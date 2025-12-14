HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thái Lan xin lỗi vụ bản đồ Việt Nam bị hiển thị sai ở khai mạc SEA Games 33

Quốc An - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - BTC SEA Games 33 đã chính thức gửi thư xin lỗi tới Ủy ban Olympic Việt Nam, thừa nhận sai sót khi hình ảnh bản đồ Việt Nam không được hiển thị đầy đủ.

Trong văn bản gửi ngày 12-12, Ban tổ chức Thể thao Thái Lan (THASOC), do Tiến sĩ Gongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan, Tổng Thư ký THASOC đại diện ký tên đã bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc trước những thiếu sót trong công tác tổ chức và truyền hình.

THASOC thừa nhận sự việc liên quan trực tiếp đến vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, một nội dung đặc biệt nhạy cảm, đồng thời gây tâm lý không thoải mái và ảnh hưởng đến tình cảm giữa các quốc gia tham dự SEA Games 33 - 2025.

Trước đó, trong lễ khai mạc diễn ra tối 9-12 trên sân vận động quốc gia Rajamangala, hình ảnh bản đồ Việt Nam xuất hiện trong tiết mục "We Are One – Connected by the SEA" đã thiếu quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc, gây phản ứng mạnh từ dư luận.

Thái Lan xin lỗi vụ bản đồ Việt Nam bị hiển thị sai ở khai mạc SEA Games 33 - Ảnh 1.

Thái Lan đã gửi thư xin lỗi về các sai sót ở lễ khai mạc SEA Games 33

Không chỉ dừng lại ở sự cố bản đồ, THASOC cũng gửi lời xin lỗi liên quan đến lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền hình trực tiếp môn bóng rổ 3x3, khi quốc kỳ của một số đội tuyển, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Lào và Philippines, bị hiển thị không chính xác.

Ban tổ chức SEA Games 33 khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, nội dung và truyền thông, đồng thời tăng cường kiểm soát nhằm tránh lặp lại những sai sót tương tự trong thời gian còn lại của đại hội.

Kết thư, THASOC cũng gửi lời xin lỗi tới Ủy ban Olympic Việt Nam và các bên liên quan, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thiện chí trong việc bảo đảm hình ảnh, uy tín của SEA Games, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

SEA Games 33 ngày 14-12: Phạm Thanh Bảo giành "cú đúp vàng" đường bơi ếch

SEA Games 33 ngày 14-12: Phạm Thanh Bảo giành "cú đúp vàng" đường bơi ếch

(NLĐO) – Phạm Thanh Bảo vượt qua hai đối thủ mạnh người Singapore để giành chiến thắng ở cự ly 200 m ếch nam, bảo vệ ngôi vô địch giành được 2 năm trước

Futsal nữ Việt Nam thắng đẹp Myanmar, vào bán kết với ngôi nhất bảng

(NLĐO) - Toàn thắng sau 2 trận vòng bảng, futsal nữ Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng B tại SEA Games 33 - 2025

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào bán kết

Hành trình vượt qua vòng bảng SEA Games 33 của tuyển nữ Việt Nam đã tái hiện kịch bản quen thuộc của kỳ đại hội trước

SEA Games 33
