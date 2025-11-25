Tết trung thu triều Đinh (năm 979) được tái hiện như thế nào?

Đêm Trung Thu năm 979 – khi thế hệ trẻ chạm vào sử Việt bằng trái tim mình

Hộ linh tráng sĩ- bí ẩn mộ vua Đinh tái hiện tết trung thu năm 979, Tuấn Trần- Thiên Tú đón trung thu năm 979.

Sau quá trình nghiên cứu công phu về lịch sử – văn hóa triều Đinh, Đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh đã tái hiện Tết Trung Thu năm 979 giữa ngôi làng ven Cố đô Hoa Lư.

Sự kiện không chỉ là một cảnh quay, mà còn là khoảnh khắc điện ảnh hòa vào đời sống, nơi hơn 200 diễn viên quần chúng bao gồm những bạn trẻ yêu thích cổ phục từ các nhóm như Chiêu Minh Các, các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và người dân địa phương của tỉnh Ninh Bình cùng nhau khoác lên mình các bộ cổ phục triều Đinh, cùng thắp sáng bầu trời đêm trên mảnh đất linh thiêng ấy bằng niềm tự hào người Việt.

Nhà sản xuất công bố tên Tuấn Trần và Trần Thiên Tú – hai gương mặt trẻ mang sức sống của thời đại mới, được chọn để dẫn dắt nhịp cảm xúc và khát vọng bừng cháy trong câu chuyện huyền sử, sát cánh bên những diễn viên tên tuổi lớn để bước lên màn ảnh với một sức mạnh mới: mạnh mẽ, ngập tràn khí phách và hùng tráng như chính lịch sử Tổ tiên để lại.

Đêm Trung Thu năm 979 – khi thế hệ trẻ chạm vào sử Việt bằng trái tim mình

Đêm hội tại làng ven Cố đô Hoa Lư không chỉ được tái hiện bằng cổ phục và lồng đèn, mà bằng tinh thần của hơn 200 bạn trẻ đã hào hứng dấn thân vào hành trình phục dựng văn hoá.

Khi Tuấn Trần và Trần Thiên Tú bất ngờ xuất hiện giữa đêm hội, hàng trăm ánh mắt vỡ òa, không chỉ vì họ là hai ngôi sao của phim, mà vì người trẻ được thấy lịch sử bước ra đời thật – sống động, gần gũi và đầy kiêu hãnh. Đó là khoảnh khắc minh chứng rằng: Điện ảnh không chỉ tái hiện quá khứ. Điện ảnh có thể đánh thức niềm tự hào dân tộc ngay trong trái tim thế hệ hôm nay.

Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh: Bản anh hùng ca mở màn cho một huyền sử Việt

Tuấn Trần và Thiên Tú trong Hộ linh tráng sĩ

Bộ phim kể về hành trình của 7 Hộ linh tráng sĩ đưa 99 quan tài Tiên Đế đi theo bảy hướng để đánh lừa kẻ thù muốn phá hoại lăng mộ – nơi được xem là nguồn vượng khí quốc gia. Nhưng ẩn sau những quan tài ấy là bí mật gì? Một di nguyện? Một sức mạnh? Hay một sự thật có thể xoay chuyển vận mệnh cả dân tộc? Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là câu chuyện về lòng trung thành, niềm tin, sự hi sinh và khát vọng tự do – những giá trị làm nên bản lĩnh Việt.

Tuấn Trần vào vai Nguyên Phong, một tráng sĩ áo vải xuất thân thợ săn, được Thầy Mo người Mường (NSND Tự Long) nuôi dạy từ nhỏ. Anh chọn giấu đi tài năng hơn người để sống ngoài mọi khuôn khổ, nhưng khi vận mệnh dân tộc xoay chuyển, Nguyên Phong buộc phải bước ra ánh sáng – không phải vì danh vọng, mà vì lòng trung nghĩa.

Cái tên Tuấn Trần không chỉ mang đến uy tín thương mại, mà còn là gương mặt bảo chứng cho những nhân vật phức tạp, giàu chiều sâu. Với một tạo hình hoàn toàn khác biệt và ấn tượng, vai Nguyên Phong giúp Tuấn Trần khai mở thêm một tầng cảm xúc mới: vừa hài hước, phóng khoáng, vừa kiên cường và đầy trắc ẩn.

Tạo hình của Thiên Tú

Tạo hình của Tuấn Trần

Thiên Tú vai An Nhiên, nữ tráng sĩ mang khát vọng "làm chủ vận mệnh". An Nhiên mang tinh thần của Hai Bà Trưng – Bà Triệu, bước vào cuộc chiến bảo vệ bí mật Mộ Vua Đinh bằng tất cả lòng tự trọng, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc.

Trở lại màn ảnh sau thời gian dài, Thiên Tú chứng minh rằng cô không chỉ là "bé Ngô" của Áo Lụa Hà Đông hay vai nữ nội tâm trong Huyền Thoại Bất Tử năm nào. Cô trở lại với một năng lượng mới – sắc sảo hơn, tự tin hơn, mang sức mạnh nổi loạn đẹp đẽ của phụ nữ Việt.