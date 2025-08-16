HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thắng CH Dominica, tuyển U21 nữ Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí 19

Đông Linh (theo volleyballworld)

(NLĐO) – Tuyển U21 nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại tuyển U21 CH Dominica trong trận phân hạng 19-20 tại Giải Vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới.

Gặp nhau ở trận tranh hạng 19, tuyển U21 nữ Việt Nam lẫn U21 CH Dominica mang theo những cảm xúc lẫn lộn. Trong khi tuyển U21 nữ Việt Nam phải nhận án phạt bị xử thua trắng 4 trận từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội bóng trẻ vùng Caribbean chỉ giành vỏn vẹn một trận thắng và xếp ở vị trí 5/6 tại bảng B.

Đánh bại CH Dominica, tuyển U21 nữ Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí 19 - Ảnh 1.

U21 CH Dominica không tận dụng tốt ưu thế về chiều cao và sức mạnh

Những biến cố quá lớn khiến tuyển U21 nữ Việt Nam rơi xuống vòng phân hạng 17-24, nhất là sau thất bại 1-3 dưới tay U21 Chile, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh phải đi tranh vị trí thứ 19 toàn giải.

TIN LIÊN QUAN

Những ai theo dõi trận thua 0-3 của U21 CH Dominica trước Canada – chính là đối thủ từng bại trận trước U21 Việt Nam tại vòng bảng, đều có thể thấy đối thủ này thi đấu khá bình thường dù sở hữu đội hình gồm toàn các cầu thủ có chiều cao và sức mạnh đáng nể.

Đánh bại CH Dominica, tuyển U21 nữ Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí 19 - Ảnh 2.

Một pha tấn công của Nguyễn Phương Quỳnh

CH Dominica khởi đầu mạnh mẽ với 11 điểm tấn công, nhưng họ lại mắc quá nhiều lỗi (11 lỗi), chưa kể 14 điểm từ các lỗi cá nhân. Tuyển U21 nữ Việt Nam giành thắng lợi 25-19 trong ván đấu mở màn, chủ yếu nhờ thế trận phòng ngự chắc chắn, ghi điểm hiệu quả.

Đánh bại CH Dominica, tuyển U21 nữ Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí 19 - Ảnh 3.

Ánh Thảo và Lê Thùy Linh cản pha tấn cộng ghi điểm của CH Dominica

Ở ván hai, hàng công tuyển U21 nữ Việt Nam thi đấu bùng nổ, công hay, thủ lại chắc chắn, ít mắc lỗi vị trí. Tuyển U21 nữ Việt Nam khai thác tốt sự lỏng lẻo trong tổ chức phòng ngự của U21 CH Dominica để tiếp tục giành phần thắng 25-17.

Đánh bại CH Dominica, tuyển U21 nữ Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí 19 - Ảnh 4.

Tuyển U21 Việt Nam giành thắng lợi 3-0 chỉ sau 66 phút

"Kịch bản" ván thứ ba gần như tương tự, bất chấp U21 CH Dominica thi đấu đầy nỗ lực. Họ không thể đưa bóng qua hàng chắn cực kỳ hiệu quả của Việt Nam trong khi tiếp tục mắc nhiều lỗi phòng ngự. Chiến thắng 25-17 ở ván này giúp tuyển U21 nữ Việt Nam khép lại trận đấu với kết quả 3-0 trong vòng 66 phút, chính thức giành vị trí 19 của giải đấu.

Tin liên quan

"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam

"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam

(NLĐO) – Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho rằng án phạt của FIVB dành cho tuyển U21 nữ Việt Nam xoay quanh văn bản giấy tờ xác định nhân thân của VĐV.

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới

(NLĐO) - Không đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận án phạt sốc từ FIVB, tuyển U21 nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Ai Cập với tỉ số 3-1 ở loạt trận tranh hạng 17-24.

Thua đối thủ hạng 17 thế giới, tuyển U21 nữ Việt Nam hy vọng giữ hạng Top 20

(NLĐO) – U21 Chile quá mạnh với hai trụ cột được đánh giá rất cao đã vượt qua tuyển U21 nữ Việt Nam với tỉ số 3-1 để giành vé đi tranh hạng 17.

Liên đoàn Bóng chuyền thế giới tuyển U21 nữ Việt Nam Giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới U21 CH Dominica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo