Thể thao

Thắng TP HCM 2, Phong Phú Hà Nam có chiến thắng đầu tay

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Thắng sít sao TP HCM 2, Phong Phú Hà Nam của tuyển thủ Tuyết Dung có chiến thắng đầu tiên sau 8 lượt đấu ở giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Trước TP HCM 2, CLB Phong Phú Hà Nam thừa hiểu đây là cơ hội để họ có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Cô trò HLV Nguyễn Thị Khánh Thu nhập cuộc rất quyết tâm.

Bên kia chiến tuyến, TP HCM 2 vẫn sử dụng chiến thuật phòng ngự số đông với hy vọng có 1 điểm trước PP Hà Nam như ở lượt đi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của Tuyết Dung áp đặt thế trận nhưng lại tỏ ra bế tắc trong các pha hãm thành. Lối chơi dày đặc, phòng ngự số đông trước khu vực 16,50 m của TP HCM 2 khiến cho các chân sút Phong Phú Hà Nam không có nhiều khoảng trống dứt điểm.

Tình huống ăn bàn đáng chú ý nhất của Phong Phú Hà Nam trong 45 phút đầu tiên là pha đánh đầu của Thanh Hiếu ở phút 31. Dù vậy, thủ môn Kiều My đã cảnh giác để đẩy bóng bật xà dội ra, cứu một bàn thua trông thấy cho đoàn quân HLV Lưu Ngọc Mai.

Thắng TP HCM 2, Phong Phú Hà Nam có chiến thắng đầu tay - Ảnh 1.

Tạ Thị Thủy vung chân khai thông bế tắc trận đấu

Bước sang hiệp 2, thế trận ấy vẫn được duy trì và Phong Phú Hà Nam phá vỡ thế bế tắc ở phút 54. Trong tình huống tấn công trung lộ, khu vực 16m50 của TP HCM 2 trở nên lộn xộn, các học trò của HLV Lưu Ngọc Mai chần chừ để Tạ Thị Thủy tung chân vuốt bóng, ghi bàn thắng 1-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Bàn thắng giúp cho Phong Phú Hà Nam giải tỏa bế tắc và họ cũng dần giảm nhịp độ trận đấu. Nhận bàn thua, TP HCM 2 dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò HLV Lưu Ngọc Mai cũng có vài tình huống xâm nhập khu vực 16,50 m của Phong Phú Hà Nam.

Thắng TP HCM 2, Phong Phú Hà Nam có chiến thắng đầu tay - Ảnh 2.

Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng đầu tay tại giải nữ VĐQG 2025

Pha bóng chú ý nhất diễn ra ở phút 80, trung vệ Thùy Linh suýt chút nữa đánh đầu phản lưới nhà sau pha đá phạt của cầu thủ TP HCM 2. Thủ môn Lê Thị Thu kịp thời cảnh giác, đẩy bóng qua xà.

Chung cuộc, Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Chiến thắng đầu tiên sau 8 lượt đấu giúp cho Tuyết Dung và đồng đội có tổng cộng 5 điểm, đứng thứ 5/6 đội tham dự giải.

Vòng thứ 9 của giải VĐQG nữ 2025 sẽ trở lại ngày 8-10 với cặp đấu của Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam.

Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

(NLĐO) - Bàn thắng ở phút 88 giúp đương kim vô địch (ĐKVĐ) bóng đá nữ quốc gia là TP HCM 1 giành trọn 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam.

Hải Yến lập hat-trick, Hà Nội đoạt lại ngôi đầu từ TP HCM 1

(NLĐO) – Ba bàn thắng của đội trưởng Phạm Hải Yến giúp Hà Nội đánh bại Phong Phú Hà Nam 3-1 để giành lại ngôi đầu bảng từ tay TP HCM 1.

Huỳnh Như lập cú đúp, Hà Nội vẫn vô địch lượt đi

(NLĐO) - Khép lại giai đoạn lượt đi Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, TP HCM 1 chỉ giành được 1 điểm trước Hà Nội và không thể vô địch lượt đi.

