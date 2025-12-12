HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào bán kết

Q.An

Hành trình vượt qua vòng bảng SEA Games 33 của tuyển nữ Việt Nam đã tái hiện kịch bản quen thuộc của kỳ đại hội trước

 Chiều 11-12, giữa bầu không khí ngợp tiếng reo hò, cổ vũ cho Myanmar, các cô gái Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần, chơi đầy bản lĩnh và giành chiến thắng thuyết phục. Một màn trình diễn giàu cảm xúc, hoàn thành nhiệm vụ và mở lối vào bán kết.

Hành trình vượt qua vòng bảng SEA Games 33 của tuyển nữ Việt Nam đã tái hiện kịch bản quen thuộc của kỳ đại hội trước. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam cũng thắng Malaysia, vượt qua Myanmar, chỉ thua Philippines nhưng vẫn đi tiếp với ngôi đầu bảng để tiến bước trên hành trình chinh phục tấm HCV thứ 5 liên tiếp (HCV các năm 2017, 2019, 2021, 2023).

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào bán kết - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam vượt qua Myanmar một cách thuyết phục (Ảnh: GIA HÂN)

Trong trận đấu mang tính quyết định của bảng B, HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin vào bộ khung giàu kinh nghiệm - với một đội hình quen thuộc. Đúng như mong đợi, Vạn Sự và Bích Thùy sớm lập công để đưa tuyển nữ Việt Nam dẫn trước 2 bàn trong 25 phút đầu. Hiệp đấu còn lại, Myanmar có đôi lần vùng lên tấn công, tạo nên ít sóng gió nhưng vẫn không thể vượt qua hàng thủ Việt Nam và tỉ số 2-0 được giữ nguyên sau 90 phút.

Ở trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao, nổi bật nhất là Vạn Sự - chỉ cao 1,52 m nhưng sở hữu tinh thần và ý chí vượt trội. Dù thua thiệt về thể hình, Vạn Sự vẫn bật cao hơn tất cả để đánh đầu đập đất mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu cùng giờ của bảng B, Philippines đã thắng Malaysia với tỉ số 6-0, cùng Việt Nam vào bán kết. Tuyển nữ Philippines sẽ gặp đội nhất bảng A là Thái Lan.

Với chiến thắng trước Myanmar, tuyển nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng B và sẽ gặp tuyển nữ Indonesia - đội nhì bảng A. Lần chạm trán gần nhất là trong khuôn khổ vòng bảng Giải Vô địch bóng đá nữ ASEAN (AFF Women's Championship) 2025, vào tháng 8-2025, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng Indonesia với tỉ số 7-0.

Hai trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 14-12.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tuyển U22 Việt Nam và đội bóng đá nữ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tuyển U22 Việt Nam và đội bóng đá nữ

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ quốc gia vì thành tích xuất sắc lọt vào bán kết SEA Games 33

Xác định hai cặp bán kết bóng đá nữ SEA Games 33

(NLĐO) - Khép lại lượt cuối bảng B, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar để cùng Philippines bước vào bán kết SEA Games 33.

Nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, vào bán kết với ngôi nhất bảng B

(NLĐO) - Chiều nay (11-12), trên sân Chonburi, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0 để giành ngôi đầu bảng B với 6 điểm, hiệu số +8

tuyển nữ Việt Nam đội tuyển nữ việt nam bóng đá nữ Việt Nam bóng đá nữ đội tuyển nữ Mai Đức Chung
