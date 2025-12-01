Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có bài viết đăng trên Báo Nhân Dân ngày 1-12-2025 với tựa đề "Thắng lợi vĩ đại, thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp)

Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith:

"Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và cảm thấy vinh dự vì có cơ hội viết bài xã luận nói về cảm nghĩ của mình với tiêu đề "Thắng lợi vĩ đại, thành tựu to lớn của Việt Nam đạt được trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam" được đăng tải trên Báo Nhân dân của Việt Nam để chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam từ ngày 1 đến 2-12-2025.

Nhìn lại lịch sử đã qua, chúng ta nhận thấy rõ rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập vào năm 1930 và trở thành Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay, là bước ngoặt lịch sử quan trọng quyết định vận mệnh của người dân ba nước Đông Dương nói chung, nhân dân Việt Nam anh em nói riêng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam lập nên chiến công hiển hách và thần kỳ trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước chống chủ nghĩa thực dân Pháp cho đến khi hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng đất nước và thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945. Tiếp đó, tiếp tục giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975 và đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi đất nước được giải phóng và hoàn toàn thống nhất đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục là hạt nhân vững mạnh và lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em tiến hành công cuộc đổi mới vào năm 1986, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng và phát triển đất nước, mở cửa đất nước, chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần làm cho kinh tế của Việt Nam không ngừng tăng trưởng.

Ngược dòng thời gian kể từ khi thành lập nước trong suốt 80 năm qua, nhất là trong giai đoạn 40 năm đổi mới, nhận thấy rõ ràng rằng đất nước Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng vững mạnh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững và liên tục, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, vai trò và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng nổi bật trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Kể từ sau khi thực hiện công cuộc đổi mới, từ một đất nước yếu kém, bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và bị bao vây, Việt Nam dần trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Đến năm 2024, trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu và một trong 20 quốc gia dẫn đầu về thu hút thương mại và đầu tư nước ngoài; văn hóa - xã hội phát triển đậm đà bản sắc, trở thành lực lượng quan trọng đối với phát triển đất nước. Điểm nổi bật là Đảng, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, tăng cường cải cách toàn diện, các quyết sách trong việc giải quyết vấn đề tiêu cực trong điều hành Nhà nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, được nhân dân ủng hộ và cộng đồng quốc tế ca ngợi. Với quyết tâm sắp xếp bộ máy chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã trở thành động lực quan trọng trong quản lý, điều hành đất nước ngày càng đi vào chất lượng. Việt Nam có bước đột phá trong công cuộc hiện đại hóa và chuyển đổi số nhằm tạo sự vững mạnh và tạo tiền đề để vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Những thành tựu trên khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, đúng đắn, kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc nhất đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam, đồng thời là bài học quý báu, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc tiến hành công cuộc đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước Lào trong giai đoạn mới.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam có đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, đất nước Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của đất nước và nhân dân Việt Nam anh em, đến năm 2030 xây dựng đất nước Việt Nam trở thành nước đang phát triển, nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 xây dựng đất nước Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, nền kinh tế vững mạnh và hiện đại và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Bên cạnh những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong suốt 80 năm qua, tôi vô cùng tự hào nhận thấy rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu gây dựng và trải qua thử thách ngọn lửa cách mạng nhiều thập kỷ qua, đã trở thành mối quan hệ thủy chung trong sáng, di sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước như bài thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng miêu tả về mối quan hệ Lào - Việt Nam: "Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, Việt - Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long".

Ngày nay, mối quan hệ Lào - Việt Nam tiếp tục không ngừng được quan tâm, vun đắp, tăng cường và phát triển đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thể hiện qua mối quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy, hai bên phối hợp thực hiện có hiệu quả các Tuyên bố chung và Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác Lào - Việt Nam; duy trì các chuyến thăm, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước dưới nhiều hình thức, trao đổi nội dung sâu sắc và toàn diện. Hợp tác về quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh của mỗi nước. Về kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy, có sự chuyển biến tích cực và ngày càng được nâng cao chất lượng hợp tác. Về hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật và lĩnh vực khác cũng tiếp tục được coi trọng, thúc đẩy và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân dịp trọng đại này, thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã ủng hộ, giúp đỡ quý báu, to lớn, có hiệu quả và kịp thời đối với sự nghiệp cách mạng Lào trong suốt thời gian qua. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình để tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ hiếm có này mãi vững bền và đơm hoa kết trái, vì lợi ích chung của hai đất nước cũng như để góp phần vào sự nghiệp xây dựng hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đời đời bền vững".