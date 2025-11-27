Thăm lại căn nhà bị tin đồn ác ý và những chuyến đò trong đêm lũ lịch sử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thăm lại căn nhà bị tin đồn ác ý và những chuyến đò trong đêm lũ lịch sử

Theo Phạm Nguyễn - Dương Triều (TPO)

Sự thật là đêm 19/11, nước lũ tràn về, căn nhà này trở thành "phao cứu sinh " giữ tính mạng cho cả thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Trong khi mạng xã hội lan truyền tin đồn ác ý về "căn nhà sập chôn vùi 60 mạng người", thực tế, tại ngôi nhà ấy, một phép màu của tình người đã diễn ra.

Hơn trăm con người xa lạ, người già, trẻ nhỏ đã bấu víu vào nhau trong không gian chật hẹp, nhường nhau từng miếng cơm chan nước mắm để giành giật sự sống qua 3 ngày đêm bị cô lập giữa biển nước mênh mông.

VIDEO: Căn nhà bị đồn sập giữa bão lũ và những con người sống sót kể chuyện sau cơn lũ dữ

Đêm 19-11, nước lũ tràn về, căn nhà hai tầng của anh Phan Duy Tân trở thành " phao cứu sinh " giữ tính mạng cho cả thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn bủa vây, bên ngoài là tiếng sóng vỗ ầm ầm vào tường nhà, bên trong là sự im lặng nín thở của hơn 100 con người.

Trên sàn tầng một rộng chừng 100 mét vuông, họ ngồi sát sạt vào nhau, không còn chỗ để nhúc nhích. Trong khoảnh khắc sinh tử, ranh giới giữa người lạ và người quen bị xóa nhòa. Những đứa trẻ mệt lả ngủ gục ngon lành trên đùi người lạ. Người lớn nén nỗi sợ, nhường chút không gian ít ỏi cho người già yếu hơn.

- Ảnh 1.

Căn nhà anh Tân cao nhất trong thôn trở thành tâm điểm bởi lời đồn thất thiệt.

Anh Tân nhớ lại những bữa ăn "nhói lòng" nhưng ấm áp: "Nhà có gì lôi ra hết. Còn cục gạo, còn than là còn nấu. Người đến trước được bát cháo nóng, người đến sau thì cơm chan nước mắm cầm hơi. Nhưng tuyệt nhiên không ai than vãn, ai cũng hiểu chỉ cần còn sức sống qua 3 ngày này đã là may mắn."

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Anh Tân dành toàn bộ tầng một để cho hơn trăm con người tá túc. Người chạy đến nhà anh phải leo qua cửa sổ. Ba ngày chờ nước rút, chiếc lò than trở thành căn bếp chính nấu ăn cho tất cả.

    Đêm 19-11, nước lũ dâng lên nhanh, nhấn chìm mọi ngả đường. Trong bóng tối đặc quánh ấy, ông Nguyễn Đức Thành (64 tuổi) vẫn lao ghe ra giữa dòng. Người dân gọi ông bằng cái tên đầy biết ơn: “Chú Ba Thành cứu bão”.

    - Ảnh 5.

    Ông Nguyễn Đức Thành.

    Không áo phao, không dây bảo hộ, hành trang duy nhất là chiếc đèn pin gắn trên mũi ghe và lòng quả cảm. Từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng, ông Thành đánh vật với dòng nước suốt 8 tiếng đồng hồ.

    "Lúc đó tôi không hiểu sao mình đủ sức chèo được như vậy. Chỉ biết là nhìn ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước, nghe tiếng bà con kêu cứu, tôi không nỡ quay đi," ông Thành nghẹn ngào kể lại. Hơn 60 mạng người đã được ông giành giật lại từ tay "hà bá" trong đêm định mệnh ấy.

    - Ảnh 6.

    Ông ba Thành ngồi bên chiếc xuồng huyền thoại.

    Ít ai biết, người đàn ông 64 tuổi ấy đang mang trong mình vết mổ túi mật chưa lành hẳn. Mỗi nhịp chèo là một cơn đau nhói thấu tận tâm can. Nhưng giữa cơn đau thể xác và tiếng kêu cứu thất thanh vọng lại từ những mái nhà ngập nước, ông đã chọn cách quên đi bản thân mình.

    “Lật thì tôi bơi được. Tôi không sợ phần tôi. Tôi chỉ sợ mai mốt nghĩ lại, lỡ có ai chết mà mình quay lưng… thì sống sao nổi. Vậy nên tôi quay lại cứu cho hết”.

    Cùng đêm hôm đó, ông Trần Công Thành – một người hàng xóm của anh Tân – cũng lao mình vào hiểm nguy. Ông chỉ kịp vớ vội chiếc đèn pin, nhảy lên xuồng và chống sào lao thẳng ra đường lớn, nơi nước đang chảy xiết như thác.

    - Ảnh 7.

    Ông Trần Công Thành (đội nón) làm điều không tưởng nên nhiều người ở xóm gọi ông là Thành "mát".

    Hiểm nguy rình rập dưới dòng nước đục ngầu, nhưng ánh đèn pin của ông Thành chưa bao giờ tắt. Cứ đưa được một nhóm người già, phụ nữ, trẻ em về đến căn nhà kiên cố của anh Tân, ông lại quay đầu ghe, lao ngược trở lại vào màn đêm để tiếp tục hành trình cứu người.

    "Nước lên quá nhanh, bà con mắc kẹt nhiều quá. Lúc đó tôi không nghĩ gì khác, chỉ biết cố gắng đưa được càng nhiều người đến chỗ an toàn càng tốt", ông Thành xúc động chia sẻ.

    Từ sẩm tối, ông Thành một mình chèo ghe suốt đêm, cứu được hơn 40 người trước khi chiếc ghe nhỏ bị dòng nước cuốn chìm.

      Nhà ông Lê Văn Dũng nằm ở đoạn nước xiết nhất. Ông kể: “Nhà tui có năm người được chú Ba Thành cứu. Hai đứa cháu bị khiếm khuyết, không tự chủ được. Đoạn nước gần trăm mét mà đưa tụi nó qua là cực lắm… vậy mà chú không bỏ, dù lúc đó chú đã đuối lắm rồi".

      - Ảnh 8.

      Ông Dũng ngồi cạnh ân nhân.

      Với những người dân nơi đây, những chiếc ghe nhỏ bé của ông Ba Thành, ông Công Thành hay ngôi nhà của anh Tân chính là những phép màu có thật. Họ không chỉ cứu người, mà còn thắp lên niềm tin, sưởi ấm những phận người lạnh lẽo giữa cơn đại hồng thủy.

      Tin liên quan

      Hình ảnh nhu yếu phẩm kịp đến với người dân vùng lũ ở Đắk Lắk

      Hình ảnh nhu yếu phẩm kịp đến với người dân vùng lũ ở Đắk Lắk

      (NLĐO) - Sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, người dân vùng lũ lụt ở Đắk Lắk vui mừng khi các đoàn cứu trợ tới phát nhu yếu phẩm

      TP Hải Phòng trao 40 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

      (NLĐO)- TP Hải Phòng trao 40 tỉ đồng cùng nhiều loại thuốc men, vật tư y tế cho tỉnh Đắk Lắk để cứu trợ khẩn cấp người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết

      Thủ tướng chỉ đạo loạt giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ

      (NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa trước 31-11; tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ trước 31-1-2026.

      tỉnh Đắk Lắk lũ lịch sử tin đồn ác ý
      Lên đầu Top

      Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

      Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
      60 giây nữa.

      Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

      Thanh toán và đọc bài viết này
      chỉ với (5000đ)

      Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

      Người được tặng: Thay đổi

      Hoặc thanh toán bằng

      Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
      mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

      Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

      Thanh toán mua bài thành công

      Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

      • Tặng bằng link
      • Tặng bạn đọc thành viên
      Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

      Chọn phương thức thanh toán

      Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

        Chọn phương thức thanh toán

        Chọn một trong số các hình thức sau

        Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

        Thanh toán

        Hướng dẫn thanh toán

        • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
        • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
        • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
        Thông báo