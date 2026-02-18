Tết xa quê vẫn ấm áp: Khi người xa xứ tự giữ lửa mùa xuân

Có những cái Tết được tính bằng một múi giờ khác. Khi quê nhà vừa chạm giao thừa, nhiều lao động Việt nơi xứ người chỉ kịp dừng tay vài phút, lau vội mồ hôi, mở cuộc gọi video để nhìn mâm cơm gia đình qua màn hình rồi lại quay về ca làm còn dang dở.

Qua nhiều mùa xuân xa xứ, họ hiểu Tết không chỉ nằm ở thời khắc sum họp, mà ở cách giữ lại những điều quen thuộc giữa một nơi xa lạ, gói nỗi nhớ vào công việc, gửi yêu thương qua từng đồng tiền chắt chiu để mùa xuân nơi đất khách vẫn mang hơi ấm của vị nhà.

Đón xuân qua màn hình

8 giờ tối 29 tháng Chạp tại tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc), sau ca làm kéo dài hơn 10 tiếng ở một quán ăn, chị Trần Thị Khả Ái (quê Cà Mau) rời bếp khi tay vẫn còn ám mùi khói dầu và gia vị. Trời cuối đông buốt lạnh, chị co người trong chiếc áo dày, bước nhanh về căn phòng trọ nhỏ rồi mở điện thoại gọi về quê.

Chị Trần Thị Khả Ái (quê Cà Mau) hiện làm việc tại một nhà hàng tại tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc)

Ở đầu dây bên kia, con trai ôm điện thoại chạy khắp nhà khoe mâm cơm rước ông bà. Góc bếp quen thuộc hiện lên qua màn hình, tiếng người thân gọi nhau í ới.

Âm thanh ấy tràn qua không gian tĩnh lặng nơi xứ người khiến chị vừa cười vừa lặng đi. "Nhìn thấy con là đỡ nhớ nhà một chút, nhưng tắt máy rồi lại thấy trống" – chị Ái nói.

Qua từng bức ảnh chồng con gửi sang, chị Ái gom nhặt một phần Tết quê hương để giữ lòng mình ấm lại

Sang làm việc mới hơn 3 tháng, đây là năm đầu tiên chị đón Tết xa quê, cũng là lần đầu xa con đúng dịp năm mới.

Những ngày cận Tết vẫn quay đều theo nhịp làm việc: sáng vào ca sớm, tối muộn mới rời quán, nhiều hôm đứng suốt đến mỏi chân. Không nhang trầm, không mâm cơm sum họp, cái Tết của chị thu lại trong vài phút đoàn viên qua màn hình điện thoại.

Những ngày mưu sinh nơi đất khách không dễ dàng, nhưng chị Ái vẫn gom nhặt từng hy vọng nhỏ để đi qua mùa xuân xa nhà

May mắn được nghỉ mùng 1 và mùng 2, chị dậy sớm ra chợ châu Á mua vài nguyên liệu quen thuộc, tự tay nấu những món gần với vị quê nhất có thể rồi mở nhạc xuân cho căn phòng bớt trống.

Mâm cỗ đơn giản cùng chiếc bánh chưng đặt giữa bàn trở thành góc Tết thu nhỏ. Chị tranh thủ chụp vài tấm ảnh gửi về nhà như một cách báo tin mình vẫn ổn để người thân yên lòng. "Ráng thêm vài năm khấm khá hơn rồi sẽ về với con. Chỉ cần ở quê nhà đủ đầy là thấy ấm lòng" – chị nói.

Giữ một góc Tết giữa xứ người

Tại thành phố Tokyo (Nhật Bản), chiều 29 tháng Chạp, anh Nguyễn Tất Thành (quê Cần Thơ) xin về sớm để kịp chuẩn bị bữa cơm tất niên trong căn hộ nhỏ nằm giữa khu dân cư yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, dòng người vẫn hối hả, cửa hàng mở cửa như mọi ngày, không dấu hiệu nào cho thấy Tết đang đến.

Mâm cơm tươm tất và mâm ngũ quả giản dị được gia đình anh Nguyễn Tất Thành (quê Cần Thơ) bày biện như một góc Tết quê giữa xứ người



Trái ngược nhịp sống bên ngoài, căn bếp ấm lên bởi mùi món Việt, nồi thịt kho liu riu trên bếp, tô canh khổ qua nghi ngút khói, đĩa giò thủ đặt ngay ngắn trên bàn. Hai vợ chồng bày mâm ngũ quả giản dị, thắp nén nhang, mở nhạc xuân khe khẽ để lấp khoảng trống nhớ nhà.

"Chỉ cần căn bếp có mùi Tết là thấy lòng dịu lại" - anh Thành nói.

Không có kỳ nghỉ Tết, gia đình anh Thành vẫn chắt chiu từng nghi thức nhỏ để mùa xuân không trôi qua lặng lẽ nơi xứ người.

Do Nhật Bản không có kỳ nghỉ Tết Âm lịch, sáng mùng 1 gia đình chị vẫn đi làm như thường lệ. Tết chỉ thực sự bắt đầu khi tan ca, lúc cả hai trở về nhà, thay quần áo gọn gàng, gọi điện chúc Tết người thân rồi ngồi ăn lại mâm cơm tối trong tiếng nhạc xuân quen thuộc.

"Sống xa quê mới hiểu Tết không nằm ở sự rộn ràng, mà ở khả năng giữ lại những điều quen thuộc giữa một nơi xa lạ" - anh Thành bày tỏ.

Tết đo bằng nỗi nhớ

Tết đang đến rất gần, nhưng trên hòn đảo nhỏ phía bắc Na Uy, cảm giác mùa xuân dường như bị chặn lại sau lớp băng giá.

Nhiệt kế ngoài trời chỉ 2 độ C, tuyết phủ lặng im mọi lối đi, ánh đèn vàng hắt xuống con đường trắng xóa. Bên trong nhà xưởng sáng đèn, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (quê Quảng Trị) bắt đầu ca làm từ sớm, đôi tay thoăn thoắt theo dây chuyền đóng gói nông sản.

Ngoài trời băng giá 2 độ C, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (quê Quảng Trị) giữ ấm mùa xuân bằng công việc và nỗi nhớ quê



Giữa nhịp máy đều đặn, cô gái trẻ chọn bận rộn để giữ lòng mình ấm lại khi một cái Tết xa nhà đang đến gần.

Tết Nguyên đán ở đây không phải ngày nghỉ. Với chị Trang và gần 20 lao động Việt Nam, mùng Một vẫn trôi qua như mọi ngày làm việc khác.

Trước Tết, cả nhóm tranh thủ quây quần bên bữa cơm giản dị, nấu vài món Việt, hát karaoke cho vơi nỗi nhớ.

Đêm giao thừa, mỗi người trở về phòng, mở cuộc gọi video với gia đình, một cuộc đoàn viên thu nhỏ, chập chờn qua màn hình giữa xứ lạnh.

Trước Tết, chị Trang cùng bạn bè quây quần bên bữa cơm giản dị để vơi bớt nỗi nhớ nhà

Chị Trang sang làm việc theo hợp đồng thời vụ 6 tháng từ cuối năm 2025. Sau khi trang trải sinh hoạt, phần lớn thu nhập chắt chiu gửi về phụ giúp gia đình. Nơi đất khách, điều giữ chân chị không chỉ là công việc mà còn là sự quan tâm của chủ xưởng và đồng nghiệp bản xứ.

Hai cái Tết xa nhà đủ để Trang thấm thía giá trị của sum họp. "Chỉ mong một năm nào đó được đón giao thừa bên mâm cơm gia đình, không qua màn hình điện thoại nữa. Với mình, vậy là đủ" – chị Trang trải lòng.