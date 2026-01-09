Thăm và tặng quà gia đình chính sách ở Côn Đảo

Ngày 9-1, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cùng Đoàn công tác Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương đã đến thăm, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Đặc khu Côn Đảo.

Tham dự cùng đoàn có ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ Công đoàn các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương.

Đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Thị Lệ

Đoàn đã đến thăm và trao quà cho gia đình cụ Nguyễn Thị Lệ (76 tuổi), người từng tham gia hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Hiện cụ Lệ đang sinh sống cùng gia đình tại khu 3, Đặc khu Côn Đảo, sức khỏe yếu, đau ốm kéo dài và phải nằm một chỗ. Tại đây, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc để cụ Lệ yên tâm điều trị.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng Đoàn công tác tặng quà, tri ân gia đình cụ Nguyễn Xuân Viên

Dịp này, đoàn cũng đến thăm, trao quà cho gia đình cụ Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi), là thương binh mất sức lao động, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến, bị địch bắt tù đày; thăm gia đình cụ Võ Thị Diện (74 tuổi), người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, hiện sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm.

Thăm hỏi sức khỏe, tặng quà lưu niệm gia đình cụ Võ Thị Diện

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hi sinh, cống hiến của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đoàn cũng đề nghị chính quyền địa phương và tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ Võ Thị Diện



