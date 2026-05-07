Lao động

Thăm hỏi, động viên công nhân ở Cần Thơ bị tai nạn lao động

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) - Mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Trần Tú Nhiên cùng đoàn thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn.

Ngày 7-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng công nhân năm 2026.

Đoàn đến thăm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1976; ngụ xã Thạnh Xuân), từng làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex. Năm 2021 sau giờ làm trên đường về nhà, bà Tâm bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương, để lại di chứng đến nay là 5 năm không thể tự đi làm, thu nhập chính phụ thuộc vào chồng bán quán nước.

Tiếp đó, đoàn đến nhà thăm ông Đỗ Minh Triều (sinh năm 1988; ngụ Xã Phong Điền), từng làm công nhân xây dựng. Năm 2012, ông Triều bị điện giật trong quá trình làm việc. Sau tai nạn, ông Triều bị cắt cụt hai tay, mang thương tật 91%. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng ông vẫn nghị lực, cố gắng thích nghi với cuộc sống. Hiện tại ông làm nghề bán vé số để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm và động viên ông Lê Thành Trí (sinh năm 1976; ngụ phường Ninh Kiều), từng làm việc tại Công ty Công trình Đô thị Cần Thơ.

Năm 2024, ông Trí không may bị té ngã chấn thương nặng, dẫn đến liệt nửa người, tay kém linh hoạt, không còn khả năng lao động. Sinh hoạt khó khăn, ông Trí phải phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ già đã ở tuổi xế chiều.

Ở mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Trần Tú Nhiên cùng thành viên đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống, động viên tinh thần công nhân bị tai nạn và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn. Đồng thời, trao tặng mỗi trường hợp 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng từ nguồn kinh phí công đoàn.

Cần Thơ phấn đấu thực hiện trên 3.500 sáng kiến, giải pháp

(NLĐO) - LĐLĐ TP Cần Thơ giao chỉ tiêu thi đua năm 2026 với nhiều mục tiêu cao, nhấn mạnh đổi mới và hiệu quả thực chất.

