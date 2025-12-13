Thái Lan chuẩn bị tổng tuyển cử sớm

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 12-12 thông báo giải tán Hạ viện sau khi nhận được sự phê chuẩn từ Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Thông tin về bước đi này, Thủ tướng Anutin cho biết chính phủ của ông chỉ nắm giữ thiểu số phiếu và hiện đối mặt với vấn đề ổn định trong bối cảnh nhiều thách thức chính trị nghiêm trọng. Theo tờ Bangkok Post, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh việc giải tán Hạ viện sẽ dẫn đến tổng tuyển cử mới, qua đó hình thành một chính phủ đa số, tạo sự ổn định và giúp việc điều hành đất nước diễn ra trơn tru.

Theo quy định, bầu cử mới phải được tổ chức trong vòng 45 đến 60 ngày sau khi có sự phê chuẩn của Hoàng gia. Trong giai đoạn này, ông Anutin sẽ đứng đầu một chính phủ lâm thời với quyền lực hạn chế và không được phép phê duyệt ngân sách mới. Nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại sẽ kết thúc khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức, một tiến trình mà ông Anutin ước tính sẽ mất tổng cộng 5-6 tháng.

Ông Anutin là thủ tướng thứ ba của Thái Lan kể từ tháng 8-2023. Tình trạng bất ổn chính trị đang tác động đáng kể lên nền kinh tế đất nước vốn đang chật vật trước thuế quan của Mỹ, nợ hộ gia đình cao và nhu cầu tiêu dùng yếu.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul (giữa) tại thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 12-12. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, ông Anutin lên nắm quyền sau khi chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện hồi tháng 9 nhờ sự ủng hộ từ đảng đối lập chính là Đảng Nhân dân. Đổi lại, ông cam kết sẽ giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng và tổ chức trưng cầu ý dân về việc soạn thảo hiến pháp mới bởi một hội đồng lập hiến do dân bầu. Nhà lãnh đạo này từng chia sẻ kế hoạch giải tán Hạ viện vào cuối tháng 1 và cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, động thái mới nói trên sẽ đẩy nhanh tiến trình này.

Người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkiat cho biết quyết định trên xuất phát từ bất đồng với Đảng Nhân dân. "Khi Đảng Nhân dân không thể đạt được điều họ muốn, họ tuyên bố sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm và yêu cầu thủ tướng giải tán quốc hội ngay lập tức" - ông Siripong cho biết. Trong khi đó, ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo Đảng Nhân dân, cho rằng Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin đã không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hai bên đạt được hồi tháng 9.

Chỉ trích này được đưa ra sau khi các nghị sĩ Đảng Bhumjaithai bỏ phiếu ủng hộ một dự luật sửa đổi hiến pháp mà Đảng Nhân dân cho rằng đi ngược lại tinh thần thỏa thuận nói trên. Đáp lại, ông Anutin nhấn mạnh chính phủ của mình đã tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận. Về việc sửa đổi hiến pháp, ông cho biết bước đi này hiện bị vướng lại ở các điều khoản liên quan đến Thượng viện.

Hạ viện Thái Lan giải tán vào thời điểm nhạy cảm về chính trị khi xung đột đang diễn ra tại biên giới với Campuchia. Khi được hỏi liệu tình hình tại biên giới có được giải quyết trước cuộc bầu cử hay không, ông Anutin nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực hết sức. Trước đó, nhà lãnh đạo này cho rằng việc giải tán Hạ viện sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự dọc biên giới với Campuchia.