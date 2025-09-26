Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM có tân Giám đốc, Tổng Biên tập

Ngày 26-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì.
Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữ chức vụ Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM.
Ông Nguyễn Thành Lợi sinh năm 1973, trình độ: Cử nhân Báo chí, Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.
Ông Nguyễn Thành Lợi giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Báo Sài Gòn Giải Phóng từ năm 2012. Ông từng trải qua các vị trí: Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn...
