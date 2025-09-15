Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù

Phương Linh

(NLĐO) - Gia đình và luật sư của ông Thaksin Shinawatra ngày 15-9 đã tới thăm tù cựu thủ tướng lần đầu tiên, sau khi ông hoàn thành 5 ngày cách ly bắt buộc.

Luật sư Winyat Chartmontri có mặt tại nhà tù Khlong Prem từ 8 giờ 30 phút ngày 15-9 để sắp xếp và hỗ trợ thủ tục thăm tù, Thai PBS đưa tin. 

Nhóm khách đầu tiên gồm vợ cũ của ông Thaksin, bà Khunying Potjaman na Pombejra, cùng các con gái là cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và Pinthongtha Kunakornwong. Họ tới nhà tù vào khoảng 9 giờ 47 phút và mỉm cười với phóng viên đang chờ bên ngoài. 

Nhân viên nhà tù đã dẫn họ vào trại giam qua cửa chính. Con trai của ông Thaksin là Panthongtae không xuất hiện. Cả gia đình rời nhà tù vào lúc 10 giờ 47 phút.

Gia đình đến thăm tù ông Thaksin lần đầu tiên - Ảnh 1.

Gia đình ông Thaksin tại nhà tù Klong Prem ngày 15-9. Ảnh: Bangkok Post

Ông Chen Kanchanapat - phát ngôn viên Cục Cải huấn Thái Lan - cho biết nhà tù đã bố trí phòng riêng, có trang bị vách ngăn kính và điện thoại, nhằm đảm bảo ông Thaksin không tiếp xúc với các tù nhân khác trong quá trình di chuyển tới khu vực thăm nom.

Ông Chen cho biết thêm không giới hạn số lượng người thân được phép đến thăm cùng lúc và các thành viên gia đình được phép gặp cựu thủ tướng cùng nhau. 

Ngoài ra, ông Chen tiết lộ sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Thaksin vẫn ổn định, sẵn sàng gặp gia đình và dường như đã chấp nhận án tù. Ông Thaksin tiếp tục dùng thuốc theo toa cho các bệnh mạn tính và phần lớn thời gian đọc sách và xem TV giải tỏa căng thẳng.

Cựu Thủ tướng Paetongtarn cho biết gia đình bà "trải qua nhiều cung bậc cảm xúc” sau khi đến thăm cha trong tù và trò chuyện với ông qua vách ngăn kính trong khoảng 30 phút. 

Bà cho biết tinh thần ông ông Thaksin rất mạnh mẽ và thậm chí còn động viên con gái. Mối quan tâm chính của gia đình Shinawatra lúc này là sức khỏe của ông Thaksin vì ông đã lớn tuổi.

Luật sư Winyat Chartmontri cho biết ông Thaksin đang bị giam giữ tại khu vực dành cho các tù nhân lớn tuổi sức khỏe yếu vì cựu thủ tướng mắc bệnh tăng huyết áp và bị căng thẳng. Ông Winyat nói ông Thaksin không nhận bất cứ sự đối đãi đặc biệt nào.

Trước đó ngày 9-9, Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9-9 đã phán quyết ông Thaksin Shinawatra ngồi tù một năm, xác định ông không thi hành án tù năm 2023 đúng quy định khi được giam giữ trong phòng bệnh viện.

Tin liên quan

Ông Thaksin bị phán quyết thi hành lại án tù

(NLĐO) - Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết ông Thaksin Shinawatra đã thi hành án tù năm 2023 không đúng quy định khi được giam giữ trong phòng bệnh viện.

Tân Thủ tướng Thái Lan công bố tài sản

(NLĐO) - Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul công khai khối tài sản của mình hôm 9-9, trong đó có máy bay, ca nô ..., với giá trị lên tới 124 triệu USD.

Vừa nhậm chức, tân thủ tướng Thái Lan đã bị đề nghị kiện ra Tòa án Hiến pháp

(NLĐO) – Khoảng 60 nghị sĩ đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp Thái Lan yêu cầu bãi nhiệm lãnh đạo Đảng Bhumjaithai và Đảng Nhân dân khỏi vị trí nghị sĩ.

Thái Lan Thaksin Paetongtarn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo