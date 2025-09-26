Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM có tân Giám đốc, Tổng Biên tập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM có tân Giám đốc, Tổng Biên tập

PHAN ANH - LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng giữ chức vụ Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM

Ngày 26-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì.

Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM có tân Giám đốc, Tổng Biên tập- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Thành Lợi

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữ chức vụ Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM.

Ông Nguyễn Thành Lợi sinh năm 1973, trình độ: Cử nhân Báo chí, Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Ông Nguyễn Thành Lợi giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Báo Sài Gòn Giải Phóng từ năm 2012. Ông từng trải qua các vị trí: Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn...

Tin liên quan

Thành ủy TP HCM vừa bổ nhiệm 6 Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Thành ủy TP HCM vừa bổ nhiệm 6 Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

(NLĐO)- Trong 6 Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa được bổ nhiệm có nguyên Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương

Ông Nguyễn Khắc Văn làm Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

(NLĐO)- Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM giao Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Tạo nền tảng để TP HCM phát triển lâu dài

TP HCM sẽ quy hoạch lại không gian phát triển sau sáp nhập, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để hoàn thiện hạ tầng

TP HCM nhà xuất bản tổng biên tập nguyễn thành lợi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo