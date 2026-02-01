Thắng đậm Leeds United, Arsenal vững ngôi đầu Ngoại hạng

Quá nhiều tin không vui dành cho Arsenal trước chuyến hành quân đến vùng Yorkshire, đầu tiên là thời tiết xấu không thể bay, đội bóng phải di chuyển bằng đường bộ trên quãng đường hơn 300 km đến Leeds và sau đó là chấn thương trong lúc khởi động khiến Bukayo Saka phải ngồi làm khán giả.



Noni Madueke trở thành "người hùng bất đắc dĩ"

Buộc phải sử dụng Noni Madueke trám vào vị trí bên hành lang phải, HLV Mikel Arteta không dám đặt quá nhiều sự tin cậy vào ngôi sao người Anh ở trận cầu mà "Pháo thủ" không được phép sẩy chân. Thực tế những phút đầu trận đấu tại sân Elland Road cho thấy Arsenal bị chủ nhà Leeds dồn ép bằng cường độ chơi bóng rất cao.

Martin Zubimendi (36) đánh đầu ghi bàn mở tỉ số

Ethan Ampadu sớm đưa ra lời cảnh báo với đội khách bằng cú sút vọt xà và Arsenal đáp trả cũng mạnh mẽ không kém cho dù cú dứt điểm của Martín Zubimendi ở phút 16 không làm khó được thủ môn Karl Darlow. Arsenal dần siết chặt thế trận bằng hàng loạt tình huống đưa bóng vào vòng cấm từ phạt góc, ném biên dài và các pha phối hợp mở.

Thủ môn Darlow xô bóng thẳng vào lưới nhà khi ngăn tình huống đá phạt góc của Arsenal

Tỉ số trận đấu được mở ở phút 27 khi Martin Zubimendi đánh đầu tung lưới chủ nhà từ quả tạt của Noni Madueke. "Pháo thủ" tiếp tục kiểm soát trận đấu nhưng bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi không ai kịp dứt điểm sau pha đánh đầu trả ngược của Viktor Gyökeres từ một quả phạt góc khác của Madueke. Tuy nhiên, đến phút 38, đội khách vẫn có bàn thứ hai khi thủ môn Darlow bật cao đón đầu quả phạt góc của Madueke, bóng bật trúng cột dọc rồi bay ngược vào lưới.

Leeds United điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai và chơi khởi sắc hơn. Pascal Struijk tạo ra cú dứt điểm trúng đích đầu tiên cho đội chủ nhà bằng một pha đánh đầu. Ở chiều ngược lại, Joe Rodon vất vả can thiệp để ngăn Gyökeres ghi bàn cho Arsenal trong khi Jurriën Timber đánh đầu chệch khung thành Leeds United.

Viktor Gyokeres ghi bàn thứ ba

Tuy vậy, nỗ lực của đội chủ nhà không đủ để xoay chuyển cục diện. Phút 69, Gyökeres đón đường tạt bóng chính xác của Gabriel Martinelli và quăng chân ghi bàn. Đến phút 86, cầu thủ vào thay người Gabriel Jesus – sau hai pha bỏ lỡ đáng tiếc liên tiếp - xử lý khéo léo loại bỏ Struijk rồi dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 4-0.

Gabriel Jesus ấn định chiến thắng 4-0 cho "Pháo thủ"

Kết quả này giúp Arsenal ngắt mạch hai trận liên tiếp không thắng tại Premier League, tạm nới rộng cách biệt lên 7 điểm ở ngôi đầu bảng khi Man City lẫn Aston Villa còn chưa ra sân vòng đấu này. Trong khi đó, Leeds United nhận thất bại đầu tiên sau bốn trận trên mọi đấu trường và hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 6 điểm.