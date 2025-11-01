THACO AUTO nâng tầm trải nghiệm dịch vụ của thương hiệu Kia tại Việt Nam

Mô hình "One-stop Service - Dịch vụ một điểm đến" cung cấp dịch vụ toàn diện, từ bảo dưỡng, sửa chữa máy gầm điện, sửa chữa thân vỏ, làm đẹp xe, duy trì vận hành, đến nâng cấp phụ kiện và các dịch vụ cá nhân hóa, đáp ứng yêu cầu về chất lượng phục vụ như: tư vấn lái xe mùa mưa bão, hướng dẫn tự chăm sóc, bảo quản xe hay thủ tục bảo hiểm…

Ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán và sửa chữa

Các mẫu xe Kia thế hệ mới tích hợp nhiều công nghệ như: an toàn chủ động (ADAS), hệ thống điện tử phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối... Vì vậy, các xưởng dịch vụ của Kia được trang bị hệ thống công nghệ tiên phong để chẩn đoán và sửa chữa chính xác.

Ngay khi tiếp nhận, khách hàng được tư vấn sửa chữa trực quan các chi tiết trên xe bằng mô phỏng 3D. Đồng thời ứng dụng các công nghệ sửa chữa như: hệ thống chẩn đoán điện tử kết nối dữ liệu Kia toàn cầu, thiết bị chuyên dụng cho xe điện/Hybrid (đo kiểm, cân bằng pin cao áp), công nghệ quét 3D hồng ngoại/laser để phân tích chính xác thân vỏ, khung sườn hay độ cân bằng hệ thống lái. Đặc biệt, ứng dụng Kia Connect kết nối xe - người dùng - xưởng dịch vụ chính hãng, cho phép theo dõi tình trạng xe theo thời gian thực một cách thuận tiện nhất.

Hệ thống chẩn đoán bằng dữ liệu toàn cầu của Kia

Đội ngũ nhân sự đạt chuẩn toàn cầu

Mỗi nhân sự dịch vụ tại xưởng dịch vụ chính hãng Kia đều trải qua các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên biệt. Tùy theo công việc phụ trách, nhân sự phải đảm bảo các cấp độ chuyên môn theo tiêu chuẩn toàn cầu của Kia, trong đó 100% đạt cấp độ cơ bản/cao cấp về tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp, thuần thục quy trình dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu của Kia, có chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng xử lý vấn đề.

Toàn bộ kỹ thuật viên được đào tạo, cấp chứng chỉ tay nghề quốc tế và liên tục cập nhật công nghệ mới. Đặc biệt, đội ngũ quản lý dịch vụ đạt chuẩn quản lý chất lượng cao nhất của hãng, qua đó cam kết chất lượng dịch vụ tối ưu tại mọi xưởng chính hãng.

Đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn, tận tâm phục vụ





Ứng dụng số hóa toàn diện

THACO AUTO sở hữu hệ thống hơn 100 xưởng dịch vụ chính hãng Kia trên cả nước, được đầu tư theo tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu, với khu vực phòng chờ sang trọng, tiện nghi, khu vực xưởng được bố trí khoa học, thiết kế riêng biệt theo từng chức năng chuyên môn: tiếp nhận/bảo dưỡng nhanh, kiểm tra an toàn kỹ thuật; sửa chữa máy gầm điện và thân vỏ/đồng sơn; đảm bảo quy trình vận hành nhanh chóng, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao.

THACO AUTO tiên phong số hóa toàn bộ quy trình dịch vụ Kia. Khách hàng có thể dễ dàng đặt lịch hẹn trực tuyến qua ứng dụng hoặc website chính thức. Thông tin và tiến độ sửa chữa của xe sẽ được cập nhật theo thời gian thực, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và chủ động hơn trong việc lập kế hoạch công việc cá nhân.

Hệ thống xưởng dịch vụ Kia được đầu tư hiện đại, với các khu chức năng riêng biệt

An tâm lựa chọn dịch vụ Kia

Theo kết quả khảo sát độc lập năm 2024 từ Tập đoàn Kia, 95,6% khách hàng hài lòng với dịch vụ của Kia. Các yếu tố được đánh giá cao nhất bao gồm: thái độ của nhân viên tư vấn dịch vụ, chất lượng sửa chữa và kỹ năng chuyên môn.

Tháng 4-2025, Kia Việt Nam đã vinh dự nhận được ba giải thưởng quốc tế uy tín từ Tập đoàn Kia Hàn Quốc, bao gồm: Service Customer Satisfaction 2024 (Sự hài lòng cao của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ), Technical Management of the Year (Năng lực quản lý kỹ thuật đồng bộ theo chuẩn toàn cầu) và Best Performance (Xuất sắc trong quản lý phụ tùng chính hãng). Qua đó khẳng định chất lượng dịch vụ, kỹ thuật và phụ tùng của thương hiệu Kia tại thị trường Việt Nam.