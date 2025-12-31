HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan không thả 18 binh sĩ đúng hạn, Campuchia phản ứng mạnh

Xuân Mai

(NLĐO) - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã vượt qua mốc 72 giờ hôm 30-12.

Đây là mục tiêu ban đầu mà hai nước đặt ra nhằm đảm bảo nền hòa bình bền vững hơn. Tuy nhiên, Thái Lan tuyên bố hoãn việc trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt do xuất hiện các cáo buộc vi phạm thỏa thuận.

Theo Bangkok Post, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow cho biết lệnh ngừng bắn vẫn còn mong manh và cần sự nỗ lực từ cả hai phía để duy trì, đồng thời dần hàn gắn mối quan hệ song phương.

Thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan-Campuchia đối mặt thách thức - Ảnh 1.

Các binh sĩ Thái Lan sửa chữa đường dây điện tại một địa điểm dọc biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: Cơ quan Điện lực khu vực Thái Lan

Theo thỏa thuận được bộ trưởng quốc phòng hai nước ký kết tại hôm 27-12, Thái Lan cho biết họ sẽ thả 18 người Campuchia bị giam giữ sau khi lệnh ngừng bắn được duy trì đủ 72 giờ.

Tuy nhiên, quân đội Thái Lan nói họ phát hiện 250 máy bay không người lái từ Campuchia trên bầu trời khu vực biên giới vào đêm 28-12. Họ coi đây là một hành động khiêu khích và vi phạm thỏa thuận.

Theo lời ông Nikorndej Balankura, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, phía quân đội khuyến nghị xem xét lại thời điểm bàn giao các binh sĩ bị bắt trong đợt giao tranh trước đó hồi tháng 7.

Ông Balankura cho hay hôm 30-12 rằng việc cân nhắc ngày giờ thả người phụ thuộc vào phía an ninh, đồng thời nói thêm rằng việc bàn giao có thể "sớm diễn ra".

Ông Sihasak Phuangketkeow cho biết Thái Lan cũng đã yêu cầu Campuchia tạo điều kiện cho việc hồi hương các công dân Thái Lan đang ở Campuchia. Ông cũng nói thêm rằng cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia có thể diễn ra sau năm mới. Điều này có thể mở đường cho việc soạn thảo một lộ trình nhằm thúc đẩy những phát triển tích cực trong quan hệ song phương.

Trong khi đó, chính quyền Campuchia đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc sử dụng máy bay không người lái, đồng thời ban hành lệnh cấm sử dụng thiết bị này trên toàn quốc hôm 29-12.

Campuchia coi việc trì hoãn trao trả binh sĩ là hành động vi phạm Tuyên bố chung ngày 27-12 của Ủy ban Biên giới chung Đặc biệt lần thứ 3 (GBC), trong khi Thái Lan cáo buộc nước láng giềng xâm phạm không phận.

Theo Khmer Times, với việc từ chối trả tự do cho các binh sĩ, Thái Lan đã làm trái Điểm 11 của Tuyên bố chung ngày 27-12 thuộc GBC được ký kết giữa hai quốc gia. Cụ thể, trên tinh thần Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26-10-2025, 18 binh sĩ Campuchia sẽ được trao trả về Campuchia sau khi lệnh ngừng bắn được duy trì trọn vẹn trong 72 giờ.

Quân đội Thái Lan dự kiến thả các binh sĩ bị bắt qua cửa khẩu biên giới Prum–Ban Pak Kard nối giữa tỉnh Pailin của Campuchia và tỉnh Chanthaburi của Thái Lan. Đây là cửa khẩu biên giới duy nhất còn hoạt động kể từ khi xung đột nổ ra giữa hai nước.

Campuchia bác bỏ cáo buộc “hàng trăm UAV xâm nhập không phận” Thái Lan

Campuchia bác bỏ cáo buộc “hàng trăm UAV xâm nhập không phận” Thái Lan

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan ngày 29-12 rằng hơn 250 UAV bay từ lãnh thổ nước này sang xâm phạm chủ quyền nước láng giềng

Nguy cơ mới với thỏa thuận ngừng bắn Campuchia – Thái Lan

(NLĐO) – Thái Lan cáo buộc Campuchia triển khai hơn 250 máy bay không người lái (UAV) bay qua các khu vực biên giới của Thái Lan chỉ 2 ngày sau lệnh ngừng bắn.

Thái Lan - Campuchia nỗ lực xây dựng lòng tin

Chính quyền 2 tỉnh Buri Ram và Surin của Thái Lan cho phép những người đi sơ tán để tránh xung đột được trở về nhà

