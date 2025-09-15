Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù

Luật sư Winyat Chartmontri có mặt tại nhà tù Khlong Prem từ 8 giờ 30 phút ngày 15-9 để sắp xếp và hỗ trợ thủ tục thăm tù, Thai PBS đưa tin.

Nhóm khách đầu tiên gồm vợ cũ của ông Thaksin, bà Khunying Potjaman na Pombejra, cùng các con gái là cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và Pinthongtha Kunakornwong. Họ tới nhà tù vào khoảng 9 giờ 47 phút và mỉm cười với phóng viên đang chờ bên ngoài.

Nhân viên nhà tù đã dẫn họ vào trại giam qua cửa chính. Con trai của ông Thaksin là Panthongtae không xuất hiện. Cả gia đình rời nhà tù vào lúc 10 giờ 47 phút.

Gia đình ông Thaksin tại nhà tù Klong Prem ngày 15-9. Ảnh: Bangkok Post

Ông Chen Kanchanapat - phát ngôn viên Cục Cải huấn Thái Lan - cho biết nhà tù đã bố trí phòng riêng, có trang bị vách ngăn kính và điện thoại, nhằm đảm bảo ông Thaksin không tiếp xúc với các tù nhân khác trong quá trình di chuyển tới khu vực thăm nom.

Ông Chen cho biết thêm không giới hạn số lượng người thân được phép đến thăm cùng lúc và các thành viên gia đình được phép gặp cựu thủ tướng cùng nhau.

Ngoài ra, ông Chen tiết lộ sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Thaksin vẫn ổn định, sẵn sàng gặp gia đình và dường như đã chấp nhận án tù. Ông Thaksin tiếp tục dùng thuốc theo toa cho các bệnh mạn tính và phần lớn thời gian đọc sách và xem TV giải tỏa căng thẳng.

Cựu Thủ tướng Paetongtarn cho biết gia đình bà "trải qua nhiều cung bậc cảm xúc” sau khi đến thăm cha trong tù và trò chuyện với ông qua vách ngăn kính trong khoảng 30 phút.

Bà cho biết tinh thần ông ông Thaksin rất mạnh mẽ và thậm chí còn động viên con gái. Mối quan tâm chính của gia đình Shinawatra lúc này là sức khỏe của ông Thaksin vì ông đã lớn tuổi.

Luật sư Winyat Chartmontri cho biết ông Thaksin đang bị giam giữ tại khu vực dành cho các tù nhân lớn tuổi sức khỏe yếu vì cựu thủ tướng mắc bệnh tăng huyết áp và bị căng thẳng. Ông Winyat nói ông Thaksin không nhận bất cứ sự đối đãi đặc biệt nào.

Trước đó ngày 9-9, Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9-9 đã phán quyết ông Thaksin Shinawatra ngồi tù một năm, xác định ông không thi hành án tù năm 2023 đúng quy định khi được giam giữ trong phòng bệnh viện.