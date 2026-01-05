Thanh niên chạy xe bốc đầu xe trên đường Dương Quảng Hàm, TPHCM

Ngày 5-1, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM xác minh, xử lý thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Dương Quảng Hàm.
Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Air Blade chạy trên đường Dương Quảng Hàm, hướng đường Phạm Huy Thông đi Nguyễn Văn Lượng.
Đến trước số nhà 516 Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn thì nẹt ga, bốc đầu xe, chạy bằng một bánh với tốc độ cao trong khoảng 10 m.
Theo Phòng CSGT, trong năm 2025, lực lượng CSGT đã xử lý 35 vụ vi phạm trên không gian mạng.
