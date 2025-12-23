Toàn cảnh giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia ngày thứ 17

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Toàn cảnh giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia ngày thứ 17

Huệ Bình

(NLĐO) - Tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp khi các cuộc đụng độ vũ trang bước sang ngày thứ 17.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia, phía Thái Lan đã liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn bằng các cuộc tấn công dữ dội từ rạng sáng ngày 23-12.

Tại khu vực Quân khu 4 (tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear), quân đội Thái Lan bị cáo buộc sử dụng pháo binh và xe tăng tấn công vào khu vực đền cổ Tamone và đền Preah Vihear.

Các cuộc pháo kích kéo dài từ nửa đêm đến tận trưa hôm nay, buộc lực lượng Campuchia phải đáp trả quyết liệt, theo tờ Khmer Times.

Tại Quân khu 5 (tỉnh Banteay Meanchey và Battambang), tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi các khu dân cư đông đúc bị rơi vào tầm ngắm.

Tại TP Poipet, các quả đạn pháo đã rơi trúng các phường O’ Russey và Nimit vào khoảng 8 giờ. Đến 10 giờ 39 phút, tiếp tục có thêm 2 đến 3 quả đạn pháo bắn vào khu vực Kon Damrey (phường Nimit).

Tờ Khmer Times cho biết đến 12 giờ 50 phút, các khu vực Tathav, Indriya và Phnom Trat vẫn ghi nhận tình trạng Thái Lan tiếp tục nã pháo nhằm tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia.

Phía Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng, máy bay chiến đấu F-16, pháo DTI-2, thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến...

Toàn cảnh giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia ngày thứ 17 - Ảnh 1.

Các bức ảnh từ Bộ Quốc phòng Thái Lan cho thấy những khu dân cư đang bốc cháy do trúng tên lửa từ phía Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo vào hôm 22-12. Hình đồ họa bên trái chỉ ra rằng có 51 khu vực dân sự tại tỉnh Sa Kaeo đã bị tên lửa Campuchia bắn trúng trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 23-12. Ảnh: The Bangkok Post

Trái ngược với thông tin trên, Bộ Chỉ huy Quân khu 2 của Thái Lan khẳng định họ chỉ thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào 18 mục tiêu quân sự của Campuchia để đáp trả các đợt bắn tên lửa BM-21 và pháo hạng nặng trước đó.

Theo báo The Nation, Thái Lan khẳng định họ vẫn đang giữ ưu thế về kiểm soát địa bàn và lựa chọn mục tiêu tác chiến.

Tại tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan), quân đội Thái Lan cáo buộc phía Campuchia đã huy động ít nhất 4 xe tăng cùng pháo binh hạng nặng bắn phá trực diện vào khu vực biên giới. Các loạt đạn pháo rơi trúng làng Ban Phumisaron đã làm đứt gãy đường dây cao thế, gây nên tình trạng mất điện diện rộng trên toàn khu vực.

Song song đó, tại các ngôi đền cổ thuộc tỉnh Surin như Ta Kwai và Ta Muen Thom, giao tranh đã khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng tên lửa BM-21 và đạn RPG từ lực lượng đối phương.

Trong khi đó, tại hai tỉnh Ubon Ratchathani và Buri Ram của Thái Lan, dù không ghi nhận các cuộc đụng độ quy mô lớn nhưng quân đội đôi bên vẫn duy trì trạng thái giám sát nghiêm ngặt và củng cố vị trí phòng thủ sau những vụ chạm trán nhỏ lẻ.

Tờ The Nation đưa tin phía Thái Lan còn cho biết đã phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) của Campuchia xâm nhập không phận để trinh sát các tọa độ pháo binh.

Tuy nhiên, phía Thái Lan đánh giá các hoạt động này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai hỏa lực của họ tại thực địa.

Theo tờ Khmer Times, cuộc xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan đã gây ra những tổn thất về người. Tính đến chiều tối ngày 22-12, phía Campuchia xác nhận có 21 người tử vong (bao gồm một trẻ sơ sinh) và 83 thường dân bị thương.

Thăm dò ý kiến

Sự kiện quốc tế nào nóng nhất năm 2025?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục rung chuyển

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công các khu vực tại TP Poipet, tỉnh Banteay Meanchey - Campuchia vào tối 22-12, theo báo Khmer Times.

Biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh "nóng" ngay trong ngày họp ASEAN

(NLĐO) – Campuchia và Thái Lan cùng cáo buộc nhau pháo kích qua lại gây thương vong, thiệt hại dân sự và buộc nhiều khu vực phải sơ tán hôm 22-12.

Diễn biến mới nhất về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) - Campuchia và Thái Lan sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 24-12 để thảo luận việc nối lại thỏa thuận ngừng bắn.

Campuchia xung đột biên giới Thái Lan xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo