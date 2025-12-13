Thái San vẫn khao khát được sáng tạo nghệ thuật





Diễn viên Thái San

Đầu tháng 12, trên trang cá nhân, khán giả điện ảnh đã đọc dòng chữ rất cảm xúc của diễn viên Thái San, anh viết: "Chào tháng 12, Mẹ đã ra đi bao lâu rồi nhưng con vẫn luôn nhớ đến ngày sinh nhật Mẹ mỗi khi tháng 12 trở về. Con vẫn luôn khắc ghi những lời Mẹ dạy con phải luôn chịu khó, phải luôn học hành chăm chỉ, siêng năng làm việc, biết phấn đấu cho tương lai. Nơi phương trời xa, khi mùa đông lạnh giá trở về, con vẫn chịu khó không sợ vất vả, vẫn miệt mài làm việc, và dù không còn Mẹ bên cạnh, thì hình ảnh Mẹ trên bàn thờ và trong tâm trí của con vẫn là nguồn động viên cho con đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống. Diễm phúc cho những ai đang còn Mẹ để yêu thương và được yêu thương!".

Cơ duyên đưa Thái San đến với điện ảnh

Từ thập niên 1990, cái tên Thái San từng xuất hiện như một gương mặt sáng giá: ngoại hình thư sinh, lối diễn tự nhiên, phù hợp với dòng phim tâm lý – tình cảm đang định hình thị hiếu khán giả.

Sự nghiệp diễn xuất của Thái San bắt đầu năm 1989, gần như tình cờ nhưng mang tính định mệnh. Được danh ca Thanh Lan – người chị họ nổi tiếng dẫn đến phim trường, anh nhận vai đầu tay trong bộ phim: "Đằng sau một số phận". Bộ phim mở cánh cửa nghệ thuật cho một gương mặt trẻ.

Con đường nghệ thuật của Thái San nhanh chóng thăng hoa. Anh theo học Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, rèn giũa nghề nghiệp một cách bài bản.

Đến năm 1994, vai diễn trong "Sao em vội lấy chồng", đóng cặp cùng Việt Trinh, đưa tên tuổi Thái San lên đỉnh cao. Đây cũng là giai đoạn anh nhận được mức cát-xê cao nhất trong sự nghiệp, trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh.

Rời bỏ hào quang để chọn chữ hiếu

Năm 1998, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thái San khiến giới giải trí bất ngờ khi quyết định rời bỏ tất cả để sang Pháp định cư và chăm sóc mẹ. Không scandal, không khủng hoảng nghề nghiệp, không mưu cầu danh vọng mới – quyết định ấy thuần túy bắt nguồn từ tình mẫu tử.

"Sự nghiệp không quan trọng bằng tình mẫu tử", Thái San từng chia sẻ. Anh cảm nhận mẹ cần mình ở bên, và sự hiện diện của anh là liều thuốc tinh thần quý giá nhất.

Tại Pháp, cuộc sống của một cựu tài tử hoàn toàn không trải hoa hồng. Anh làm đủ nghề để mưu sinh: dịch thuật, dạy tiếng Việt, hát phòng trà, làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng với anh, đó là cái giá xứng đáng để được ở cạnh mẹ, chăm sóc bà cho đến khi bà qua đời vào năm 2011.

Hai mươi năm "biến mất" khỏi showbiz, nhìn từ bên ngoài có thể là một sự từ bỏ. Nhưng với Thái San, đó là một sự lựa chọn mang tính đạo đức và nhân văn, đặt chữ hiếu lên trên mọi hào quang phù phiếm. Tái cấu trúc cuộc đời nơi xứ người.

Sau khi hoàn thành trách nhiệm với mẹ, Thái San bắt đầu xây dựng lại cuộc sống riêng. Với nền tảng trí thức và sự kiên trì, anh xin học bổng và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Du lịch sau 5 năm.

Từ một hướng dẫn viên, anh dần tích lũy kinh nghiệm và tự thành lập công ty du lịch riêng tại Paris, trở thành một doanh nhân độc lập. Dẫu rẽ hướng sang kinh doanh, ngọn lửa nghệ thuật trong Thái San chưa bao giờ tắt. Anh vẫn tham gia khoảng chục bộ phim điện ảnh Pháp, dù chỉ với những vai nhỏ, như một cách giữ mạch kết nối với nghề.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và hiện đang học Tiến sĩ Du lịch, dự kiến hoàn thành trong vài năm tới – một minh chứng cho tinh thần học tập không mệt mỏi của người nghệ sĩ từng nếm đủ thăng trầm.

Ở tuổi U50, khi cuộc sống đã ổn định hơn, Thái San công khai mong muốn tìm một người vợ, có con để nối dõi. Anh thậm chí đã nghĩ đến việc đặt tên cho con – một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy giấc mơ gia đình của anh chưa từng bị dập tắt.

Từ trái sang: Quyền Linh, Thái San, Hà Phương và ca sĩ Trần Sang tại Liên hoan Phim Cánh Diều Vàng 2021 được Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức lần đầu tiên tại Nha Trang tháng 9-2022.





Trở về và hy vọng

Gần đây, Thái San trở lại Việt Nam với những dự định mới: giới thiệu ca khúc mới, ấp ủ một tác phẩm do chính mình viết kịch bản và kế hoạch tái xuất nghệ thuật. Song song đó là ước mơ được trở về quê hương sinh sống, với một nền tảng kinh tế và học vấn đủ vững để có thể nuôi sống gia đình bằng nhiều con đường khác nhau, không chỉ dựa vào nghệ thuật.

Hành trình của Thái San là một câu chuyện hiếm hoi trong giới giải trí: không scandal, không hào nhoáng kéo dài, mà lặng lẽ, đau đớn và đầy hy sinh.

Hai mươi năm rời xa ánh đèn không phải là sự trốn chạy, mà là sự lựa chọn có ý thức, anh đã đặt tinh thần lên trên danh vọng. Và ở chặng đường cuối của tuổi trung niên, điều quý giá nhất anh giữ được chính là niềm đam mê nghệ thuật chưa từng bị tắt cùng khát vọng được yêu thương và xây dựng một gia đình trọn vẹn – như cách để bù đắp những thiếu hụt tình cảm mà anh đã mang theo suốt nửa đời người.



