Thanh tra 53 dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TP Đồng Nai

Ngày 11-5, Thanh tra TP Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra đối với 53 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Chánh thanh tra TP Đồng Nai Võ Thị Xuân Đào phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Thanh tra TP Đồng Nai công bố quyết định thành lập 4 đoàn thanh tra do các Phó Chánh thanh tra thành phố làm trưởng đoàn, tiến hành thanh tra đối với 53 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố.

Những công trình, dự án được thanh tra đợt này chủ yếu là các khu dân cư, khu nhà ở thương mại, khu du lịch, khu đô thị tại một số địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, bản án. Thời hạn thanh tra 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Chánh Thanh tra TP Đồng Nai Võ Thị Xuân Đào cho biết, đợt thanh tra chuyên đề lần này được triển khai trên cả nước theo chỉ đạo chung của Thanh tra Chính phủ. Đối với TP Đồng Nai, nội dung này được Thành ủy và UBND thành phố đặc biệt quan tâm, theo dõi, chỉ đạo.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Mục tiêu của đợt thanh tra không chỉ là kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án mà còn hướng đến các yêu cầu rất quan trọng như: Kịp thời nhận diện, có biện pháp, phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện dự án; khơi thông các nguồn lực đã và đang bị đình trệ, tồn đọng kéo dài.

Từ đó góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí tài sản, đất đai, nguồn vốn đầu tư; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Quang cảnh hội nghị

Việc thanh tra phải được triển khai khách quan, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng phải xem xét, đánh giá đúng, đầy đủ yếu tố lịch sử, bối cảnh thực tiễn, nguyên nhân chủ quan, khách quan và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể có liên quan.