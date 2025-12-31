HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia

Hải Hưng

(NLĐO) - Thái Lan trao trả 18 binh sĩ Campuchia sau 155 ngày giam giữ, đánh dấu bước tiến đáng kể nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng này.

Thông tin trên đã được cả Phnom Penh Post của Campuchia lẫn Nation của Thái Lan đưa tin.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết đã trao trả 18 binh sĩ Campuchia qua cửa khẩu Ban Phakkat.

Trong thông cáo phát đi lúc 10 giờ ngày 31-12, bộ này nói rằng việc thả binh sĩ Campuchia được thực hiện theo thoả thuận của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27-12. 

Điều 11 của thoả thuận quy định Thái Lan sẽ phải trao trả 18 binh sĩ Campuchia nếu lệnh ngừng bắn được duy trì trong 72 giờ.

Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia - Ảnh 1.

Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia - Ảnh 2.

Thái Lan bàn giao 18 binh sĩ Campuchia tại cửa khẩu Ban Phakkat, thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi hôm 31-12. Ảnh: Nation

Bộ Ngoại giao Thái Lan còn nhấn mạnh quyết định này cũng phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung được hai nước ký ngày 26-10 tại Kuala Lumpur – Malaysia.

Việc bàn giao được tiến hành tại cửa khẩu biên giới thường trực Ban Phakkat, thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi – Thái Lan. 

Bộ này nhấn mạnh 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ ngày 29-7 và trong suốt 155 ngày bị giam giữ, họ được đối xử theo đúng luật nhân đạo quốc tế, bao gồm Công ước Geneva năm 1949, cũng như các nguyên tắc và thông lệ nhân đạo của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC).

Trong thời gian trên, nhà chức trách Thái Lan cũng cho phép ICRC tiến hành các chuyến thăm định kỳ và phối hợp chuyển thư từ để những người bị giam giữ có thể liên lạc với gia đình.

Tin liên quan

Biên giới Thái Lan - Campuchia: 250 UAV “chặn” đường về của 18 binh sĩ?

Biên giới Thái Lan - Campuchia: 250 UAV “chặn” đường về của 18 binh sĩ?

(NLĐO) – Vụ 250 UAV đe dọa thỏa thuận ngừng bắn, khiến kế hoạch trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị đình trệ, đẩy quan hệ Thái Lan - Campuchia thêm căng thẳng.

Campuchia bác bỏ cáo buộc “hàng trăm UAV xâm nhập không phận” Thái Lan

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan ngày 29-12 rằng hơn 250 UAV bay từ lãnh thổ nước này sang xâm phạm chủ quyền nước láng giềng

Nguy cơ mới với thỏa thuận ngừng bắn Campuchia – Thái Lan

(NLĐO) – Thái Lan cáo buộc Campuchia triển khai hơn 250 máy bay không người lái (UAV) bay qua các khu vực biên giới của Thái Lan chỉ 2 ngày sau lệnh ngừng bắn.

Thái Lan xung đột Campuchia Thái Lan thả binh sĩ Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo