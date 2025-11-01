THACO AUTO nâng tầm trải nghiệm dịch vụ của thương hiệu Kia tại Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

THACO AUTO nâng tầm trải nghiệm dịch vụ của thương hiệu Kia tại Việt Nam

PV

THACO AUTO triển khai mô hình One-stop Service cho thương hiệu Kia tại Việt Nam, giúp hơn 400.000 khách hàng dễ dàng sử dụng các dịch vụ tại cùng một địa điểm.

Mô hình "One-stop Service - Dịch vụ một điểm đến" cung cấp dịch vụ toàn diện, từ bảo dưỡng, sửa chữa máy gầm điện, sửa chữa thân vỏ, làm đẹp xe, duy trì vận hành, đến nâng cấp phụ kiện và các dịch vụ cá nhân hóa, đáp ứng yêu cầu về chất lượng phục vụ như: tư vấn lái xe mùa mưa bão, hướng dẫn tự chăm sóc, bảo quản xe hay thủ tục bảo hiểm…

Ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán và sửa chữa

Các mẫu xe Kia thế hệ mới tích hợp nhiều công nghệ như: an toàn chủ động (ADAS), hệ thống điện tử phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối... Vì vậy, các xưởng dịch vụ của Kia được trang bị hệ thống công nghệ tiên phong để chẩn đoán và sửa chữa chính xác.

Ngay khi tiếp nhận, khách hàng được tư vấn sửa chữa trực quan các chi tiết trên xe bằng mô phỏng 3D. Đồng thời ứng dụng các công nghệ sửa chữa như: hệ thống chẩn đoán điện tử kết nối dữ liệu Kia toàn cầu, thiết bị chuyên dụng cho xe điện/Hybrid (đo kiểm, cân bằng pin cao áp), công nghệ quét 3D hồng ngoại/laser để phân tích chính xác thân vỏ, khung sườn hay độ cân bằng hệ thống lái. Đặc biệt, ứng dụng Kia Connect kết nối xe - người dùng - xưởng dịch vụ chính hãng, cho phép theo dõi tình trạng xe theo thời gian thực một cách thuận tiện nhất.

THACO AUTO nâng tầm trải nghiệm dịch vụ của thương hiệu Kia tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hệ thống chẩn đoán bằng dữ liệu toàn cầu của Kia

Đội ngũ nhân sự đạt chuẩn toàn cầu

Mỗi nhân sự dịch vụ tại xưởng dịch vụ chính hãng Kia đều trải qua các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên biệt. Tùy theo công việc phụ trách, nhân sự phải đảm bảo các cấp độ chuyên môn theo tiêu chuẩn toàn cầu của Kia, trong đó 100% đạt cấp độ cơ bản/cao cấp về tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp, thuần thục quy trình dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu của Kia, có chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng xử lý vấn đề.

Toàn bộ kỹ thuật viên được đào tạo, cấp chứng chỉ tay nghề quốc tế và liên tục cập nhật công nghệ mới. Đặc biệt, đội ngũ quản lý dịch vụ đạt chuẩn quản lý chất lượng cao nhất của hãng, qua đó cam kết chất lượng dịch vụ tối ưu tại mọi xưởng chính hãng.

THACO AUTO nâng tầm trải nghiệm dịch vụ của thương hiệu Kia tại Việt Nam - Ảnh 2.

Đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn, tận tâm phục vụ


Ứng dụng số hóa toàn diện

THACO AUTO sở hữu hệ thống hơn 100 xưởng dịch vụ chính hãng Kia trên cả nước, được đầu tư theo tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu, với khu vực phòng chờ sang trọng, tiện nghi, khu vực xưởng được bố trí khoa học, thiết kế riêng biệt theo từng chức năng chuyên môn: tiếp nhận/bảo dưỡng nhanh, kiểm tra an toàn kỹ thuật; sửa chữa máy gầm điện và thân vỏ/đồng sơn; đảm bảo quy trình vận hành nhanh chóng, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao.

THACO AUTO tiên phong số hóa toàn bộ quy trình dịch vụ Kia. Khách hàng có thể dễ dàng đặt lịch hẹn trực tuyến qua ứng dụng hoặc website chính thức. Thông tin và tiến độ sửa chữa của xe sẽ được cập nhật theo thời gian thực, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và chủ động hơn trong việc lập kế hoạch công việc cá nhân.

THACO AUTO nâng tầm trải nghiệm dịch vụ của thương hiệu Kia tại Việt Nam - Ảnh 3.

Hệ thống xưởng dịch vụ Kia được đầu tư hiện đại, với các khu chức năng riêng biệt

An tâm lựa chọn dịch vụ Kia

Theo kết quả khảo sát độc lập năm 2024 từ Tập đoàn Kia, 95,6% khách hàng hài lòng với dịch vụ của Kia. Các yếu tố được đánh giá cao nhất bao gồm: thái độ của nhân viên tư vấn dịch vụ, chất lượng sửa chữa và kỹ năng chuyên môn.

Tháng 4-2025, Kia Việt Nam đã vinh dự nhận được ba giải thưởng quốc tế uy tín từ Tập đoàn Kia Hàn Quốc, bao gồm: Service Customer Satisfaction 2024 (Sự hài lòng cao của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ), Technical Management of the Year (Năng lực quản lý kỹ thuật đồng bộ theo chuẩn toàn cầu) và Best Performance (Xuất sắc trong quản lý phụ tùng chính hãng). Qua đó khẳng định chất lượng dịch vụ, kỹ thuật và phụ tùng của thương hiệu Kia tại thị trường Việt Nam.

THACO AUTO nâng tầm trải nghiệm dịch vụ của thương hiệu Kia tại Việt Nam - Ảnh 4.

Ba giải thưởng quốc tế về chất lượng dịch vụ Kia Việt Nam vinh dự nhận được từ Tập đoàn Kia

Tin liên quan

Đáp ứng nhu cầu vận tải xây dựng với xe ben THACO Linker

Đáp ứng nhu cầu vận tải xây dựng với xe ben THACO Linker

THACO TRUCK mở rộng dải sản phẩm khi ra mắt dòng xe ben THACO Linker, hướng đến nhóm khách hàng vận tải xây dựng với tiêu chí bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu

Tổng giám đốc THACO xin nghỉ sau hơn 20 năm

(NLĐO) - Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn này.

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gợi ý THACO cần phải đóng vai trò dẫn dắt, xây dựng một "hệ sinh thái sống" tại Chu Lai.

Thaco THACO AUTO Kia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo