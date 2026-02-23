HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Bảng xếp hạng CLB khu vực Đông Á, Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam đang hụt hơi trên bảng xếp hạng bóng đá cấp CLB, thất bại của Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two đã khiến bóng đá Việt Nam đánh mất vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng CLB khu vực Đông Á.

Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á - Ảnh 1.

Thép Xanh Nam Định bị loại ngay từ vòng bảng AFC Champions League Two (Ảnh: CLB Thép Xanh Nam Định)

Ở mùa 2025-2026, Việt Nam không đủ điều kiện góp mặt ở sân chơi CLB hàng đầu châu lục là AFC Champions League Elite. Thay vào đó, 2 đại diện V-League là Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội được phân bổ suất tham dự AFC Champions League Two.

Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á - Ảnh 2.

Đình Bắc và Công an Hà Nội dừng chân tiếc nuối tại vòng 1/8 AFC Champions League Two (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Tại đây, Nguyễn Xuân Son và các đồng đội dừng chân sớm khi chỉ xếp hạng 3 ở bảng F. Trong khi đó, thầy trò HLV Mano Polking gần như giành vé vào tứ kết lại bị loại đáng tiếc sau sai sót liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Kết quả này đã cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn chưa tận dụng được cơ hội ở đấu trường tương đối "vừa sức".

Theo bảng xếp hạng hệ số cấp CLB mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam đã tụt khỏi vị trí thứ 7 khu vực Đông Á và rơi xuống hạng 8, nhường chỗ cho Singapore.

Bảng điểm này được tính dựa trên thành tích của các CLB trong 8 mùa giải gần nhất tại những sân chơi châu lục. Đội bóng càng tiến sâu, quốc gia càng tích lũy nhiều điểm số. Ngược lại, những lần bị loại sớm đồng nghĩa với việc đánh rơi cơ hội cải thiện vị thế.

Đáng chú ý, đây là cơ sở quan trọng để AFC phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp CLB. Trước mùa giải hiện tại, Việt Nam được trao 2 vé dự AFC Champions League Two vì xếp hạng 7 khu vực Đông Á. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng cải thiện điểm số, nguy cơ bị thu hẹp suất tham dự hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt, đối thủ trực tiếp là Singapore vẫn còn khả năng được cộng điểm nếu Tampines Rovers tiến xa tại giải đấu năm nay.

Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á khi góp mặt trong top 3, vượt qua Trung Quốc và chỉ xếp sau 2 "gã khổng lồ" Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện tại, họ cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất còn đại diện tại cả 2 đấu trường hàng đầu châu lục.

Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng hệ số cấp CLB mới nhất của AFC (Ảnh: Seasia Goal)

Trên thực tế, khoảng cách điểm số giữa Việt Nam và Singapore không quá lớn, nhưng đủ để phản ánh sự khác biệt về hiệu quả thi đấu ở những thời điểm quyết định. Tampines Rovers đã tận dụng thành công lợi thế lớn về tinh thần sau khi đối thủ bị xử thua 0-3. Ngay trên sân nhà, đại diện đảo quốc sư tử vùng lên mạnh mẽ giành chiến thắng 3-1, đoạt tấm vé vào tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2016.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các CLB tại V-League: không chỉ đầu tư lực lượng mà còn phải nâng cao chuẩn quản trị, kỷ luật và bản lĩnh thi đấu ở môi trường quốc tế.


