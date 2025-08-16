Gặp nhau ở trận tranh hạng 19, tuyển U21 nữ Việt Nam lẫn U21 CH Dominica mang theo những cảm xúc lẫn lộn. Trong khi tuyển U21 nữ Việt Nam phải nhận án phạt bị xử thua trắng 4 trận từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội bóng trẻ vùng Caribbean chỉ giành vỏn vẹn một trận thắng và xếp ở vị trí 5/6 tại bảng B.



U21 CH Dominica không tận dụng tốt ưu thế về chiều cao và sức mạnh

Những biến cố quá lớn khiến tuyển U21 nữ Việt Nam rơi xuống vòng phân hạng 17-24, nhất là sau thất bại 1-3 dưới tay U21 Chile, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh phải đi tranh vị trí thứ 19 toàn giải.

Những ai theo dõi trận thua 0-3 của U21 CH Dominica trước Canada – chính là đối thủ từng bại trận trước U21 Việt Nam tại vòng bảng, đều có thể thấy đối thủ này thi đấu khá bình thường dù sở hữu đội hình gồm toàn các cầu thủ có chiều cao và sức mạnh đáng nể.

Một pha tấn công của Nguyễn Phương Quỳnh

CH Dominica khởi đầu mạnh mẽ với 11 điểm tấn công, nhưng họ lại mắc quá nhiều lỗi (11 lỗi), chưa kể 14 điểm từ các lỗi cá nhân. Tuyển U21 nữ Việt Nam giành thắng lợi 25-19 trong ván đấu mở màn, chủ yếu nhờ thế trận phòng ngự chắc chắn, ghi điểm hiệu quả.

Ánh Thảo và Lê Thùy Linh cản pha tấn cộng ghi điểm của CH Dominica

Ở ván hai, hàng công tuyển U21 nữ Việt Nam thi đấu bùng nổ, công hay, thủ lại chắc chắn, ít mắc lỗi vị trí. Tuyển U21 nữ Việt Nam khai thác tốt sự lỏng lẻo trong tổ chức phòng ngự của U21 CH Dominica để tiếp tục giành phần thắng 25-17.

Tuyển U21 Việt Nam giành thắng lợi 3-0 chỉ sau 66 phút

"Kịch bản" ván thứ ba gần như tương tự, bất chấp U21 CH Dominica thi đấu đầy nỗ lực. Họ không thể đưa bóng qua hàng chắn cực kỳ hiệu quả của Việt Nam trong khi tiếp tục mắc nhiều lỗi phòng ngự. Chiến thắng 25-17 ở ván này giúp tuyển U21 nữ Việt Nam khép lại trận đấu với kết quả 3-0 trong vòng 66 phút, chính thức giành vị trí 19 của giải đấu.