Giải trí

Thân mật trên sân khấu giao thừa, nam ca sĩ bất ngờ xin lỗi

Minh Khuê

(NLĐO) - Phòng làm việc của nam ca sĩ, diễn viên Hoàng Tử Thao lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi cảnh thân mật giữa anh và vợ gây sốt trên mạng.

Ngày 1-1, phòng làm việc của Hoàng Tử Thao đã ra thông cáo xin lỗi người hâm mộ. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không phải vì cảnh thân mật giữa Hoàng Tử Thao và vợ là Từ Nghệ Dương trên sân khấu giao thừa gây sốt trên mạng mà vì khủng hoảng niềm tin trong việc xử lý thông tin giữa hai bên.

Thân mật trên sân khấu giao thừa, nam ca sĩ bất ngờ xin lỗi - Ảnh 1.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương trên sân khấu giao thừa của Đài Hồ Nam

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương trong tiết mục giao thừa đài Hồ Nam

Cảnh thân mật của cặp đôi

Nguyên nhân, sáng 31-12-2025, từ khóa "Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hôn nồng cháy trên sân khấu đêm giao thừa" đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên trang mạng xã hội weibo. Lúc này, câu lạc bộ người hâm mộ của Hoàng Tử Thao đã liên hệ với phòng làm việc của nam ca sĩ, diễn viên để hỏi. Họ nhận được thông tin từ phòng làm việc rằng đó là tin giả nên đã đính chính công khai rằng không có việc cặp đôi thân mật trong tiết mục trình diễn trên sân khấu giao thừa.

Thế nhưng, tối 31-12-2025, tiết mục trình diễn của cặp đôi này lại có cảnh thân mật bên dưới khăn voan trắng. Từ khóa hôn nhau của họ lại một lần nữa gây sốt, khiến người hâm mộ bị cộng đồng mạng chê cười, mỉa mai.

Họ tức giận vì cho rằng Hoàng Tử Thao không xem trọng người hâm mộ, phòng làm việc "tung quả mù" gây xấu hổ, khủng hoảng niềm tin tăng mạnh.

"Khi từ khóa "Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hôn nồng cháy trên sân khấu đêm giao thừa" đứng đầu bảng xếp hạng giải trí, công ty đã nhầm lẫn cho rằng nó mô tả buổi diễn tập và có ý kiến cho rằng nội dung bị phóng đại, diễn giải quá mức. Do đó, chúng tôi đã thông báo cho câu lạc bộ người hâm mộ rằng từ khóa này là giả và yêu cầu họ thông báo chung. Mục đích của chúng tôi là làm rõ rằng từ khóa thịnh hành không trùng khớp với diễn tập. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự hiểu lầm do sai sót của phòng làm việc gây ra" - thông cáo có đoạn viết.

Dù đã có những lý giải nhưng một bộ phận người hâm mộ vẫn không đồng thuận cách giải thích này. Họ cho rằng Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương nên chuyên nghiệp, đã biểu diễn thì cần biểu diễn chuyên nghiệp, không để cảm xúc cá nhân vào công việc chung.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, sau khi rời nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc đã về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Anh có gia đình giàu có, sau khi cha qua đời đã thừa kế gia tài và hiện tài sản trong tay hơn 3 tỉ USD. Anh sáng lập Công ty giải trí L. TAO Entertainment và Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ dưới trướng công ty. Cả hai đã kết hôn năm 2025.

Xin lỗi sau bê bối "gọi gái", nghệ sĩ đứt đoạn sự nghiệp

Xin lỗi sau bê bối "gọi gái", nghệ sĩ đứt đoạn sự nghiệp

(NLĐO) - Nam diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Hàn Quốc Kim Jun-young xin lỗi và tuyên bố rút khỏi mọi dự án đã lên lịch trước đó.

Bằng Kiều xin lỗi vì chia sẻ bị cho là "hạ bệ" G-Dragon

(NLĐO) - Nam ca sĩ Bằng Kiều đã xin lỗi trên trang cá nhân sau khi những chia sẻ của ông về ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon bị công kích.

Lời xin lỗi của vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê

(NLĐO)- Hoa hậu H'hen Niê lên tiếng xin lỗi về những hình ảnh và câu chuyện gần đây của 2 vợ chồng.

