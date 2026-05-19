Quốc tế

Thảm kịch trước giờ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ

Hải Hưng

(NLĐO) - Vụ nổ súng tại nhà thờ Hồi giáo lớn nhất hạt San Diego, bang California - Mỹ khiến 5 người chết, trong đó có 2 nghi phạm trẻ tuổi.

Nhà chức trách Mỹ đang điều tra vụ nổ súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego tại khu Clairemont theo hướng "tội ác do thù hận". Sự việc kinh hoàng xảy ra ngay trước giờ cầu nguyện buổi trưa 18-5 (giờ Mỹ).

Thảm kịch trước giờ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 18-5. Ảnh: KGTV

Nhà chức trách địa phương cho biết vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng ngay tại hiện trường.

Trong số các nạn nhân, một người là nhân viên bảo vệ của trung tâm. Ngoài ra, 2 nghi phạm 17 và 19 tuổi cũng tử vong vì vết thương súng đạn nghi do tự bắn.

"Không có lực lượng chấp pháp nào tham gia vụ nổ súng" – đại diện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết. FBI kêu gọi người dân cung cấp thông tin để làm rõ động cơ của hung thủ và diễn biến vụ việc. 

Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl gọi đây là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi cộng đồng". Ông nhấn mạnh vụ tấn công xảy ra tại một cơ sở tôn giáo, nơi lẽ ra người dân phải được bảo vệ khi đến cầu nguyện.

Thị trưởng San Diego Todd Gloria cho biết mối đe dọa hiện đã được xử lý và không có trẻ em nào bị thương.

Bệnh viện địa phương Sharp Memorial cũng xác nhận đang điều trị cho một số nạn nhân của vụ nổ súng tại nhà thờ Hồi giáo lớn nhất hạt San Diego.

"Chúng tôi chưa từng trải qua thảm kịch nào như vậy. Lúc này, chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện và đứng về phía tất cả gia đình trong cộng đồng. Tất cả đền thờ Hồi giáo và mọi nơi thờ phụng ở thành phố xinh đẹp của chúng ta phải luôn được bảo vệ khỏi sự thù hận" – giáo sĩ Taha Hassane, người đứng đầu Trung tâm Hồi giáo San Diego, bày tỏ.

Tổng thống Donald Trump cũng đã được thông báo về vụ xả súng. "Đây là vụ việc khủng khiếp" – báo Guardian dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Donald Trump họp báo, đăng video nghi phạm xả súng tại tiệc của Nhà Trắng

