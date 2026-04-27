Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester United - Brentford: Sức mạnh của chủ nhà

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United tiếp Brentford trên sân Old Trafford hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn khi sân nhà luôn mang đến ưu thế tuyệt đối trong cuộc so tài này.

Soi tỉ số trận Manchester United – Brentford: Sức mạnh của chủ nhà - Ảnh 1.

Bruno Fernandez (Manchester United) và Igor Thiago (Brentford)

Manchester United và Brentford sẽ đối đầu trong trận đấu muộn nhất vòng 34 khi cả hai đội đều đang theo đuổi tham vọng châu Âu. Manchester United đang đứng thứ 3, cùng 58 điểm với Liverpool và Aston Villa. Chiến thắng Brentford sẽ giúp Quỷ đỏ độc chiếm vị trí thứ 3 trước khi khẳng định ngôi thứ trong trận quyết chiến với Liverpool ngày 3-5 tới.

TIN LIÊN QUAN

Với việc đội đang xếp thứ sáu Brighton (34 trận) hiện kém Manchester United đến 8 điểm, thì chiến thắng Brentford sẽ giúp Quỷ đỏ tạo khoảng cách đến 11 điểm, chắc chắn giành suất dự Champions League mùa tới, một sự trở lại đấu trường danh giá đầy ấn tượng.

Manchester United của HLV Michael Carrick đang nỗ lực biến sân Old Trafford thành một pháo đài thực sự, và mục tiêu đánh bại Brentford sẽ tạo tiền đề cho trận tiếp Liverpool vào tuần tới. Quỷ đỏ bước vào trận đấu với đầy tự tin sau chiến thắng Chelsea 1-0, tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng (2.00 điểm/trận).

Manchester United của Michael Carrick đặc biệt áp đảo tại Old Trafford, với tỷ lệ thắng 80% và trung bình 2.20 bàn/trận trên sân nhà, đồng thời duy trì sự ổn định trong tấn công khi luôn ghi bàn trong 10 trận gần nhất. Thực tế, ManchesterUnited hiện đã ghi bàn trong 21 trận đấu Premier League gần nhất; chuỗi trận dài nhất của họ trong kỷ nguyên hậu Alex Ferguson – lần cuối cùng vượt qua chuỗi trận này là từ tháng 11-2012 đến tháng 4-2013 (23).

Brentford rất khó bị đánh bại, đặc biệt là khi thi đấu trên sân khách (1.80 điểm/trận, tỷ lệ giữ sạch lưới 60%). Bầy ong đã hòa không bàn thắng với Fulham ở trận gần nhất, và lối chơi thực dụng của họ có thể gây khó khăn cho Manchester United. Cần lưu ý rằng Brentford tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn trong trận derby địa phương này.

Chỉ kém Brighton hai điểm và chơi ít hơn 1 trận, Brentford vẫn có cơ hội giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, nếu muốn làm được điều đó, đội bóng của Keith Andrews phải bắt đầu chuyển những trận hòa gần đây thành chiến thắng. Thật vậy, Brentford đã hòa 5 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, với Manchester City là đội bóng cuối cùng có chuỗi trận hòa dài hơn (7 trận từ tháng 10 đến tháng 11-2009).

Brentford sẽ hành quân đến Old Trafford mà không có sự phục vụ của Jordan Henderson, Vitaly Janelt và Rico Henry, trong khi Fabio Carvalho vắng mặt dài hạn. Manchester United tiếp tục phải thi đấu mà không có Lisandro Martínez do án treo giò. Leny Yoro đang bị nghi ngờ vì chấn thương nhẹ, và trận đấu này còn quá sớm đối với Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số ủng hộ Manchester United giành chiến thắng. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-0, trong lúc bình luận viên Sky Sport Knows Jones đoán kết quả 2-1, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 3-1. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng đoán kết quả hòa 1-1.

Dự đoán: Manchester United - Brentford 2-1 (diễn ra lúc 2 giờ - giờ Việt Nam, ngày 28-4)

Đối đầu trực tiếp

Manchester United đã thua hai trận đấu gần nhất trước Brentford tại giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn so với 11 lần gặp nhau trước đó giữa hai đội (8 thắng, 2 hòa).

Brentford đang hướng tới việc hoàn thành cú đúp chiến thắng trước Man Utd tại giải Ngoại hạng Anh lần thứ hai (lần trước là vào mùa giải 1936-37). Manchester United đã thua 3-1 trong trận lượt về hồi tháng 9 tại sân Gtech Community, nơi họ cũng đã thua 4-3 trong lần gặp nhau trước đó giữa hai đội vào tháng 5-2025.

27-9-2025

Brentford

Manchester Utd

3-1

04-5-2025

Brentford

Manchester Utd

4-3

19-10-2024

Manchester Utd

Brentford

2-1

30-3-2024

Brentford

Manchester Utd

1-1

07-10-2023

Manchester Utd

Brentford

2-1

05-4-2023

Manchester Utd

Brentford

1-0

13-8-2022

Brentford

Manchester Utd

4-0

02-5-2022

Manchester Utd

Brentford

3-0

19-1-2022

Brentford

Manchester Utd

1-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

28/4 02:00

[3] Manchester Utd vs Brentford [9]

1.85

0 : 1/2

2.025

1.90

3

1.875

28/4 02:00

[3] Manchester Utd vs Brentford [9]

1.85

0 : 1/2

2.05

1.95

3

1.925

28/4 02:00

[3] Manchester Utd vs Brentford [9]

1.975

0 : 1/2

1.925

1.95

3

1.925

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu được niêm yết từ tuần trước là Manchester United chấp Brentford nửa trái, ăn 85, thua đủ. Đến hôm qua, dù giá có nhúc nhích đôi chút Manchester United vẫn chấp nửa trái ăn 85, thua đủ. Nhưng đến trưa nay, tỉ lệ nửa trái đã biến động khiến Manchester United từ ăn 85 đã nhảy lên 97 và thua chỉ 92. Không loại trừ khả năng đến giờ bóng lăn tỉ lệ có thể chuyển thành nửa một. Dù sao thì theo Manchester United vẫn vui hơn.

Soi tỉ số trận Manchester United – Brentford: Sức mạnh của chủ nhà - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc hòa 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn 18. Cửa thắng của Manchester United rất được chú ý khi 2-1 ăn 8.8, 2-0 ăn 12 còn 1-0 ăn 11, trong lúc 3-1 ăn 14. Điều đáng lưu ý là cửa thắng của Brentford cũng rất được ưa chuộng khi tỉ số 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 11, trong lúc 0-1 ăn 14, còn 0-2 ăn đến 22.

Soi tỉ số trận Manchester United – Brentford: Sức mạnh của chủ nhà - Ảnh 3.


CĐV Man Utd nổi giận vì tình huống của trận Chelsea

CĐV Man Utd nổi giận vì tình huống của trận Chelsea

(NLĐO) - CĐV Man Utd phẫn nộ vì trọng tài thiếu nhất quán khi không thổi phạt đối với tiền đạo Dominic Calvert-Lewin vì lỗi kéo tóc hậu vệ Marc Cucurella.

Man City lập kỷ lục, mơ kỳ tích

Từ chỗ đối mặt đoạn kết mùa giải có nguy cơ trắng tay, Man City "bỗng dưng" được trao quyền tự quyết mục tiêu giành hat-trick danh hiệu sân cỏ nước Anh.

Soi tỉ số trận Arsenal - Newcastle: Bùng nổ ở sân Emirates

(NLĐO) - Arsenal cần một màn quật khởi trước Newcastle sau khi bị Manchester City vượt mặt trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

