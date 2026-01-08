HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thắng Bilbao 5-0, Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha

Đông Linh (theo AS, Barcelona)

(NLĐO) – Raphinha tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng tưng bừng 5-0 của Barcelona trước Bilbao, giúp "La Blaugrana" giành quyền dự chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Barcelona phô diễn sức mạnh vượt trội khi vùi dập Athletic Bilbao với tỉ số 5-0 ở trận bán kết thứ nhất Siêu cúp Tây Ban Nha, diễn ra rạng sáng 8-1 tại sân King Abdullah Sport City (Ả Rập Saudi). Chiến thắng như dự đoán nhưng tỉ số quá cách biệt là điều không nhà chuyên môn nào có thể dự báo chính xác được.

Thắng Bilbao 5-0, Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Ohian Sancet là điểm sáng duy nhất phía Bilbao trận bán kết

Athletic Bilbao nhập cuộc đầy tự tin và quyết liệt, tạo ra ba quả phạt góc liên tiếp chỉ trong ba phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự hưng phấn ban đầu của đội bóng xứ Basque không kéo dài lâu khi Barcelona nhanh chóng lấy lại thế trận bằng lối chơi kiểm soát bóng chắc chắn và những pha phối hợp tốc độ.

Barcelona là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Pedri tung cú sút trúng đích, trước khi Fermin Lopez bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn Unai Simon. Dù vậy, đội bóng xứ Catalan không phải chờ đợi lâu để cụ thể hóa ưu thế. 

Phút 22, Fermin Lopez chuộc lỗi bằng đường kiến tạo tinh tế để Ferran Torres dứt điểm đưa bóng đập đất rồi bay qua tầm với của Unai Simon, mở tỉ số trận đấu.

Thắng Bilbao 5-0, Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Ferran Torres (7) mừng bàn mở tỉ số

Khi hàng thủ Bilbao bắt đầu bộc lộ khoảng trống, Barcelona tiếp tục tung ra đòn trừng phạt. Phút 30, Raphinha thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Fermin Lopez băng vào dứt điểm gọn gàng bằng chân trái, nâng tỉ số lên 2-0.

Thắng Bilbao 5-0, Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Fermin Lopez giúp Barcelona dẫn hai bàn chỉ sau 30 phút

Chỉ bốn phút sau, Roony Bardghji khuấy đảo hành lang cánh phải trước khi tung cú dứt điểm, bóng lọt qua hai tay thủ môn Unai Simon đi luôn vào lưới, giúp Barcelona dẫn 3-0 chỉ sau hơn nửa giờ so tài.

Thắng Bilbao 5-0, Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 4.

Roony Bardghji có trận đấu cực hay khi thay thế Lamine Yamal bên hành lang phải

Trước khi hiệp một khép lại, Raphinha tạo nên khoảnh khắc bùng nổ nhất trận đấu với cú sút cực mạnh đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới, gần như đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Athletic Bilbao ở trận bán kết này.

Thắng Bilbao 5-0, Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 5.

Raphinha ghi siêu phẩm, giúp Barcelona dẫn 4 bàn trong hiệp một

Không hề giảm nhịp sau giờ nghỉ, Barcelona tiếp tục là đội làm chủ thế trận. Phút 50, Raphinha hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 5-0 khi trận đấu vẫn còn gần phân nửa thời gian.

Thắng Bilbao 5-0, Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 6.

Thủ thành Unai Simon phía Bilbao có đến 5 lần vào lưới nhặt bóng

Những nỗ lực muộn màng của Bilbao chỉ mang ý nghĩa danh dự. Mikel Jauregizar dứt điểm trúng đích nhưng không thắng được thủ môn Joan Garcia, trong khi Unai Gomez bỏ lỡ cơ hội dù có cơ hội đối mặt với duy nhất thủ môn đối phương phía trước.

Thắng Bilbao 5-0, Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 7.

Thủ môn Joan Garcia của Barcelona ít phải làm việc trận này

Chiến thắng đậm đà này giúp Barcelona duy trì thành tích ghi bàn ở cả 11 trận Siêu cúp Tây Ban Nha theo thể thức hiện tại, trong đó có 9 trận ghi từ hai bàn trở lên. 

Chiến thắng liên tiếp thứ 9 trên mọi đấu trường giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải, trong bối cảnh đội bóng này đang dẫn đầu La Liga, vào đến vòng 1/8 Cúp Nhà vua cũng như có khả năng vào thẳng vòng knock-out Champions League.

Thắng Bilbao 5-0, Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 8.

Barcelona thắng nghiền ép Bilbao để giành vé vào chung kết

Athletic Bilbao chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường và rời Siêu cúp Tây Ban Nha trong nỗi thất vọng. Đối thủ của Barcelona ở trận chung kết ngày 12-1 sẽ là một trong hai đội bóng thủ đô - Real Madrid hoặc Atletico Madrid.

