Thể thao

Arsenal và kỳ tích Champions League

Đông Linh

Giới chuyên môn cho đến thời điểm này vẫn chưa hết bất ngờ về Arsenal - một trong những đội bóng nổi bật nhất, không chỉ của làng bóng Anh.

Đội bóng Bắc London đã quật ngã chủ nhà Inter Milan ngay tại "thánh địa" Giuseppe Meazza, qua đó nối dài kỳ tích toàn thắng cả 7 vòng đã đấu, trở thành CLB đầu tiên chắc suất vào thẳng vòng 1/8. Lối chơi ổn định, chiều sâu đội hình tốt cùng bản lĩnh của dàn cầu thủ giúp Arsenal vượt lên trên phần còn lại trong cuộc đua đường trường của thể thức mới.

"Pháo thủ" đang tiến bước đều đặn đồng thời tại cả 4 đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy họ đã sẵn sàng cho một hành trình chinh phục mỹ mãn, xua đi cơn khát danh hiệu đeo đẳng suốt nhiều năm qua.

Không chỉ Arsenal, hàng loạt "đại gia" gần như đã đặt một chân vào vòng knock-out, dù vẫn còn phải chờ xác định thứ hạng sau cùng. Real Madrid để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Monaco, khẳng định sự trở lại của một thế lực hàng đầu châu Âu đồng thời phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ. Khi "dải ngân hà" với Kylian Mbappé, Vinicius Junior và Jude Bellingham cùng tỏa sáng, không ai nghi ngờ việc Real Madrid có tên trong nhóm 24 đội đi tiếp, kể cả cơ hội góp mặt trong top 8.

Arsenal và kỳ tích Champions League - Ảnh 1.

Arsenal và hành trình bùng nổ tại Champions League. (Ảnh: UEFA)

Tottenham có bước tiến quan trọng khi đánh bại Dortmund 2-0 với phong độ hoàn toàn trái ngược những gì họ thể hiện ở sân cỏ Ngoại hạng Anh. Ba điểm giành được trên sân nhà không chỉ giúp Tottenham củng cố vị trí trong nhóm đầu mà còn đưa họ tiến rất gần mục tiêu vào thẳng vòng 1/8.

Sporting CP cũng là cái tên gây bất ngờ lớn khi hạ gục đương kim vô địch PSG trong một trận cầu giàu cảm xúc. Qua đó, Sporting CP vươn lên vị trí thứ 6, chính thức trở thành hiện tượng thú vị của vòng phân hạng.

Trong khi đó, cú sẩy chân gây sốc cả châu Âu của cựu vô địch Man City trước đối thủ ít tên tuổi Bodo/Glimt đặt thầy trò HLV Pep Guardiola vào tình cảnh thập phần lo lắng. Liên tiếp những thất bại cả trong lẫn ngoài nước buộc "The Citizens" phải đặt cược số phận ở lượt trận cuối khi chạm trán đối thủ cực kỳ khó chịu Galatasaray. Nguy cơ phải đá play-off với mật độ dày và đối thủ khó lường rõ ràng là điều mà Man City không hề mong muốn.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị loại sớm đã dần lộ diện với 2 cái tên chính thức bị "điểm danh": Villarreal và Kairat Almaty... Nếu việc Kairat Almaty bị loại không có gì bất ngờ khi họ là đội bóng tí hon và lần đầu dự giải, thì việc "tàu ngầm vàng" chơi sa sút như vậy khiến nhiều người ngỡ ngàng. Villarreal thậm chí không thắng nổi trận nào khi hòa 1 trận và thua tới 6 trận tại Champions League.

Nếu Bayern Munich, Liverpool hay Barcelona đang nắm quyền tự quyết thì những "ông lớn" như Inter Milan, Man City, Atalanta hay Juventus đều bỏ ngỏ cơ hội đi tiếp, khi thứ hạng chung cuộc của họ đang bị đặt trong vòng nghi vấn.


