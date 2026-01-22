HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thành ủy Cần Thơ chỉ định nhân sự tại phường Khánh Hòa

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Ông Ngô Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (cũ), được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hòa

Ngày 22-1, Đảng ủy phường Khánh Hoà tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác cán bộ.

Thành ủy Cần Thơ chỉ định Ông Ngô Hùng làm Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ông Ngô Hùng (bìa trái), tân Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hòa

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định ông Ngô Hùng - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (cũ) - tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường Khánh Hòa và giữ chức Bí thư.

Ông Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hòa thay bà Triệu Thị Ngọc Diễm.

Trước đó, bà Diễm đã được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và giới thiệu hiệp thương giữ chức phó chủ tịch cơ quan này.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Hùng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Ông Phan Thanh Diệu Huệ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ

Ông Phan Thanh Diệu Huệ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ

(NLĐO) - Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ kỳ vọng Phó Chánh Văn phòng Thành ủy phát huy kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu.

Thành ủy Cần Thơ trao 3 quyết định nhân sự quan trọng

(NLĐO) - Ông Đỗ Thanh Thảo và ông Nguyễn Văn Thành được chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ

Lộ diện linh vật tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ đón Tết Bính Ngọ

(NLĐO) - Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tạo nhiều điểm check-in rực rỡ cho người dân đón Tết

Cần Thơ Khánh Hòa công tác cán bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo