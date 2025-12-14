Futsal nữ Việt Nam thắng đẹp Myanmar, vào bán kết với ngôi nhất bảng

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, đối thủ Myanmar gây ra không ít khó khăn từ lối chơi quyết liệt, tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng thuyết phục 4-2, qua đó củng cố hy vọng vào bán kết.



Nhập cuộc chủ động, các học trò HLV Nguyễn Đình Hoàng áp đảo thế trận nhưng liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Bất ngờ xảy ra ở phút 10 khi Ei El Kyaw ghi bàn mở tỉ số cho Myanmar.

Sau nhiều nỗ lực, tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt sát vòng cấm do đối thủ phạm lỗi thứ 6. Thanh Ngân lạnh lùng dứt điểm gỡ hòa 1-1, trước khi Phương Anh sút phạt chuẩn xác giúp đội áo trắng dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Myanmar vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ 2-2 ở phút 27 nhờ công đội trưởng May Zin Oo.

Thời điểm khó khăn, tuyển futsal nữ Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp khi trở lại dẫn trước. Phút 34, A Dắt Rin Tô dứt điểm tinh tế qua hai chân thủ môn, nâng tỉ số lên 3-2. Đến phút 37, Bùi Thị Trang tận dụng tốt tình huống bóng bật ra, sút vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-2.

Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng B SEA Games 33.

Sau 2 trận toàn thắng, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhì bảng A tại bán kết vào ngày 16-12.