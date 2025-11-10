Thái Lan tuyên bố tạm dừng thỏa thuận hòa bình, Campuchia lên tiếng

Ngày 10-11, 4 binh sĩ Thái Lan bị thương do mìn khi đang tuần tra biên giới tại tỉnh Si Sa Ket. Một người mất chân phải, 3 người còn lại bị thương nhẹ hơn - theo báo Bangkok Post.

Sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông đồng ý với khuyến nghị tạm dừng thực thi thỏa thuận hòa bình với Campuchia từ Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang. “Những gì xảy ra cho thấy mối đe dọa an ninh vẫn hiện hữu” - ông nói.

Thủ tướng Thái Lan sẽ đến thăm binh sĩ bị thương tại Si Sa Ket vào ngày 11-11, Bangkok Post đưa tin.

Binh lính Thái Lan đưa người bị thương đi cấp cứu sau vụ nổ mìn dọc biên giới tỉnh Si Sa Ket ngày 10-11. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nattapon Narkphanit cáo buộc mìn có thể mới được đặt vì vụ nổ xảy ra trên một con đường Thái Lan thường xuyên tuần tra. “Hành động này cho thấy Campuchia không tuân thủ tuyên bố ký ngày 26-10” - ông khẳng định.

Ngoài ra, ông Nakpanich cũng ra lệnh hoãn vô thời hạn việc thả 18 binh sĩ Campuchia, vốn ấn định vào ngày 12-11.

Bộ Quốc phòng Thái Lan đã gửi công hàm phản đối tới Campuchia thông qua Bộ Ngoại giao. Ông Narkphanit cảnh báo Thái Lan sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn nếu có bằng chứng xác nhận thiết bị nổ do quân đội Campuchia cố tình cài.

Campuchia nhiều lần phủ nhận đặt mìn mới dọc biên giới, khẳng định khu vực còn mìn sót lại từ nhiều thập niên xung đột trước.

Sau quyết định của Thái Lan, ông Rath Dararoth - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia - nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình đóng vai trò nền tảng xây dựng lòng tin và thúc đẩy hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Rath nêu ra một số cam kết quan trọng, bao gồm trả tự do cho binh lính Campuchia, rút vũ khí hạng nặng, rà phá bom mìn nhân đạo, giải quyết hòa bình các vấn đề biên giới, chống tội phạm xuyên quốc gia và bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

“Campuchia vẫn chân thành cam kết thực hiện các nghĩa vụ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thái Lan vì lợi ích chung của người dân và hai quốc gia” - Khmer Times dẫn lời ông Rath.