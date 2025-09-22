Huỳnh Như lập cú đúp, Hà Nội vẫn vô địch lượt đi

Tâm điểm của lượt 5 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 là cuộc đọ sức giữa TP HCM 1 và Hà Nội.

Trong trận đấu này, đương kim vô địch đã bất ngờ bị xé lưới từ sớm. Ngay phút thứ 9, Vũ Thị Hoa có pha bức tốc vượt qua cả Hồng Nhung lẫn Cù Thị Huỳnh Như, dứt điểm chuẩn xác khai thông thế bế tắc cho Hà Nội.

Nhận bàn thua sớm, TP HCM 1 tràn lên tấn công nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ đội bóng thủ đô. Trong suốt hiệp 1, đại diện thành phố mang tên Bác không thể tìm đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, Hà Nội có quyền tiếc nuối với những pha phản công bị bỏ lỡ và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội một lần nữa có bàn thắng khi Phạm Hải Yến tận dụng thành công quả phạt đền 11 m.

Nhận hai bàn thua như tạt gáo nước lạnh, TP HCM 1 như bừng tỉnh. Phút 60, từ sai lầm của hàng thủ Hà Nội, Huỳnh Như băng vào dứt điểm chính xác rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho cô trò HLV Đoàn Kim Chi.

Đến phút 72, vẫn là tiền đạo đội trưởng tuyển nữ Việt Nam tung cú sút phạt rất đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho TP HCM 1 từ cự ly 25 m. Huỳnh Như tỏa sáng giữ lại 1 điểm cho đồng đội nhưng Hà Nội vẫn là đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt 5.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam rất khao khát tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Tuy nhiên, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) không phải đối thủ dễ chơi. Cả hai đội đành chia điểm trong trận cầu không bàn thắng.

Lượt đi của giải sẽ trở lại vào ngày 25-9, với tâm điểm là trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam với Hà Nội.