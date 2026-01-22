Ngày 22-1, Đảng ủy phường Khánh Hoà tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác cán bộ.

Ông Ngô Hùng (bìa trái), tân Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hòa

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định ông Ngô Hùng - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (cũ) - tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường Khánh Hòa và giữ chức Bí thư.

Ông Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hòa thay bà Triệu Thị Ngọc Diễm.

Trước đó, bà Diễm đã được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và giới thiệu hiệp thương giữ chức phó chủ tịch cơ quan này.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Hùng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.