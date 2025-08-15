Thua đối thủ hạng 17 thế giới, tuyển U21 nữ Việt Nam hy vọng giữ hạng Top 20

Trên bảng xếp hạng các đội trẻ của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIBV), tuyển U21 nữ Chile đứng ở vị trí 17, tức cao hơn tuyển U21 nữ Việt Nam đến 8 bậc. Đại diện Nam Mỹ từng giành được một ván thắng trước Nhật Bản, rồi vượt qua cả một đối thủ mạnh ở châu Âu là Bulgaria cũng ở vòng bảng trước khi quật ngã đội hạng 9 thế giới là U21 nữ Mexico với tỉ số 3-0 hai ngày trước.



U21 Chile quá mạnh với hai mũi chủ công Aylwin và Schwartzman

Sự lo lắng của người hâm mộ Việt Nam không phải không có cơ sở. Ở trận đấu tối 15-8, Chile với các nhân tố nổi bật như chủ công Aylwin Dominga (ghi 98 điểm, được xếp trong Top 5 giải đấu), đội trưởng Petra Schwartzman chơi tốt cả công lẫn thủ đã dễ dàng giành hai ván thắng mở màn trước U21 nữ Việt Nam.

Áp lực tâm lý khủng khiếp đè nặng những ngày qua khiến đội bóng trẻ Việt Nam dường như không còn là chính mình.

Những vị trí chơi tốt từ đầu giải như libero Kiều Vy, các mũi tấn công Quỳnh Hương, Thùy Linh đều thi đấu nhạt nhòa khiến tuyển U21 nữ Việt Nam để thua nhanh 17-25 rồi 15-25.

Công hay thủ chắc, Chile vượt lên trước dẫn 2-0

Những sự điều chỉnh hợp lý của HLV Nguyễn Trọng Linh và sự gượng dậy mạnh mẽ từ các tuyển thủ giúp U21 nữ Việt Nam thi đấu tưng bừng, thắng lại ván ba 25-17 để thu ngắn cách biệt trận đấu còn 1-2 sau ba ván.

Tinh thần chiến đấu của Thùy Linh và tuyển U21 nữ Việt Nam ở ván ba đáng khen ngợi



Tuyển U21 nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu khá hay nhưng U21 nữ Chile cũng chẳng chịu kém. Họ liên tục dẫn điểm nhờ hai mũi tấn công Aylwin Dominga, Petra Schwartzman bên cạnh việc phòng thủ hàng sau khá chắc chắn.

Điểm số ván thứ tư 25-20 nghiêng về phía U21 Chile và đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng chung cuộc 3-1, cầm chắc tấm vé đi tranh hạng 17 cùng với Canada, từng là "bại tướng" dưới tay U21 nữ Việt Nam ở vòng bảng.

U21 Chile chiến thắng từ sự vượt trội toàn diện

Nhận thất bại thứ nhì từ đầu giải (không kể việc bị FIVB xử thua ngược), tuyển U21 nữ Việt Nam sẽ đối đầu cùng CH Dominica ở trận tranh hạng 19-20 vào tối 17-8.

Bất kể thứ hạng chung cuộc ra sao, điều tuyển U21 nữ Việt Nam cần làm là không được buông bỏ, phải tiếp tục vượt qua chính mình để cho thấy hình ảnh tích cực nhất chứ không phải là một tập thể yếu đuối, chực chờ sụp đổ vì những sai lầm không do chính mình tạo ra.