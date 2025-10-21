HLV Ishii tố LĐBĐ Thái Lan “chơi không đẹp”

Chỉ vài giờ sau khi bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) thông báo chấm dứt hợp đồng vào chiều 21-10, HLV Masatada Ishii đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng mình bị đối xử thiếu chuyên nghiệp.

Theo chia sẻ của nhà cầm quân người Nhật, ông được FAT mời tham dự buổi đánh giá hai trận gần nhất của tuyển Thái Lan vào lúc 10 giờ sáng, để đánh giá hai trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, ngay sau buổi họp, ông bất ngờ được thông báo rằng hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay trong ngày, với lý do "FAT muốn thay đổi nhân sự các đội tuyển quốc gia ở mọi cấp độ".

HLV Ishii bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân

HLV Ishii cho biết ông đã không ký vào bất kỳ văn bản nào, và đề nghị được trao đổi thêm, nhưng chỉ vài giờ sau, FAT đã công bố quyết định sa thải trên các kênh chính thức. "Thật là những con người thiếu chân thành. Xin cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ đội tuyển Thái Lan cho đến nay" - ông viết trên mạng xã hội.

Phát biểu của HLV Ishii nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ xứ Chùa Vàng, nhiều người bày tỏ tiếc nuối cho nhà cầm quân được đánh giá cao về kỷ luật và phong cách làm việc.

Sự ra đi của Masatada Ishii khép lại gần hai năm gắn bó với tuyển Thái Lan, đồng thời nối dài danh sách các HLV Nhật Bản rời ghế nóng ở bóng đá Thái trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, hai trận đấu đánh giá của FAT với ông Ishii đều có kết quả thuận lợi trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 khi thắng 2-0, 6-1 trước Đài Loan (Trung Quốc).