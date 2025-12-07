Tuyển LMHT Việt Nam đối đầu nhà vô địch thế giới - T1

Sự kiện Fan Meeting “VPBank presents T1 Vietnam – The Promise Fulfilled” là buổi giao lưu đầu tiên có quy mô lớn của NHM Việt Nam với tuyển eSport huyền thoại T1 - Đương kim vô địch Thế giới Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), đặc biệt là sự xuất hiện của tuyển thủ Faker - Lee Sang-hyeok.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, T1 sẽ mang đội hình thi đấu hiện tại tới Việt Nam, biến fan meeting lần này thành cột mốc đặc biệt của cộng đồng eSports trong nước.

Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 20 đến 21-12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Đáng chú ý, ngày 21-12 sẽ diễn ra trận "showmatch" lịch sử giữa đội tuyển T1 và các tuyển thủ LMHT Việt Nam, khoảnh khắc mang tính biểu tượng khi người hâm mộ lần đầu được theo dõi những màn đối đầu và kết hợp “trong mơ” trực tiếp trên sân nhà.

T1 mang đội hình vô địch thế giới tới Việt Nam

Dự kiến sự kiện có 13.000 vé được bán ra, với mức giá dao động từ 500.000 đến 5.900.000 đồng, các hạng vé đều bao gồm bộ vật phẩm đi kèm. Riêng hạng vé cao nhất sẽ được nhận thêm quà tặng đặc biệt và có cơ hội được lựa chọn ngẫu nhiên để giao lưu trực tiếp với T1 trên sân khấu.

Các mức giá được bán ra cho người hâm mộ

Trong bối cảnh lượng fan của T1 tại Việt Nam tăng mạnh qua 3 mùa giải vô địch thế giới liên tiếp (6 lần trong lịch sử), việc sở hữu một nền tảng bán vé hoạt động ổn định và có khả năng xử lý lượng truy cập lớn được xem là yêu cầu thiết yếu.

Qua đó, BTC đã lựa chọn bán vé độc quyền trên CTicket để đảm bảo mọi yêu cầu.