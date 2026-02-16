HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau

Huỳnh Như

(NLĐO) - Mỗi dịp Tết người lao động xa quê lại đứng giữa lựa chọn trở về hay ở lại. Dù ở đâu khát vọng sum vầy vẫn được gìn giữ sau một năm mưu sinh nhọc nhằn

Tết với người lao động xa quê là ước mong giản dị, được trở về nhà sau một năm mưu sinh nơi phố thị. 

Những chuyến xe, chuyến tàu nghĩa tình mỗi dịp cuối năm vì thế không chỉ rút ngắn quãng đường địa lý mà còn nối dài hành trình đoàn viên. Trên mỗi tấm vé là niềm xúc động của những công nhân lần đầu về quê sau nhiều năm lỡ hẹn, phía sau họ là cha mẹ già mong ngóng, là con nhỏ đếm từng ngày sum họp. Đó không đơn thuần là một chuyến đi, mà là hành trình trở về với yêu thương.

Công nhân - lao động trở về quê trên những chuyến tàu, chuyến xe miễn phí


Chuyến tàu, xe chở những mùa xuân lỡ hẹn

Giữa dòng người rộn ràng tại chương trình "Chuyến xe mùa xuân – Đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026" tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, do Thành Đoàn TP HCM, LĐLĐ TP HCM và Trung tâm Hỗ trợ Thanh Niên Công nhân phối hợp thực hiện, gia đình chị Nguyễn Thị Lan, công nhân Công ty CP Giày Thiên Lộc (phường Tân Thới Hiệp), tất bật xếp hành lý lên xe sau 5 năm xa quê.

Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 1.

Những chuyến xe cuối năm chở theo nỗi mong đoàn viên của người lao động xa quê

Hơn 10 năm làm công nhân, chị Lan là trụ cột kinh tế gia đình với thu nhập 8–10 triệu đồng mỗi tháng, chồng làm lao động tự do, kiếm thêm khoảng 5–6 triệu đồng. Tổng thu nhập chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt nơi đô thị.

Không thiếu hụt là mừng rồi, khó dám nghĩ tới chuyện để dành. Vì vậy nhiều năm liền, gia đình tôi đành lỡ hẹn với những chuyến về quê
Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân Công ty CP Giày Thiên Lộc bày tỏ
Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 2.
Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 3.
Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 4.
Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 5.

Tết với người lao động xa quê là ước mong giản dị, được trở về nhà sau một năm mưu sinh nơi phố thị, trên mỗi tấm vé là niềm xúc động của những mùa xuân từng lỡ hẹn.

Ở quê, cha mẹ gần 80 tuổi mòn mỏi chờ con cháu. Nghĩ đến ngày gặp lại, chị chỉ mong được ôm ba mẹ thật chặt sau quãng thời gian xa cách. Chuyến xe hỗ trợ năm nay trở thành món quà đặc biệt, giúp gia đình nối lại những mùa xuân đoàn viên.

Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 6.
Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 7.

Thu nhập chật vật buộc nhiều người lao động lỡ hẹn với những mùa đoàn viên suốt nhiều năm

Cùng niềm vui ấy, sau 17 giờ ngồi tàu xuyên đêm trên "Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026" miễn phí do tổ chức Công đoàn trao tặng, gia đình anh Lê Việt Trinh, công nhân Công ty TNHH MK Seiko Việt Nam (KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận), nhẹ nhõm đặt chân xuống ga Quảng Ngãi. Gần 3 năm xa quê, đây là lần đầu cả nhà được về đón Tết.

Những chuyến tàu, chuyến xe nghĩa tình giúp nối lại những mùa xuân đã lỡ hẹn

Anh Trinh cho biết nếu tự lo vé tàu khứ hồi, chi phí cho cả gia đình gần 20 triệu đồng, khoản tiền vượt quá khả năng tích lũy của vợ chồng anh.

"Có năm chỉ biết gọi điện chúc Tết, nghe giọng ba mẹ mà nghẹn. Muốn về lắm nhưng không đủ tiền. Năm nay được lên chuyến tàu này, tôi chỉ mong đưa các con về để tụi nhỏ biết một cái Tết trọn vẹn bên ông bà" – anh Trinh nói.

Ở lại thành phố, vẫn trọn một cái Tết sum vầy

Nhưng không phải ai cũng có chuyến xe trở về…


Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 11.

Giữa nhịp rộn ràng ngày cuối năm, nhiều khu trọ công nhân bỗng chốc lặng im

Không phải ai cũng có điều kiện lên những chuyến xe, chuyến tàu nghĩa tình. Với nhiều công nhân – lao động, ở lại thành phố đón Tết là lựa chọn bắt buộc.

Với chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (quê Cần Thơ), công nhân Công ty TNHH Pro Kingtex Việt Nam (phường Tân Tạo), nhiều năm nay Tết đồng nghĩa với việc ở lại TPHCM. Quê không xa, nhưng chi phí đi lại và mua sắm khiến chị luôn đắn đo. Vì vậy, căn phòng trọ nhỏ trở thành nơi cả gia đình đón xuân suốt nhiều năm.

Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 12.
Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 13.

Với nhiều công nhân, ở lại thành phố là lựa chọn bắt buộc, Tết khi ấy được giữ bằng những bữa cơm tất niên giữa khu trọ chật hẹp

Chiều 29 Tết, cả nhà quây quần nấu mâm cơm cúng ông bà ngay trong phòng trọ. Để có thêm thu nhập, chị tranh thủ bán đặc sản quê cho công nhân khu trọ và đồng nghiệp, những ngày đầu năm còn nhận dọn dẹp nhà cửa thuê.

“Ráng làm thêm chút để lo cho con sau Tết…”
Chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền, công nhân Công ty TNHH Pro Kingtex Việt Nam bộc bạch

Bù lại, chị dành thời gian đưa các con đi chơi vài nơi trong thành phố để tụi nhỏ không tủi thân. Với chị, Tết vui không nằm ở việc đi đâu xa, mà ở cảm giác bình yên khi gia đình vẫn quây quần bên nhau.

Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau - Ảnh 14.

Ngày cuối năm, nhiều chủ trọ dọn mâm cơm chung cho cả khu, tại đây những người xa quê ngồi lại, coi nhau như người nhà

Tại một khu trọ ở quận 12, chị Phạm Thị Diễm Hồng (quê Bắc Ninh), công nhân ngành gỗ, cũng đã quen với việc đón Tết nơi đất khách. Xa quê dịp cuối năm luôn chạnh lòng, nhất là khi thấy dòng người lỉnh kỉnh hành lý về quê sum họp. Nhưng giữa khu trọ nhỏ, chị tìm được hơi ấm từ những người cùng cảnh xa nhà.

Ngày cuối năm, chủ trọ dọn mâm cơm tất niên ngay khoảng sân chung, gọi mọi người ra ăn cùng cho có không khí. Mâm cơm chỉ vài món quen thuộc nhưng rộn ràng tiếng cười của gần chục gia đình công nhân.

“Không về quê thì nhớ lắm, nhưng được ăn bữa cơm vầy thấy ấm lòng…”
Chị Phạm Thị Diễm Hồng (quê Bắc Ninh) trải lòng

