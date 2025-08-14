"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam

Đông Linh

(NLĐO) – Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho rằng án phạt của FIVB dành cho tuyển U21 nữ Việt Nam xoay quanh văn bản giấy tờ xác định nhân thân của VĐV.

Trả lời báo chí trong ngày 13-8, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chia sẻ việc Ban tổ chức Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới (BTC) yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của 3 VĐV tuyển U21 nữ Việt Nam là Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh và Lê Như Anh.

"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam- Ảnh 1.
"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam- Ảnh 2.
"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam- Ảnh 3.

Ba VĐV "tomboy" bị yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân

Cần nhắc lại, đây là ba cầu thủ trên hàng công tuyển U21 nữ Việt Nam, có dáng vóc "tomboy" với mái tóc cắt ngắn và lối chơi đầy sức mạnh, có thể chính là yếu tố khiến nhiều đội bóng e ngại, phải "kiến nghị riêng" với BTC để có những cuộc kiểm tra không theo quy định của giải.

Sau khi kiểm tra, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) và BTC đã gửi văn bản cho VFV yêu cầu cung cấp hồ sơ, trong đó có giấy khai sinh gốc cầu thủ. VFV đã dịch thuật và cung cấp ngay cho FIVB thông qua gia đình cũng như cơ sở VĐV được đào tạo.

"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam- Ảnh 4.

Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh không được thi đấu trận cuối vòng bảng không rõ lý do

Kết quả cho thấy, hai trong số 3 cầu thủ kể trên có giấy khai sinh được làm muộn 1–2 năm so với ngày sinh, dù thông tin ngày tháng năm sinh hoàn toàn chính xác. VFV giải thích nguyên nhân là do điều kiện gia đình ở vùng sâu, vùng xa nên một số cầu thủ phải làm giấy khai sinh muộn. Trong thời gian chờ xác minh, 2 VĐV này không được đăng ký ở trận gặp Puerto Rico.

Sau khi VFV gửi thông tin sang, FIVB đã chấp nhận nhưng rạng sáng 13-8, họ bất ngờ gửi kết luận 1 VĐV không đủ điều kiện thi đấu và đăng tải thông báo chính thức về việc xử phạt tuyển U21 nữ Việt Nam. 

Ông Trường nhấn mạnh: "Khi VFV nhận được yêu cầu và kết quả kiểm tra, chúng tôi rất bất ngờ vì chưa từng có tiền lệ về kiểm tra thế này. VFV đang phối hợp với các đơn vị chức năng để có cơ sở pháp lý rồi ý kiến với FIVB. 

Trong kết luận của FIVB cũng viện dẫn các điều luật nhưng ở góc độ của VFV, chúng tôi cảm thấy chưa được rõ ràng và muốn biết cụ thể sự việc như thế nào. 

Vì vậy chúng tôi đang làm văn bản ngay trong hôm nay (13-8) để gửi FIVB, trước tiên là để bảo vệ quyền lợi các VĐV rồi bảo vệ uy tín của VFV. Chúng tôi đã làm đúng quy định, hồ sơ đã gửi trước giải, FIVB cũng đã xem hồ sơ trong cuộc họp kỹ thuật và không có gì xảy ra. Chúng tôi sẽ ý kiến về việc đó".

"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam- Ảnh 5.

FIVB ra thông báo xử phạt khiến dư luận bức xúc

Ông Trường cũng cho biết FIVB có quyền yêu cầu kiểm tra hồ sơ gốc và kiểm tra cá nhân VĐV khi có kiến nghị từ đội bóng khác, nhưng một số quy định còn mới và chưa từng được áp dụng trước đây. VFV đang chuẩn bị văn bản khiếu nại chính thức để bảo vệ quyền lợi VĐV và uy tín bóng chuyền Việt Nam.

Ông cũng chia sẻ thêm: "Về vấn đề giới tính, kể cả bóng chuyền thế giới hay các môn thể thao cũng vậy, các liên đoàn chỉ khuyến cáo các VĐV vì chuyện này mang tính riêng tư, cá nhân. Ngay cả FIVB cũng không bắt buộc kiểm tra giới tính, chỉ dựa vào giấy khai sinh làm cơ sở pháp lý. 

Tuy nhiên, các liên đoàn có quyền kiểm tra khi có vấn đề hoặc có ý kiến từ các đội khác chứ không bắt buộc. VFV cũng vậy, chúng tôi có khuyến cáo các CLB, giáo dục tư tưởng các VĐV, nhưng các VĐV có quyền tự do và quyết định là cá nhân các VĐV".

"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam- Ảnh 6.

Tổng thư ký Lê Trí Trường khẳng định VFV và đội tuyển U21 nữ Việt Nam không vi phạm điều gì

Về nguy cơ bị phạt, ông Trường khẳng định cá nhân VĐV không có lỗi và VFV cũng không vi phạm: "VFV mong muốn người hâm mộ tiếp tục ủng hộ các VĐV và Liên đoàn. Bản thân các em, kể cả nam lẫn nữ, và Liên đoàn đã rất cố gắng để giành nhiều thành tích trong thời gian qua. Thời gian tới, các đội bóng sẽ tiếp tục hành trình để nâng tầm bóng chuyền Việt Nam cũng như uy tín của Liên đoàn, và chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành từ người hâm mộ".

Thông qua sự việc, có thể thấy FIVB đã xử lý thiếu "thấu tình, đạt lý", từ việc úp mở thông tin trong văn bản xử phạt, dù phương pháp làm việc của tổ chức này không sai khi tất cả còn trong vòng điều tra, cần được làm rõ hơn. 

Họ khéo léo "điều hướng dư luận", khiến những ai quan tâm buộc phải "hiểu" sự việc xoay quanh giới tính VĐV (thậm chí cả nghi vấn tiêm chích hormone với ý đồ gia tăng thành tích một cách bất hợp pháp) khi yêu cầu kiểm tra ba VĐV có dáng vóc "tomboy" trong thành phần tuyển U21 nữ Việt Nam.

"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam- Ảnh 7.

Phương Quỳnh trở lại trận U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập vòng xếp hạng 17-24

Ngay cả vấn đề kiểm tra giấy tờ, xét ra chỉ là cái cớ để FIVB xử phạt tuyển U21 Việt Nam một cách độc đoán, không theo bất cứ tiền lệ, án lệ nào cho sự việc tương tự. 

Chỉ riêng việc ban đầu chấp thuận mọi thủ tục nhưng chứng kiến U21 nữ Việt Nam thi đấu tưng bừng, giành cả ngôi nhì bảng ở bảng đấu có đội chủ nhà cùng nhiều "chị đại" thì lật ngược mọi thứ, mới thấy thể thao không chỉ là "trò chơi".

Bị xử phạt vô căn cứ (ít nhất đến thời điểm này), U21 nữ Việt Nam từ nhóm đua tranh thứ hạng cao giờ phải góp mặt ở vòng xếp hạng dành cho các đội có kết quả tệ nhất giải. 

Không thể bỏ giải bởi có thể phải nhận thêm án phạt khác, người hâm mộ mong chờ tuyển U21 Việt Nam tiếp tục vượt qua chính mình. Đội sẽ thi đấu thăng hoa như ở vòng bảng để khẳng định thực lực chứ không phải dựa dẫm vào bất kỳ yếu tố gian lận, thiếu trung thực nào như quy kết từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới.

Tin liên quan

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U21 nữ Việt Nam không sai phạm

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U21 nữ Việt Nam không sai phạm

(NLĐO) – Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sáng 13-8 đã có thông cáo báo chí xoay quanh sự cố tuyển U21 nữ Việt Nam bị FIVB xử phạt nặng ở giải thế giới.

Sốc: Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu giải thế giới, xử thua 4/5 trận

(NLĐO) – Tuyển U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả 4/5 trận đã đấu, bị đánh rớt xuống vị trí cuối bảng A Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới.

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới

(NLĐO) - Không đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận án phạt sốc từ FIVB, tuyển U21 nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Ai Cập với tỉ số 3-1 ở loạt trận tranh hạng 17-24.

Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới tuyển U21 nữ Việt Nam FIVB án phạt xử thua trừ điểm đánh rớt hạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo