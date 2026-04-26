Quốc tế

Ông Donald Trump họp báo, đăng video nghi phạm xả súng tại tiệc của Nhà Trắng

Xuân Mai

(NLĐO) – Nghi phạm xả súng trong tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng là một người đàn ông 30 tuổi đến từ bang California – Mỹ.

Theo hai quan chức thực thi pháp luật nói với AP, nghi phạm xả súng được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California.

Theo 3 nguồn tin thạo tin nói với đài CNN, một đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bị bắn tại bữa tiệc dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối 25-4 (giờ Mỹ).

Ông Donald Trump họp báo, đăng video nghi phạm xả súng tại tiệc của Nhà Trắng - Ảnh 1.

Ông Donald Trump họp báo sau vụ nổ súng tại tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng tối 25-4. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân, phó tổng thống và người đứng đầu Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Weijia Jiang đã được đưa ra khỏi phòng tiệc của khách sạn Washington Hilton.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau đó, Tổng thống Donald Trump cho biết một người đàn ông đã xông vào trạm kiểm soát an ninh, mang theo nhiều vũ khí. Một nhân viên an ninh đã bị trúng đạn nhưng rất may anh được bảo vệ an toàn nhờ mặc áo giáp chống đạn.

Ông Donald Trump chia sẻ: "Anh ấy bị bắn ở cự ly rất gần bằng một khẩu súng có sức công phá lớn nhưng chiếc áo giáp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó".

Theo hãng tin AP, viên đạn bắn trúng vào bộ đồ bảo hộ của đặc vụ và người này đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Tình trạng sức khỏe của đặc vụ hiện chưa được xác định rõ.

Hình ảnh về nghi phạm vượt qua trạm an ninh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải. Video: X

Đoạn video an ninh do ông Donald Trump đăng tải cho thấy một người đàn ông lao nhanh qua máy dò kim loại và vượt mặt lực lượng an ninh, khiến các sĩ quan lập tức rút súng chĩa về phía hắn. Ngay sau đó, hàng loạt nhân viên an ninh đã ập đến khống chế đối tượng ở khu vực khuất góc máy quay.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết kẻ nổ súng đang bị giam giữ và tổng thống không bị thương. Theo nhiều nguồn tin, tay súng vẫn còn sống.

Ông Donald Trump nói thêm: "Người đàn ông đó đã bị khống chế bởi một số thành viên rất dũng cảm của Cơ quan Mật vụ".

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump cho biết giới chức trách nhận định nghi phạm là một "con sói đơn độc". Ông chia sẻ với báo giới: "Họ dường như cho rằng hắn là một con sói đơn độc. Cá nhân tôi cũng thấy vậy”.

Tổng thống cũng mô tả nghi phạm là "một gã trông khá độc ác khi bị hạ gục”. Ông cho biết thêm nghi phạm đã "chống trả quyết liệt" khi bị khống chế xuống đất, đồng thời gọi hắn là "một kẻ bệnh hoạn".

Ông Donald Trump họp báo, đăng video nghi phạm xả súng tại tiệc của Nhà Trắng - Ảnh 2.

Hình ảnh về nghi phạm mà ông Donald Trump đăng tải. Ảnh: Mạng xã hội của ông Donald Trump

Khi mô tả về sự kiện, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh kẻ xả súng vẫn ở rất xa phòng tiệc - khoảng 45 m, nơi hàng ngàn người đã tụ tập dự bữa tối.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về bạo lực chính trị nhằm vào mình hay không, Tổng thống Donald Trump nói rằng mặc dù ông lo ngại nhưng ông không thể quá lo lắng vì làm tổng thống là “một nghề nguy hiểm” và “việc bị tấn công bạo lực là “một phần của công việc”.

Ông Donald Trump đã nói đùa rằng nếu ông biết chức tổng thống nguy hiểm như vậy, có lẽ ông đã không tranh cử. 

Cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll cho biết nghi phạm được trang bị súng săn, súng lục và nhiều con dao. Ông cho hay các nhà điều tra hiện chưa có lý do để tin rằng có người khác liên quan trong vụ việc.

Ông Donald Trump họp báo, đăng video nghi phạm xả súng tại tiệc của Nhà Trắng - Ảnh 3.

Lực lượng an ninh bên ngoài bữa tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: AP

Ông Donald Trump họp báo, đăng video nghi phạm xả súng tại tiệc của Nhà Trắng - Ảnh 4.

Các đặc vụ phản ứng nhanh tại bữa tiệc. Ảnh: AP

Theo đài CNN, cô Erin Thielman, người có mặt tại sự kiện, cho hay mình nhìn thấy một người đàn ông mang súng trường với nhiều băng đạn trên vai ngã xuống đất sau khi bị lực lượng an ninh bắn.

Cô cho biết đã nghe thấy 3 phát súng bắn vào người đàn ông đó. Cô nói rằng không rõ người đàn ông đó có bắn trả hay không.

Sau khi tổng thống rời đi, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) Weijia Jiang phát biểu trước những người tham dự, cho biết sự kiện sẽ được dời lại.

Bà cho biết tổng thống sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng và ông Donald Trump muốn bữa tiệc phải được lên lịch lại trong vòng 30 ngày tới. Bà Jiang cũng cho hay tổng thống muốn tiếp tục sự kiện nhưng phải tuân thủ các quy định an ninh.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông và vợ, bà Kelly, đã có mặt tại sự kiện và bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng thực thi pháp luật và lực lượng phản ứng nhanh đã hành động rất nhanh chóng để kiểm soát tình hình.

