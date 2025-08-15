Thua đối thủ hạng 17 thế giới, tuyển U21 nữ Việt Nam hy vọng giữ hạng Top 20

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thua đối thủ hạng 17 thế giới, tuyển U21 nữ Việt Nam hy vọng giữ hạng Top 20

Đông Linh (theo volleyballworld)

(NLĐO) – U21 Chile quá mạnh với hai trụ cột được đánh giá rất cao đã vượt qua tuyển U21 nữ Việt Nam với tỉ số 3-1 để giành vé đi tranh hạng 17.

Trên bảng xếp hạng các đội trẻ của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIBV), tuyển U21 nữ Chile đứng ở vị trí 17, tức cao hơn tuyển U21 nữ Việt Nam đến 8 bậc. Đại diện Nam Mỹ từng giành được một ván thắng trước Nhật Bản, rồi vượt qua cả một đối thủ mạnh ở châu Âu là Bulgaria cũng ở vòng bảng trước khi quật ngã đội hạng 9 thế giới là U21 nữ Mexico với tỉ số 3-0 hai ngày trước.

Thua đối thủ hạng 17 thế giới, tuyển U21 nữ Việt Nam hy vọng giữ hạng Top 20 - Ảnh 1.

U21 Chile quá mạnh với hai mũi chủ công Aylwin và Schwartzman

Sự lo lắng của người hâm mộ Việt Nam không phải không có cơ sở. Ở trận đấu tối 15-8, Chile với các nhân tố nổi bật như chủ công Aylwin Dominga (ghi 98 điểm, được xếp trong Top 5 giải đấu), đội trưởng Petra Schwartzman chơi tốt cả công lẫn thủ đã dễ dàng giành hai ván thắng mở màn trước U21 nữ Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Áp lực tâm lý khủng khiếp đè nặng những ngày qua khiến đội bóng trẻ Việt Nam dường như không còn là chính mình. 

Những vị trí chơi tốt từ đầu giải như libero Kiều Vy, các mũi tấn công Quỳnh Hương, Thùy Linh đều thi đấu nhạt nhòa khiến tuyển U21 nữ Việt Nam để thua nhanh 17-25 rồi 15-25.

Thua đối thủ hạng 17 thế giới, tuyển U21 nữ Việt Nam hy vọng giữ hạng Top 20 - Ảnh 2.

Công hay thủ chắc, Chile vượt lên trước dẫn 2-0

Những sự điều chỉnh hợp lý của HLV Nguyễn Trọng Linh và sự gượng dậy mạnh mẽ từ các tuyển thủ giúp U21 nữ Việt Nam thi đấu tưng bừng, thắng lại ván ba 25-17 để thu ngắn cách biệt trận đấu còn 1-2 sau ba ván.

Thua đối thủ hạng 17 thế giới, tuyển U21 nữ Việt Nam hy vọng giữ hạng Top 20 - Ảnh 3.

Tinh thần chiến đấu của Thùy Linh và tuyển U21 nữ Việt Nam ở ván ba đáng khen ngợi

Tuyển U21 nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu khá hay nhưng U21 nữ Chile cũng chẳng chịu kém. Họ liên tục dẫn điểm nhờ hai mũi tấn công Aylwin Dominga, Petra Schwartzman bên cạnh việc phòng thủ hàng sau khá chắc chắn. 

Điểm số ván thứ tư 25-20 nghiêng về phía U21 Chile và đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng chung cuộc 3-1, cầm chắc tấm vé đi tranh hạng 17 cùng với Canada, từng là "bại tướng" dưới tay U21 nữ Việt Nam ở vòng bảng.

Thua đối thủ hạng 17 thế giới, tuyển U21 nữ Việt Nam hy vọng giữ hạng Top 20 - Ảnh 4.

U21 Chile chiến thắng từ sự vượt trội toàn diện

Nhận thất bại thứ nhì từ đầu giải (không kể việc bị FIVB xử thua ngược), tuyển U21 nữ Việt Nam sẽ đối đầu cùng CH Dominica ở trận tranh hạng 19-20 vào tối 17-8. 

Bất kể thứ hạng chung cuộc ra sao, điều tuyển U21 nữ Việt Nam cần làm là không được buông bỏ, phải tiếp tục vượt qua chính mình để cho thấy hình ảnh tích cực nhất chứ không phải là một tập thể yếu đuối, chực chờ sụp đổ vì những sai lầm không do chính mình tạo ra.

Tin liên quan

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới

(NLĐO) - Không đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận án phạt sốc từ FIVB, tuyển U21 nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Ai Cập với tỉ số 3-1 ở loạt trận tranh hạng 17-24.

Tuyển U21 Việt Nam đại thắng Puerto Rico, giành ngôi nhì bảng Giải thế giới

(NLĐO) - Một ngày sau khi thất thủ 1-3 trước đối thủ mạnh nhất bảng A Argentina, tuyển U21 Việt Nam đánh bại Puerto Rico cũng sau 4 ván, lọt tiếp vào vòng hai.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U21 nữ Việt Nam không sai phạm

(NLĐO) – Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sáng 13-8 đã có thông cáo báo chí xoay quanh sự cố tuyển U21 nữ Việt Nam bị FIVB xử phạt nặng ở giải thế giới.

Giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới tuyển U21 nữ Việt Nam U21 Chile Phạm Quỳnh Hương Aylwin Dominga Petra Schwartzman
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo