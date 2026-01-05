TPHCM: Bức xúc tài xế xe tải chạy ngược chiều để đỡ mất 1 km

Ngày 5-1, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đang xác minh, mời tài xế chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi.

Xe tải chạy ngược chiều để đi nhanh hơn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip xe tải chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Tỉnh lộ 10 về đường Mai Bá Hương. Khi đi qua giao lộ đường Trần Văn Giàu - Võ Hữu Lợi, tài xế chạy ngược chiều để rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi. Nguyên nhân là nếu rẽ đúng quy định, tài xế phải chạy thêm 1 km nữa đến giao lộ để quay đầu.

Đáng chú ý, lúc này có đông phương tiện qua lại gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vụ việc được ghi lại đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho hay theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe tải chạy ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.