Thời sự Chính trị

Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

Ca Linh

(NLĐO) – Bí thư Thành uỷ Cần Thơ đề nghị trong năm 2026 phải quyết liệt hơn, tăng tốc để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 2-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Theo tờ trình của UBND TP Cần Thơ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2025 và kế hoạch năm 2026, bức tranh kinh tế của thành phố ghi nhận nhiều điểm sáng đan xen thách thức.

Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10 % cho năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, năm 2025, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,3%. Mặc dù con số này chưa đạt được như mong muốn nhưng vẫn đạt được mục tiêu nghị quyết về giá trị GRDP hiện hành.

Điểm sáng nổi bật nằm ở chỉ tiêu cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thực hiện 1.397 căn nhà ở xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo, giá trị năng suất lao động, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế… đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Tuy nhiên, vẫn còn 5/15 chỉ tiêu chưa đạt, bao gồm: tốc độ tăng trưởng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ đô thị hoá, thu ngân sách, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực đô thị.

Bước sang năm 2026, với vị thế mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, UBND thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10 - 10,5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt tối thiểu 115,12 triệu đồng/năm.

Kết luận hội nghị, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh trong năm 2026, quan điểm chỉ đạo phải có tính chiến đấu cao hơn, quyết liệt hơn, tăng tốc để thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị tiếp tục ổn định vững chắc tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả của chính quyền các cấp sau sắp xếp.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội…

