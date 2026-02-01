Thắng Ninh Bình FC, CLB CAHN vươn lên dẫn đầu V-League 2025-2026

Công An Hà Nội và Ninh Bình - Clip: FPT Play

Trên sân Hàng Đẫy, Ninh Bình FC là đội chủ động tấn công và có bàn mở tỉ số nhờ công Geovane ở phút thứ 2. Tuy nhiên, thế trận bị lật ngược từ khoảng thời gian gần cuối hiệp 1.

Chỉ trong vòng 15 phút, chân sút Alan Grafite lập hat-trick giúp đội bóng ngành Công an dẫn ngược Ninh Bình FC với cách biệt 2 bàn.

Thêm vào đó, thử thách của Ninh Bình FC càng thêm vất vả khi phải chơi thiếu người từ phút 36, khi hậu vệ Dụng Quang Nho nhận thẻ đỏ, bị truất quyền thi đấu.

Alan Grafite lập hat-trick giúp đội bóng ngành Công an ngắt chuỗi bất bại kỷ lục của Ninh Bình FC

Những nỗ lực trong thời gian thi đấu còn lại giúp Ninh Bình có thêm bàn rút ngắn tỉ số 2-3 nhờ công tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung.

Kết quả này khiến chuỗi trận bất bại của Ninh Bình FC bị chặn đứng và cũng mất luôn vị trí đầu bảng vào tay CAHN. Đoàn quân HLV Polking có 29 điểm, tạm hơn Ninh Bình FC 2 điểm và còn lợi thế một trận chưa đấu.