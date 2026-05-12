Thời sự

Thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy tại nhiều tỉnh, thành

Minh Chiến

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại các địa phương.

Ngày 12-5, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng TTCP Lê Tiến Đạt chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại TP Hà Nội. Theo quyết định, đối tượng thanh tra gồm UBND TP Hà Nội; một số sở, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư tại Hà Nội , Bắc Ninh , Hải Phòng năm 2026 - Ảnh 1.

Công bố Quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại TP Hà Nội

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-3-2025 đến ngày 30-4-2026. Trong quá trình thanh tra, nếu có nội dung liên quan, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra, xem xét những nội dung liên quan trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Theo quyết định, Đoàn thanh tra có 15 thành viên do ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng Cục I, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết TP nghiêm túc tiếp thu quyết định thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, UBND thành phố đã giao các sở, ngành liên quan làm đầu mối phối hợp với Đoàn thanh tra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra theo đề cương yêu cầu.

Phó Tổng TTCP Lê Tiến Đạt cho biết cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Lê Tiến Đạt, mục tiêu của cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, thiếu sót và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, thông qua kết quả thanh tra sẽ kiến nghị các giải pháp xử lý, khai thác hiệu quả cơ sở nhà, đất dôi dư; đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp.

Cùng ngày, TTCP cũng đã công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng thanh tra và thời kỳ thanh tra tương tự như tại TP Hà Nội. Đoàn thanh tra gồm 12 người do ông Nguyễn Duy Đông, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục I làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng TTCP Lê Tiến nêu rõ do số lượng cơ sở nhà, đất nhiều, trải rộng trên địa bàn Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây, Đoàn thanh tra cần xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, phù hợp, bảo đảm đầy đủ thông tin, hồ sơ phục vụ thanh tra nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh thời gian thanh tra trực tiếp chỉ có 30 ngày và phải ban hành kết luận thanh tra trước ngày 25-6 theo kế hoạch, ông Lê Tiến Đạt yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc với tinh thần khẩn trương, phương pháp phù hợp, bảo đảm "làm đến đâu có kết quả đến đó", kết luận thanh tra phải khách quan, chính xác, công tâm, đúng quy định pháp luật.

Phó Tổng TTCP Lê Tiến Đạt cũng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra để bảo đảm tiến độ và chất lượng cuộc thanh tra.

Cơ quan thanh tra cũng đã công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại TP Hải Phòng, do ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I, làm Trưởng đoàn.

Ông Trần Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết TP cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vì sao cấp sổ đỏ tại các chung cư ở Hà Nội gặp khó khăn

(NLĐO)- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án chung cư đạt tỉ lệ thấp, do các chủ đầu tư có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

