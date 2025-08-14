"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam

Trả lời báo chí trong ngày 13-8, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chia sẻ việc Ban tổ chức Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới (BTC) yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của 3 VĐV tuyển U21 nữ Việt Nam là Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh và Lê Như Anh.

Ba VĐV "tomboy" bị yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân

Cần nhắc lại, đây là ba cầu thủ trên hàng công tuyển U21 nữ Việt Nam, có dáng vóc "tomboy" với mái tóc cắt ngắn và lối chơi đầy sức mạnh, có thể chính là yếu tố khiến nhiều đội bóng e ngại, phải "kiến nghị riêng" với BTC để có những cuộc kiểm tra không theo quy định của giải.

Sau khi kiểm tra, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) và BTC đã gửi văn bản cho VFV yêu cầu cung cấp hồ sơ, trong đó có giấy khai sinh gốc cầu thủ. VFV đã dịch thuật và cung cấp ngay cho FIVB thông qua gia đình cũng như cơ sở VĐV được đào tạo.

Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh không được thi đấu trận cuối vòng bảng không rõ lý do

Kết quả cho thấy, hai trong số 3 cầu thủ kể trên có giấy khai sinh được làm muộn 1–2 năm so với ngày sinh, dù thông tin ngày tháng năm sinh hoàn toàn chính xác. VFV giải thích nguyên nhân là do điều kiện gia đình ở vùng sâu, vùng xa nên một số cầu thủ phải làm giấy khai sinh muộn. Trong thời gian chờ xác minh, 2 VĐV này không được đăng ký ở trận gặp Puerto Rico.



Sau khi VFV gửi thông tin sang, FIVB đã chấp nhận nhưng rạng sáng 13-8, họ bất ngờ gửi kết luận 1 VĐV không đủ điều kiện thi đấu và đăng tải thông báo chính thức về việc xử phạt tuyển U21 nữ Việt Nam.

Ông Trường nhấn mạnh: "Khi VFV nhận được yêu cầu và kết quả kiểm tra, chúng tôi rất bất ngờ vì chưa từng có tiền lệ về kiểm tra thế này. VFV đang phối hợp với các đơn vị chức năng để có cơ sở pháp lý rồi ý kiến với FIVB.

Trong kết luận của FIVB cũng viện dẫn các điều luật nhưng ở góc độ của VFV, chúng tôi cảm thấy chưa được rõ ràng và muốn biết cụ thể sự việc như thế nào.

Vì vậy chúng tôi đang làm văn bản ngay trong hôm nay (13-8) để gửi FIVB, trước tiên là để bảo vệ quyền lợi các VĐV rồi bảo vệ uy tín của VFV. Chúng tôi đã làm đúng quy định, hồ sơ đã gửi trước giải, FIVB cũng đã xem hồ sơ trong cuộc họp kỹ thuật và không có gì xảy ra. Chúng tôi sẽ ý kiến về việc đó".

FIVB ra thông báo xử phạt khiến dư luận bức xúc

Ông Trường cũng cho biết FIVB có quyền yêu cầu kiểm tra hồ sơ gốc và kiểm tra cá nhân VĐV khi có kiến nghị từ đội bóng khác, nhưng một số quy định còn mới và chưa từng được áp dụng trước đây. VFV đang chuẩn bị văn bản khiếu nại chính thức để bảo vệ quyền lợi VĐV và uy tín bóng chuyền Việt Nam.

Ông cũng chia sẻ thêm: "Về vấn đề giới tính, kể cả bóng chuyền thế giới hay các môn thể thao cũng vậy, các liên đoàn chỉ khuyến cáo các VĐV vì chuyện này mang tính riêng tư, cá nhân. Ngay cả FIVB cũng không bắt buộc kiểm tra giới tính, chỉ dựa vào giấy khai sinh làm cơ sở pháp lý.

Tuy nhiên, các liên đoàn có quyền kiểm tra khi có vấn đề hoặc có ý kiến từ các đội khác chứ không bắt buộc. VFV cũng vậy, chúng tôi có khuyến cáo các CLB, giáo dục tư tưởng các VĐV, nhưng các VĐV có quyền tự do và quyết định là cá nhân các VĐV".

Tổng thư ký Lê Trí Trường khẳng định VFV và đội tuyển U21 nữ Việt Nam không vi phạm điều gì

Về nguy cơ bị phạt, ông Trường khẳng định cá nhân VĐV không có lỗi và VFV cũng không vi phạm: "VFV mong muốn người hâm mộ tiếp tục ủng hộ các VĐV và Liên đoàn. Bản thân các em, kể cả nam lẫn nữ, và Liên đoàn đã rất cố gắng để giành nhiều thành tích trong thời gian qua. Thời gian tới, các đội bóng sẽ tiếp tục hành trình để nâng tầm bóng chuyền Việt Nam cũng như uy tín của Liên đoàn, và chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành từ người hâm mộ".

Thông qua sự việc, có thể thấy FIVB đã xử lý thiếu "thấu tình, đạt lý", từ việc úp mở thông tin trong văn bản xử phạt, dù phương pháp làm việc của tổ chức này không sai khi tất cả còn trong vòng điều tra, cần được làm rõ hơn.

Họ khéo léo "điều hướng dư luận", khiến những ai quan tâm buộc phải "hiểu" sự việc xoay quanh giới tính VĐV (thậm chí cả nghi vấn tiêm chích hormone với ý đồ gia tăng thành tích một cách bất hợp pháp) khi yêu cầu kiểm tra ba VĐV có dáng vóc "tomboy" trong thành phần tuyển U21 nữ Việt Nam.

Phương Quỳnh trở lại trận U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập vòng xếp hạng 17-24

Ngay cả vấn đề kiểm tra giấy tờ, xét ra chỉ là cái cớ để FIVB xử phạt tuyển U21 Việt Nam một cách độc đoán, không theo bất cứ tiền lệ, án lệ nào cho sự việc tương tự.

Chỉ riêng việc ban đầu chấp thuận mọi thủ tục nhưng chứng kiến U21 nữ Việt Nam thi đấu tưng bừng, giành cả ngôi nhì bảng ở bảng đấu có đội chủ nhà cùng nhiều "chị đại" thì lật ngược mọi thứ, mới thấy thể thao không chỉ là "trò chơi".

Bị xử phạt vô căn cứ (ít nhất đến thời điểm này), U21 nữ Việt Nam từ nhóm đua tranh thứ hạng cao giờ phải góp mặt ở vòng xếp hạng dành cho các đội có kết quả tệ nhất giải.

Không thể bỏ giải bởi có thể phải nhận thêm án phạt khác, người hâm mộ mong chờ tuyển U21 Việt Nam tiếp tục vượt qua chính mình. Đội sẽ thi đấu thăng hoa như ở vòng bảng để khẳng định thực lực chứ không phải dựa dẫm vào bất kỳ yếu tố gian lận, thiếu trung thực nào như quy kết từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới.