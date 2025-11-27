HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TP HCM muốn hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc phát triển AI, Blockchain

Thái Phương, Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - TP HCM xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, muốn hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc trong phát triển AI, Big Data, blockchain...

Đây là thông tin được ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, chia sẻ tại hội thảo Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, được tổ chức chiều 27-11, ở TP HCM. Sự kiện là một hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025. 

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP HCM là địa phương thu hút đầu tư hàng đầu từ Trung Quốc tại Việt Nam. Hiện tại, có hơn 800 dự án đầu tư từ Trung Quốc với tổng vốn đăng ký gần 3 tỉ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số; sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ; logistics và thương mại điện tử…

"Thành phố đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, với mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc trong phát triển AI, Big Data, IoT và blockchain. Dự án siêu đô thị đổi mới sáng tạo tại TP HCM sẽ là không gian lý tưởng cho hợp tác công nghệ Việt - Trung, tạo ra hạ tầng tri thức hiện đại phục vụ phát triển kinh tế số" – Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Lộc Hà nói.

- Ảnh 2.

TP HCM muốn hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực kinh tế số

Phát biểu tại hội thảo, ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP HCM, nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, cũng là đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng và sản xuất. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phối hợp chính sách với Việt Nam trong các lĩnh vực kết nối, hợp tác sản xuất, kinh tế số, tạo môi trường thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Ông Đường Lập khẳng định Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ kiên định cho hợp tác doanh nghiệp Việt - Trung.

Về phía doanh nghiệp, đại diện Tập đoàn Becamex cho biết đang tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ hợp tác dài hạn với những doanh nghiệp Trung Quốc năng động, sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong công nghệ, chuỗi cung ứng và công nghiệp xanh.

Ông Jesse Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực Đông Nam Á, cho hay tập đoàn cam kết đóng vai trò cầu nối trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và startup Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc, đặc biệt là khu vực vùng vịnh lớn. Sunwah sẽ đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tìm hiểu thị trường Việt Nam, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững cùng TP HCM.

- Ảnh 3.

Gian hàng của một doanh nghiệp công nghệ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu

Tại hội thảo, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) và Tập đoàn Sunwah công bố biên bản ghi nhớ hợp tác. Tập đoàn Sunwah là doanh nghiệp có hơn 50 năm gắn bó với Việt Nam, đầu tư mạnh mẽ trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, giáo dục, văn hóa và công nghệ, tích cực đóng góp cho hoạt động xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Lộc Hà, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và phát triển. Xây dựng các cơ chế hợp tác đặc biệt, tạo cầu nối cho doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường ASEAN thông qua thành phố. Thúc đẩy hợp tác trong phát triển bền vững, kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

TPHCM trí tuệ nhân tạo Công nghệ diễn đàn kinh tế doanh nghiệp Trung Quốc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu
