Thái Lan bổ nhiệm HLV người Anh

Chiều 22-10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo ông Anthony Hudson đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Điều này diễn ra chỉ sau chưa đầy 24 giờ sa thải HLV Nhật Bản Masatada Ishii, người rời chiếc ghế nóng này hôm qua (21-10).

HLV Hudson (44 tuổi) từng được bổ nhiệm chức Giám đốc Kỹ thuật của FAT vào tháng 6-2025 đến nay, nên quyết định bổ nhiệm vị trí HLV của "bầy voi chiến" được xem là rất hợp lý. Bởi vị chiến lược gia người Anh đã có thời gian làm việc, am hiểu môi trường bóng đá Đông Nam Á, cũng như Thái Lan nói riêng.

Theo Madam Pang - Chủ tịch FAT, việc bổ nhiệm ông Hudson là giải pháp tình thế phù hợp nhất trong quỹ thời gian eo hẹp. "Bóng đá cấp đội tuyển không phải phòng thí nghiệm. Mỗi trận đấu chỉ có 90 phút thể hiện và tôi muốn kết quả quyết định niềm tin của người hâm mộ"- bà Pang nói.

Ông Hudson sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tuyển Thái Lan (Ảnh: ASEAN Football)

Trước khi được bổ nhiệm cương vị này, ông Hudson từng dẫn dắt BG Pathum United, đạt tỷ lệ thắng hơn 58%. Đây là nền tảng giúp ông nhận được sự chú ý và bổ nhiệm từ FAT.

Trong sự nghiệp, vị chiến lược gia này từng dẫn dắt tuyển Mỹ (tạm quyền) năm 2022-2023, New Zealand - dự vòng play-off tranh vé dự World Cup 2018 và các cấp độ đội tuyển, U23 Bahrain. Ngoài ra, ông cũng có kinh nghiệm dẫn dắt một số đội bóng tại Mỹ, Qatar và Ả Rập Saudi.

Theo kế hoạch, chiến lược gia người Anh sẽ ra mắt người hâm mộ khi cùng tuyển Thái Lan giao hữu với Singapore vào ngày 13-11. Sau đó, "bầy voi chiến" sẽ hành quân đến sân của Sri Lanka ngày 18-11 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup của Thái Lan sẽ gặp Turkmenistan trên sân nhà ngày 31-3-2026.

Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng với HLV Hudson trên cương vị mới.







