông) cẩn thận lau lại tấm bảng số nhà "vừa quen vừa lạ". Số quen, đường quen nhưng tên phường mới. Con hẻm nhỏ nơi chị sinh sống nhiều năm nay vẫn thế, nhịp sinh hoạt quen thuộc vẫn tiếp diễn, nhưng cảm xúc thì đã có phần khác.

Đón Tết trong không gian mới

"Ở những phường vừa được sắp xếp, Tết đầu tiên đến trong cảm giác lẫn lộn giữa quen và lạ. Không gian sinh hoạt gần như không đổi, nhưng câu chuyện đầu năm lại có thêm những chi tiết mới: phường mình giờ rộng hơn, khu kia trước thuộc phường khác, giờ về chung một nhà" - chị Khuynh bộc bạch.

Tết đầu tiên ở TPHCM: Những phường vừa lạ vừa quen trong không gian mới 2026 - Ảnh 1.

Tết Bính Ngọ 2026 về trên TPHCM mới; Ảnh: PHAN ANH

Có lẽ, không ít người dân cũng chung cảm nhận ấy. Thành phố dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc: từng con hẻm, từng mái nhà, từng nhịp sống ngày Tết vẫn vậy. Song song đó là những bảng tên phường mới, những địa chỉ hành chính mới - những dấu hiệu rất khẽ nhưng đủ để người dân siêu đô thị TPHCM cảm nhận rõ nét sự đặc biệt của Tết 2026, Tết đầu tiên ở những phường "vừa lạ vừa quen".

Từng là người dân phường Tăng Nhơn Phú B trước đây, nay là phường Tăng Nhơn Phú, anh Nguyễn Minh Quân cho biết sự thay đổi dễ nhận thấy nhất trong mùa Tết đầu tiên này chính là tên gọi hành chính và quy mô của các phường, xã. Các hoạt động cộng đồng như hội hoa xuân, trang trí đường phố… cũng được tổ chức quy mô, bài bản hơn nhờ sự kết hợp nguồn lực từ các phường cũ.

Tết đầu tiên ở TPHCM: Những phường vừa lạ vừa quen trong không gian mới 2026 - Ảnh 2.

Các góc phố tại các phường được trang trí rực rỡ mùa Tết 2026; Ảnh: HUYỀN TRÂN

"Trước đây là phường Tăng Nhơn Phú B, nay là phường Tăng Nhơn Phú. Cái tên quen thuộc vẫn được giữ lại nên người dân không quá bỡ ngỡ. Nhưng điểm khác biệt rõ nhất là quy mô phường rộng hơn, dân cư đông hơn. Ban đầu cũng có chút lạ lẫm, nhưng đến nay bà con đã dần thích nghi với địa giới hành chính mới. Tết năm nay ở phường mới nhộn nhịp hơn, đường phố được trang trí đẹp hơn, hoạt động vui xuân cũng phong phú hơn trước" - anh Quân chia sẻ.

Tết đầu tiên ở TPHCM: Những phường vừa lạ vừa quen trong không gian mới 2026 - Ảnh 3.

Tết đầu tiên ở những phường "vừa lạ vừa quen"; Ảnh: HUẾ XUÂN

Trở thành công dân của siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập, chị Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú (ngụ phường Đông Hòa) cho biết điều đặc biệt nhất với chị chính là được đón cái Tết đầu tiên trong một không gian đô thị mới, rộng lớn hơn.

"Phường Đông Hòa vẫn giữ nguyên tên gọi quen thuộc, nhưng thay vì thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương như trước đây thì nay là phường Đông Hòa của siêu đô thị TPHCM. Với tôi, đó là một cột mốc rất đáng nhớ. Tết năm nay, tôi thấy rõ nhất là việc chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh ở nhiều khu vực: vỉa hè được lát lại, đường sá khang trang hơn, không gian thành phố cũng trở nên tươi mới hơn" - chị Tú nói.

Giá trị Tết vẫn vẹn nguyên

Tết mới mang theo nhiều đổi thay, nhưng những giá trị quen thuộc của ngày Tết cổ truyền – từ nếp sống, tình làng nghĩa xóm đến các sinh hoạt cộng đồng - vẫn được gìn giữ vẹn nguyên.

Cảm nhận rõ điều đó trong những ngày Tết đến, Xuân về, chị Trần Thị Kim Hiếu (ngụ phường Hiệp Bình) cho rằng đây là năm đầu tiên cả nước đón Tết với địa giới hành chính mới. Dù vậy, bên cạnh những đổi mới, các giá trị truyền thống vẫn hiện diện một cách tự nhiên, bình dị trong đời sống hằng ngày của người dân.

Tết đầu tiên ở TPHCM: Những phường vừa lạ vừa quen trong không gian mới 2026 - Ảnh 4.

Một góc trang trí Tết được thiết kế như một gian bếp truyền thống ở các vùng quê; Ảnh: HUYỀN TRÂN

"Với tôi, cho dù vạn vật đổi thay thì tinh thần và giá trị của ngày Tết truyền thống vẫn không thay đổi. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính chỉ góp thêm một điểm nhấn mới cho cái Tết quen thuộc, giúp người dân đón Tết với một tâm thế mới, nhưng những giá trị cốt lõi vẫn vẹn nguyên" - chị Hiếu bày tỏ.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Minh Quân cho rằng tinh thần và phong tục Tết cổ truyền vẫn luôn được giữ gìn, bất chấp những thay đổi của thời thế.

Tết đầu tiên ở TPHCM: Những phường vừa lạ vừa quen trong không gian mới 2026 - Ảnh 5.

Dù có nhiều sự đổi thay trong kỷ nguyên vươn mình thì nếp sống, sinh hoạt của người dân ngày Tết cùng tinh thần, các giá trị ngày Tết cổ truyền vẫn luôn giữ nguyên vẹn; Ảnh: HUYỀN TRÂN

"Mỗi dịp Tết đến, TPHCM lại trở nên yên ả hơn, vắng vẻ hơn. Đó là khoảng thời gian mọi người tạm rời công việc, rời nhịp sống hối hả để trở về sum họp bên gia đình. Qua đó có thể thấy, giá trị truyền thống lớn nhất của ngày Tết vẫn là sự đoàn viên, lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên và tình yêu thương gia đình" - anh Quân bày tỏ.

Năm nay, gia đình anh Quân vẫn đón Tết bằng những việc làm quen thuộc: dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa hoa quả dâng cúng tổ tiên, trao nhau những lời chúc đầu năm, cầu mong một năm mới an vui, hạnh phúc.

Tết đầu tiên ở TPHCM: Những phường vừa lạ vừa quen trong không gian mới 2026 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Khắc Mộc đạp xe trên con đường quen thuộc của khu phố, dù tên gọi đã đổi; Ảnh: PHAN ANH

Sự giao thoa giữa cũ và mới hiện diện trong từng chi tiết rất nhỏ. Trụ sở phường treo bảng tên mới, nhưng trước sân vẫn là chậu mai vàng quen thuộc từ năm trước. Buổi họp mặt cuối năm của tổ dân phố có thêm vài gương mặt mới, song những lời chúc Tết, những cái bắt tay, những câu hỏi han vẫn mang trọn sự ấm áp vốn có.

Ông Nguyễn Khắc Mộc, Bí thư Chi bộ Khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa - người có hơn 15 năm gắn bó với công tác khu phố, bày tỏ: "Tên phường đổi, ranh giới đổi, khu phố cũng đổi, nhưng tình làng nghĩa xóm thì không đổi. Điều quan trọng nhất là người dân vẫn cảm nhận được sự quan tâm".

Tết đầu tiên ở những phường "vừa lạ vừa quen" không phải là sự đứt đoạn, mà là một bước chuyển tự nhiên. Những phong tục quen thuộc của ngày Tết vẫn hiện diện, được gìn giữ trong từng gia đình, từng khu phố, những đổi thay mới đang dần thấm vào đời sống.

Trong không gian mùa xuân, con người học cách gọi tên lại nơi mình sống, học cách làm quen với nhau, để rồi từ cái "lạ" ban đầu, hình thành nên một sự thân thuộc mới - chậm rãi nhưng bền bỉ.

Từ ngày 1-7-2025, TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM mới theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội.

Tết đầu tiên ở TPHCM: Những phường vừa lạ vừa quen trong không gian mới 2026 - Ảnh 8.

TPHCM có diện tích hơn 6.700 km2; Ảnh: PHAN ANH

TPHCM mới có diện tích hơn 6.700 km², dân số ước tính gần 14 triệu người, chính thức trở thành siêu đô thị của Việt Nam. Toàn thành phố có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.

Tin liên quan

TPHCM: Linh vật ngựa mây tre độc đáo tại Phước Hải, Đất Đỏ dịp Tết Bính Ngọ

TPHCM: Linh vật ngựa mây tre độc đáo tại Phước Hải, Đất Đỏ dịp Tết Bính Ngọ

(NLĐO) - Tết Bính Ngọ 2026, Công ty Đất Đỏ trang trí linh vật ngựa bằng mây tre tại hai quảng trường, gửi gắm thông điệp văn hóa, bền vững, khát vọng phát triển

Các triển lãm mở cửa dịp Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Nhiều triển lãm tại TP HCM, Hà Nội mở cửa xuyên Tết Bính Ngọ 2026, mang đến điểm hẹn du xuân, thưởng lãm nghệ thuật đa sắc cho công chúng.

TPHCM: Khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 là không gian văn hóa đặc sắc, gìn giữ và lan tỏa nét đẹp truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.

TPHCM Tết Tết Bính Ngọ 2026 Tết đầu tiên phường "vừa lạ vừa quen"
