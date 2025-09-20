HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan ra mắt nội các mới

Xuân Mai

Theo giới phân tích, việc ông Anutin bổ nhiệm các nhà kỹ trị để điều hành các bộ kinh tế chủ chốt giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 19-9 công bố danh sách nội các mới, bổ nhiệm nhà kỹ trị đứng đầu các bộ chủ chốt để chèo lái nền kinh tế vốn đang chật vật với tác động của thuế quan Mỹ và tình trạng nợ hộ gia đình cao. 

Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn nội các gồm 36 thành viên nói trên.

Quan chức kỳ cựu Ekniti Nitithanprapas được bổ nhiệm làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính. Bà Suphajee Suthumpun, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn khách sạn Dusit Thani, trở thành bộ trưởng Thương mại và ông Auttapol Rerkpiboon, cựu Giám đốc điều hành của Tập đoàn năng lượng PTT, làm bộ trưởng Năng lượng. 

Theo tờ Bangkok Post, nhà ngoại giao kỳ cựu Sihasak Phuangketkeow được bổ nhiệm làm bộ trưởng Ngoại giao và tướng về hưu Nattaphon Narkphanit lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đáng chú ý, ông Anutin cũng kiêm nhiệm luôn chức bộ trưởng Nội vụ.

Thái Lan ra mắt nội các mới- Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (thứ hai từ phải sang) cùng một số thành viên nội các Ảnh: Đảng Bhumjaithai

Nội các dự kiến tuyên thệ nhậm chức trong vài ngày tới. Không lâu sau đó, ông Anutin sẽ trình bày tuyên bố chính sách của chính phủ. Theo hãng tin Bloomberg, ông Anutin, 59 tuổi, đã cam kết tập trung giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt cao và mức nợ hộ gia đình tăng, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đối phó với đà tăng giá của đồng nội tệ đang đe dọa xuất khẩu và ngành du lịch của đất nước.

Ngoài ra, theo ông Anutin, chính phủ sắp tới sẽ giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia một cách hòa bình và bảo vệ chủ quyền đất nước. Ông Anutin, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, trở thành thủ tướng sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp phế truất khỏi vị trí này do vi phạm đạo đức trong việc xử lý tranh chấp nói trên.

Theo giới phân tích, việc ông Anutin bổ nhiệm các nhà kỹ trị để điều hành các bộ kinh tế chủ chốt giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư sau khi bất ổn chính trị phủ bóng lên định hướng chính sách. Tuy nhiên, khả năng ông Anutin tập trung vào chính sách kinh tế có thể bị hạn chế do quỹ thời gian eo hẹp và việc đảng của ông chỉ nắm giữ vị thế thiểu số tại Hạ viện.

Tin liên quan

Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù

Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù

(NLĐO) - Gia đình và luật sư của ông Thaksin Shinawatra ngày 15-9 đã tới thăm tù cựu thủ tướng lần đầu tiên, sau khi ông hoàn thành 5 ngày cách ly bắt buộc.

Tân Thủ tướng Thái Lan công bố tài sản

(NLĐO) - Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul công khai khối tài sản của mình hôm 9-9, trong đó có máy bay, ca nô ..., với giá trị lên tới 124 triệu USD.

Ông Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trở về Bangkok chiều 8-9, một ngày trước khi Tòa án Tối cao phán quyết vụ ông nằm viện thay vì ngồi tù.

Thái Lan nội các
