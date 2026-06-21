Thắng "5 sao", tuyển Hà Lan rộng cửa vào vòng 1/16 World Cup 2026





Vượt qua đội bóng mạnh của bảng F, đoàn quân HLV Ronald Koeman còn cho thấy giá trị của kinh nghiệm trận mạc ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Trước một Thụy Điển đang hưng phấn sau màn vùi dập Tunisia 5-1 trong ngày ra quân, "Cơn lốc da cam" đã trình diễn bộ mặt già dặn, bản lĩnh và cực kỳ thực dụng để giành trọn 3 điểm.

Điều đáng nói là Hà Lan không thắng bằng sự áp đảo tuyệt đối về thế trận. Trái lại, Thụy Điển vẫn tạo ra không ít cơ hội và duy trì được tinh thần tấn công với bộ đôi Viktor Gyokeres - Alexander Isak. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, kinh nghiệm xử lý tình huống và hiệu quả trong từng pha bóng quyết định của đội bóng áo cam.

Brian Brobbey lập cú đúp bàn thắng, giúp Hà Lan dẫn trước Thụy Điển trong hiệp 1

Ngay từ những phút đầu tiên, Hà Lan chủ động đẩy cao đội hình pressing, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn các đợt phản công của đối phương từ giữa sân. Cách tiếp cận ấy khiến những cầu thủ trẻ Thụy Điển không còn duy trì được sự hưng phấn như trận mở màn. Quan trọng hơn, nó buộc đội bóng Bắc Âu phải chơi theo nhịp độ mà Hà Lan mong muốn.

Hai bàn thắng sớm của Brian Brobbey ở các phút thứ 5 và 17 đã phản ánh rõ sự già dặn của đội bóng từng nhiều lần góp mặt ở những vòng đấu cuối World Cup. Trong khi Thụy Điển còn loay hoay tìm điểm cân bằng, Hà Lan đã tận dụng triệt để khoảng thời gian đầu trận - thời điểm nhiều đội bóng chưa đạt trạng thái tập trung cao nhất - để tạo lợi thế lớn.

Cody Gakpo cũng ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 9 phút đầu hiệp 2

Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ. Chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, thời điểm Thụy Điển chưa tìm lại nhịp độ thi đấu, Cody Gakpo liên tiếp ghi dấu ấn, giúp Hà Lan nới rộng cách biệt lên 4 bàn. Những đợt lên bóng của đội quân HLV Ronald Koeman không nhiều hơn đối thủ nhưng luôn tiềm ẩn sự sắc bén và độ chính xác rất cao. Đó là phẩm chất thường thấy ở các đội tuyển giàu truyền thống khi bước vào giai đoạn quyết định của giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Thụy Điển đã phải trả giá cho sự non nớt về kinh nghiệm. Sau chiến thắng tưng bừng trước Tunisia, đội bóng của HLV Graham Potter bước vào cuộc đối đầu với tâm thế tự tin nhưng lại thiếu sự tỉnh táo trước một đối thủ đẳng cấp hơn. Hàng phòng ngự liên tục mắc lỗi vị trí, trong khi các cầu thủ trẻ không duy trì được sự tập trung trước sức ép lớn từ Hà Lan.





Hà Lan chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16 ở bảng F

Sự trở lại của tiền vệ Frenkie de Jong cũng mang đến khác biệt lớn cho Hà Lan. Cùng với đội trưởng Virgil van Dijk, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm đã giúp đội bóng áo cam giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, điều mà Thụy Điển chưa thể làm được ở thời điểm hiện tại.





Sau trận hòa Nhật Bản ở ngày ra quân, chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển không chỉ giúp Hà Lan chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16 mà còn gửi đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ.

Khi những ngôi sao giàu kinh nghiệm tìm được tiếng nói chung với lớp cầu thủ trẻ nhiệt huyết, "Cơn lốc da cam" có thể trở thành một trong những ứng viên đáng gờm ở World Cup 2026.